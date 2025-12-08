¥êー¥°¡¦¥¢¥ó 25/26 Âè15Àá ¥ª¥»ー¥ë vs ¥á¥Ã¥¹ »î¹ç·ë²Ì
¥êー¥°¡¦¥¢¥ó 25/26¤ÎÂè15Àá ¥ª¥»ー¥ë¤È¥á¥Ã¥¹¤Î»î¹ç¤¬¡¢12·î8Æü01:15¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥¢¥Ã¥Ù¡¦¥Ç¥·¥ã¥ó¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥ª¥»ー¥ë¤Ï¥À¥Ëー¡¦¥Ê¥Þ¥Ã¥½¡ÊFW¡Ë¡¢¥»¥¯¡¦¥Þー¥é¡ÊFW¡Ë¡¢¥é¥·¥Ì¡¦¥·¥Ê¥è¥³¡ÊFW¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥á¥Ã¥¹¤Ï¥è¥¨¥ë¡¦¥¢¥½¥í¡ÊMF¡Ë¡¢¥®¥ª¥ë¥®ー¡¦¥Ä¥£¥¿¥¤¥·¥å¥Ó¥ê¡ÊMF¡Ë¡¢¥´¥Æ¥£¥¨¡¦¥Ï¥¤¥ó¡ÊFW¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
36Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥ª¥»ー¥ë¤Î¥é¥·¥Ì¡¦¥·¥Ê¥è¥³¡ÊFW¡Ë¤¬PK¤ò·è¤á¤Æ¥ª¥»ー¥ë¤¬ÀèÀ©¡£
¤µ¤é¤Ë39Ê¬¥ª¥»ー¥ë¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥»¥¯¡¦¥Þー¥é¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¦¥µ¥Þ¡¦¥¨¥ë¥¢¥º¥¸¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç2-0¡£¤µ¤é¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢45+1Ê¬¡¢¥á¥Ã¥¹¤Î¥´¥Æ¥£¥¨¡¦¥Ï¥¤¥ó¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ2-1¤È1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£2-1¤È¥ª¥»ー¥ë¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥á¥Ã¥¹¤Ï¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤«¤éÁª¼ê¸òÂå¡£¥è¥¨¥ë¡¦¥¢¥½¥í¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥Ï¥Ó¥Ö¡¦¥Ç¥£¥¢¥í¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
68Ê¬¡¢¥á¥Ã¥¹¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥®¥ª¥ë¥®ー¡¦¥Ä¥£¥¿¥¤¥·¥å¥Ó¥ê¡ÊMF¡Ë¡¢¥·¥§¥¤¥¯¡¦¥µ¥Ð¥ê¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥¤¥Ü¥¦¡¦¥µ¥Í¡ÊDF¡Ë¡¢¥Þ¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¨¥à¥Ð¥¤¥§¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
73Ê¬¡¢¥ª¥»ー¥ë¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥Õ¥ì¥É¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ª¥Ú¥¬ー¥É¡ÊDF¡Ë¡¢¥»¥¯¡¦¥Þー¥é¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥®¥Ç¥ª¥ó¡¦¥á¥ó¥µ¡ÊDF¡Ë¡¢¥¸¥ç¥º¥¨¡¦¥«¥¸¥ßー¥ë¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
80Ê¬¡¢¥á¥Ã¥¹¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¸¥§¥·ー¡¦¥Ç¥Þ¥ó¥²¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥È¥¥ー¥ì¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
84Ê¬¡¢¥á¥Ã¥¹¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Ö¥Ð¥«¥ë¡¦¥È¥é¥ª¥ì¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¸¥ç¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î89Ê¬¥ª¥»ー¥ë¤Ëµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤¬Æþ¤ë¡£¥À¥Ëー¡¦¥Ê¥Þ¥Ã¥½¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥±¥Ó¥ó¡¦¥À¥Î¥ï¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ3-1¡£2ÅÀº¹¤Ë¹¤²¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤â¥ª¥»ー¥ë¤ÎÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£¥ª¥»ー¥ë¤¬3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ª¥»ー¥ë¤Ï45Ê¬¤Ë¥ê¥å¥Ç¥£¡¦¥Þ¥È¥ó¥É¡ÊMF¡Ë¡¢83Ê¬¤Ë¥®¥Ç¥ª¥ó¡¦¥á¥ó¥µ¡ÊDF¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥á¥Ã¥¹¤Ï75Ê¬¤Ë¥¸¥§¥·ー¡¦¥Ç¥Þ¥ó¥²¡ÊMF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
