Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î¸ýºÂ¤ÏÅà·ë¤µ¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¶ä¹Ô¤Ø¿½¹ð¤¹¤ëÁ°¤Ë¸ýºÂ¤«¤é¤ª¶â¤ò°ú¤Íî¤È¤¹¤Î¤ÏÌäÂê¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ì¾µÁ¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¸ýºÂ¤¬¼«Æ°Åª¤ËÅà·ë¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¸ýºÂ¤¬Åà·ë¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸ýºÂ¤Î°ìÀÚ¤Î¼è°ú¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤½¤Î¸ýºÂ¤«¤é¤ª¶â¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤ä¡¢Á÷¶â¤¹¤ë¤³¤È¡¢¼«Æ°°ú¤Íî¤È¤·¤Ê¤É¤¬Á´¤¯¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢Ì¾µÁ¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¸ýºÂ¤Ï¼«Æ°Åª¤ËÅà·ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤³¤ì¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤È¤Ï¤«¤®¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂÌ³¾å¤Ï¡¢¸ýºÂ¤¬¤¢¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤¬Ì¾µÁ¿Í¤Î»àË´¤òÃÎ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Î¸ýºÂ¤Î¼è°ú¤òÄä»ß¡ÊÅà·ë¡Ë¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÌ¾µÁ¿Í¤Î»àË´¤òÃÎ¤Ã¤¿»þÅÀ¡×¤È¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¿ÆÂ²¤Ê¤É¤¬¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÂÐ¤·¤ÆÌ¾µÁ¿Í¤Î»àË´¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤ä¡¢¿·Ê¹¤Î»àË´µ»ö¤Ê¤É²¿¤é¤«¤ÎÊýË¡¤Ç¶âÍ»µ¡´Ø¼«¿È¤¬Ì¾µÁ¿Í¤Î»àË´¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤¹¡£
Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤¬Ì¾µÁ¿Í¤Î»àË´¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¸ýºÂ¤¬¤Þ¤ÀÅà·ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¸í²ò¤Ë¡¢¡Ö»Ô¶èÄ®Â¼¤Ë»àË´ÆÏ¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¸ýºÂ¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»àË´ÆÏ¤Ï»Ô¶èÄ®Â¼¤¬¸ÍÀÒ»öÌ³¤Î¤¿¤á¤Ë¼õÍý¤¹¤ë½ñÎà¤Ç¤¢¤ê¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¸ýºÂ´ÉÍý¤È¤ÏÀ©ÅÙ¾åÊÌ¤Ë±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»àË´ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢¶ä¹Ô¤¬Ì¾µÁ¿Í¤Î»àË´¤òÇÄ°®¤·¡¢Ä¾¤Á¤Ë¸ýºÂ¤Î¼è°ú¤òÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¶ä¹Ô¤Ø¿½¹ð¤¹¤ëÁ°¤Ë¤ª¶â¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤ÎÌäÂêÅÀ
¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÏ¢Íí¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸ýºÂ¤ÏÅà·ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¸Î¿ÍÌ¾µÁ¤ÎÍÂ¶â¤«¤é¤ª¶â¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡×
¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î2¤Ä¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1. Â¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤ÎÁêÂ³Ê¬¤ò¿¯³²¤·¤«¤Í¤Ê¤¤
ÁêÂ³¿Í¤¬Ê£¿ô¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÍÂÃù¶â¤Ê¤É¸Î¿Í¤Îºâ»º¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¸Î¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Î»Ä¹â¤ò¸µ¤ËÁêÂ³¿Í´Ö¤ÇÊ¬³ä¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·Â¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤ÎÎ»²ò¤Ê¤·¤Ë¡¢ÁêÂ³¿Í¤Î°ì¿Í¤¬Á°¤â¤Ã¤Æ¸Î¿Í¤ÎÍÂ¶â¤«¤é¤ª¶â¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Â¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤¬¼õ¤±¼è¤ë¤Ï¤º¤Îºâ»º¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢ÉÔ¸øÊ¿¤Ç¤¹¡£
¸å¤Ç°ú¤½Ð¤·¤¿³Û¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÌá¤»¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìá¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¸Î¿Í¤ÎÀ¸Á°¤«¤éÁêÂ³¿Í´Ö¤ÎÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»×¤ï¤Ì¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£»öÁ°¤ÎÍÂ¶â¤Î°ú¤½Ð¤·¤Ë¤Ï¡¢ºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
2. ÁêÂ³Êü´þ¤ä¸ÂÄê¾µÇ§¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
ÁêÂ³Êü´þ¤È¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Îºâ»º¤äÉéºÄ¤Ê¤É¡¢ËÜÍèÁêÂ³¤¹¤ë¤Ï¤º¤Î¸¢Íø¤äµÁÌ³¤ò°ìÀÚÊü´þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ºâ»º³Û°Ê¾å¤Î¼Ú¶â¤¬¤¢¤ëÊý¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ø´ü¸ÂÆâ¤Ë¿½Î©¤Æ¤ò¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁêÂ³¿Í¤Ï¸Î¿Í¤Îºâ»º¤â¼Ú¶â¤âÁ´¤Æ°ú¤·Ñ¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸Î¿Í¤Îºâ»º¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¼Ú¶â¤òÉéÃ´¤¹¤ë¸ÂÄê¾µÇ§¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¸Î¿Í¤ÎÁêÂ³ºâ»º¤ò¾¡¼ê¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¤ê¡¢ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤Ê¤¯¾ÃÈñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÁêÂ³Êü´þ¤ä¸ÂÄê¾µÇ§¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¿¤È¤¨Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤â¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸Î¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Êºâ»º¤äÉéºÄ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢Àµ³Î¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃÊ³¬¤Ç¸Î¿Í¤ÎÍÂÃù¶â¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤âºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Åà·ë¸å¤Ç¤â»ñ¶â¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¡Ö°ä»ºÊ¬³äÁ°¤ÎÁêÂ³ÍÂ¶â¤ÎÊ§Ìá¤·À©ÅÙ¡×
Åà·ëÁ°¤Ë¸Î¿Í¤ÎÍÂÃù¶â¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¡¢ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ú¤½Ð¤·¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤â³Î¤«¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆþ±¡Èñ¤Î»ÙÊ§¤¤¤äÁòµ·ÈñÍÑ¤Î»ÙÊ§¤¤¡¢°ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤ÎÅöÌÌ¤ÎÀ¸³èÈñ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö°ä»ºÊ¬³äÁ°¤ÎÁêÂ³ÍÂ¶â¤ÎÊ§Ìá¤·À©ÅÙ¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤´¤È¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¼¨¤¹°ìÄê³Û¤ò¸ýºÂ¤¬Åà·ë¤µ¤ì¤¿¸å¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â³ÆÁêÂ³¿Í¤¬°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
A¡§ÁêÂ³³«»Ï»þ¤ÎÍÂ¶â³Û¡ß1/3¡ßÊ§Ìá¤·¤ò¹Ô¤¦ÁêÂ³¿Í¤ÎË¡ÄêÁêÂ³Ê¬
B¡§1550Ëü±ß
A¤ÈB¤Î¤É¤Á¤é¤«¾¯¤Ê¤¤³Û
°Ê¾å¤Î¼°¤¬¼¨¤¹¤È¤ª¤ê¡¢Æ±°ì¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¡ÊÊ£¿ô¤Î»ÙÅ¹¤ËÍÂ¶â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Á´¤Æ»ÙÅ¹¡Ë¤ÇÊ§Ìá¤·¤¬¤Ç¤¤ë¾å¸Â¤Ï1550Ëü±ß¤Ç¤¹¡£¤â¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¸ýºÂ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢³Æ¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì1550Ëü±ß¤¬¾å¸Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤Ç¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¤¬¡¢M¶ä¹Ô¤ÎÉáÄÌÍÂ¶â¤Ë600Ëü±ß¡¢S¶ä¹Ô¤ÎÉáÄÌÍÂ¶â¤Ë1200Ëü±ß¤ò°ä¤·¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£À©ÅÙ¤ò»È¤¤¡¢ÁêÂ³¿Í¤Ç¤¢¤ëÄ¹½÷¡ÊË¡ÄêÁêÂ³Ê¬2Ê¬¤Î1¡Ë¤¬Ã±ÆÈ¤Ç°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¹ç·×¤Ç100Ëü±ß¡Ü200Ëü±ß¡á300Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
A¡§600Ëü±ß¡ß1/3¡ß1/2¡ÊË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¡Ë¡á100Ëü±ß
B¡§1550Ëü±ß
B¡Ê1550Ëü±ß¡Ë¤è¤ê¤âA¡Ê100Ëü±ß¡Ë¤Î¤Û¤¦¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢M¶ä¹Ô¤ÇÊ§Ìá¤·¤¬¤Ç¤¤ë¶â³Û¤Ï100Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
A¡§1200Ëü±ß¡ß1/3¡ß1/2¡ÊË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¡Ë¡á200Ëü±ß
B¡§1550Ëü±ß
¤³¤Á¤é¤âA¡Ê200Ëü±ß¡Ë¤Î¤Û¤¦¤¬B¡Ê1550Ëü±ß¡Ë¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢S¶ä¹Ô¤ÇÊ§Ìá¤·¤¬¤Ç¤¤ë¶â³Û¤Î¾å¸Â¤Ï200Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢À©ÅÙ¤ò»È¤Ã¤ÆÊ§Ìá¤·¤ò¼õ¤±¤ëºÝ¤Ï¡¢¸Î¿Í¤Î¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¤ä¶âÍ»µ¡´Ø½êÄê¤ÎÆÏ½Ð½ñ¤Ê¤É¤ÎÄó½Ð¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë¶âÍ»µ¡´Ø¤Ø¿Ò¤Í¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ä»ºÊ¬³äÁ°¤ÎÁêÂ³ÍÂ¶â¤ÎÊ§Ìá¤·¤Ë¤ÏºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤¬É¬Í×
¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Î¸ýºÂ¤«¤é¤ª¶â¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Î·üÇ°ÅÀ¤È¡¢Åà·ë¤µ¤ì¤¿¸å¤Ç¤â°ìÄê³Û¤Þ¤Ç¤ÏÊ§Ìá¤·¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö°ä»ºÊ¬³äÁ°¤ÎÁêÂ³ÍÂ¶â¤ÎÊ§Ìá¤·À©ÅÙ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÅÀÃí°ÕÅÀ¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢À©ÅÙ¤ò»È¤Ã¤ÆÊ§Ìá¤·¤ò¼õ¤±¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Á°½Ò¤Î¡ÖÂ¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤ÎÁêÂ³Ê¬¤ò¿¯³²¡×¤¹¤ëÌäÂê¤¬²ò·è¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¡¢¤´¼«¿È¤ÎÀ¸³èÈñÅù¤ÇÊ§Ìá¤·¤ò¼õ¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂ¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤Ë¤½¤Î»ÝÅÁ¤¨¤¿¤ê¡¢Â¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤ÎÁêÂ³Ê¬¤¬¸º¤é¤Ê¤¤¤è¤¦°ä»ºÊ¬³äÁ°¤ËÁêÂ³ºâ»º¤ËÌá¤·¤¿¤ê¡¢°ä»ºÊ¬³ä»þ¤ËÀº»»¤¹¤ë¡¢¤Ê¤É¤ÎÄ´À°¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤ÎÊ¬³ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤ÈÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢Ê§Ìá¤·À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ê¤ÉÀìÌç²È¤Ø»öÁ°¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñ¶ä¹Ô¶¨²ñ ¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡© °ä»ºÊ¬³äÁ°¤ÎÁêÂ³ÍÂ¶â¤ÎÊ§Ìá¤·À©ÅÙ
¼¹É®¼Ô : ¼ò°æ¡¡²µ
CFPÇ§Äê¼Ô¡¢ÊÆ¹ñ¸øÇ§²ñ·×»Î¡¢MBA¡¢ÊÆ¹ñInstitute of Divorce FinancialAnalyst²ñ°÷¡£