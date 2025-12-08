À¤³¦²¦¼Ô¤ÎËÙÅç¤¬WÇÕ³«ËëÀïÍ¥¾¡¡¡¥â¡¼¥°¥ëÃË»Ò¡¢ÄÌ»»23¾¡ÌÜ
¡¡¡Ú¥ë¥«¡Ê¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡Ë¶¦Æ±¡Û¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼WÇÕ¤Ï7Æü¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥ë¥«¤Ç¥â¡¼¥°¥ë¤Îº£µ¨³«ËëÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤Ç3·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÇÆ¼Ô¤ÎËÙÅç¹Ô¿¿¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬83.48ÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£ÄÌ»»23¾¡ÌÜ¡£
¡¡Ãæ¸¶²¢½õ¡ÊNISEKO¡¡B¡õJ¡Ë¤¬10°Ì¡¢À¾Âô³Ù¿Í¡Ê¥ê¥¹¥Æ¥ë¡Ë¤¬11°Ì¡£½÷»Ò¤ÏÉÚ¹âÆü¸þ»Ò¡ÊÂ¿ËàÂç¥¯¡Ë¤¬8°Ì¡¢°ËÆ£¿¿ô¥¡ÊÁáÂç¡Ë¤¬9°Ì¡¢Æ£ÌÚÆüºÚ¡ÊÉð¸ËÀî½÷ÂçÂç³Ø±¡¡Ë¤¬14°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¥Æ¥¹¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬ÄÌ»»3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤ÎÆ£ÌÚ¹ë¿´¡Ê¥¤¥Þ¥È¥¯¡ËÅçÀîÂóÌé¡ÊÆüËÜ²¾Àß¡ËÊ¿»³¾Âç¡ÊPAPASU¡Ë¡¢½÷»Ò¤ÎÃæÈø½Õ¹á¡Êº´ÃÝ¿©ÉÊ¡Ë°Ë¸¶ÍÚ¹á¡Ê°¦»°¹©¶È¡ËÅÄ¸ýÍ§Ëã¡ÊÁáÂç¡Ë¤ÏÍ½ÁªÍî¤Á¤·¤¿¡£