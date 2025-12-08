¥¨ー¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸ 25/26 Âè15Àá ¥¹¥Ñ¥ë¥¿ vs NAC¥Ö¥ì¥À »î¹ç·ë²Ì
¥¨ー¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸ 25/26¤ÎÂè15Àá ¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤ÈNAC¥Ö¥ì¥À¤Î»î¹ç¤¬¡¢12·î8Æü00:45¤Ë¥¹¥Ñ¥ë¥¿¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¡¦¥Ø¥È¡¦¥«¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤Ï»°¸Í ½Ø²ð¡ÊMF¡Ë¡¢¥È¥Ó¥¢¥¹¡¦¥íー¥ê¥Ã¥»¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥ä¥¦¥×¡¦¥¢¥¦¥Õ¥¥ë¡ÊFW¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ëNAC¥Ö¥ì¥À¤Ï¥é¥¦¥ë¡¦¥Ñ¥¦¥é¡ÊMF¡Ë¡¢¥«¥Þ¥ë¡¦¥½¥ï¡ÊFW¡Ë¡¢¥æ¥Û¡¦¥¿¥ë¥Ó¥Æ¥£¥¨¡ÊFW¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
26Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤Î¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¥È¥éー¥Î¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é»°¸Í ½Ø²ð¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤¬ÀèÀ©¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£1-0¤È¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¸åÈ¾¤ËÆþ¤êÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤¬1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤Ë½êÂ°¤¹¤ë»°¸Í ½Ø²ð¡ÊMF¡Ë¤ÏÀèÈ¯¤·89Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¡£26Ê¬¤Ë¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
2025-12-08 02:50:53 ¹¹¿·