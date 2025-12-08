¡Ö¼Ö°ÜÆ°ÇÉ¡×¤Ï¥í¥ó¥°¾æ¤è¤ê¡È¤³¤Ã¤Á¡É¡ª¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¥µ¥Ã¤È±©¿¥¤ì¤ë♡¡ÖÍ¥½¨¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×
¼Ö°ÜÆ°¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¾æ¤è¤ê¡¢¥µ¥Ã¤ÈÃ¦¤®Ãå¤Ç¤¤ëÃ»¤á¾æ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÊý¤¬ÊØÍø¤«¤â¡£º£²ó¤Ï¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤¬Å¸³«¤¹¤ëÂç¿Í¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É¡ÚSEASON REASON by Lin.&Red¡Ê¥·ー¥º¥ó¥êー¥º¥ó ¥Ð¥¤ ¥ê¥ó ¥¢¥ó¥É ¥ì¥Ã¥É¡Ë¡Û¤«¤é¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ê¡ÖÍ¥½¨¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤â¤³¤â¤³´¶¤¬²Ä°¦¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¡¢¥ïー¥¯¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃåÃ¦³Ú¤Á¤ó¡ª Âç¿Í²Ä°¦¤¯Ãå¤³¤Ê¤»¤ëÍ¥½¨¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥Ë¥Ã¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×³Æ\2,189¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤â¤³¤â¤³¤È¤·¤¿¥Ü¥¢¥¿¥Ã¥Á¤ÊÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢Âç¿Í²Ä°¦¤¤Ãå¤³¤Ê¤·¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ê¥Ë¥Ã¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£¤³¤í¤ó¤È¤·¤¿¥Ü¥¿¥ó¤ä¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¤â¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥µ¥Ã¤È±©¿¥¤ë¤À¤±¤Ç¥µ¥Þ¸«¤¨¡£¹ø¤Ë¤«¤«¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¾æ´¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃåÃ¦¤â³Ú¤Á¤ó¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¤¢¤ë¥Ü¥È¥à¥¹¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Ãå¤³¤Ê¤·¤ä¤¹¤¤¤Ï¤º¡£
ÃÏÌ£¸«¤¨²óÈò¡ª ¾åÉÊ¤Ë²Ú¤ä¤°Åß¥³ー¥Ç
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢Ãå¤Ö¤¯¤ì¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤¯¤¹¤ß¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Àー¥¯¥Èー¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÅß¥³ー¥Ç¤â²Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£Ã»¤á¾æ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È³Ú¤ËÀü¤±¤ë¥ï¥¤¥É¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥Çー¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¥Ø¥Ó¥í¥Æ¤·¤½¤¦¡ª ¥Æ¥¤¥¹¥ÈÌä¤ï¤º¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×\2,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¶»¸µ¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥×ÉÕ¤¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢¥ïー¥¯¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£¶ßÉÕ¤¤Ç¤¤Á¤ó¤È´¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¸¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥Æ¥¤¥¹¥ÈÌä¤ï¤º¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢Åß¥³ー¥Ç¤ÎÂ¨ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¡£
¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¤Åß¤Î¥Þ¥ê¥óÉ÷¥³ー¥Ç
¥á¥ó¥º¥é¥¤¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢Í¥¤·¤²¤Ê¥Ùー¥¸¥å¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Üー¥ÀーÊÁ¤Î¥¤¥ó¥Êー¤ÇÁÖ¤ä¤«¤ÊÈ´¤±´¶¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Ð¥Ã¥°¤È¥·¥åー¥º¤ò¥Ö¥é¥¦¥ó·Ï¤Ç¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥ì¥ó¥É´¶¤â¹â¤á¤Æ¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏSEASON REASON by Lin.&Red½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§mana.i