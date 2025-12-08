¥é¡¦¥êー¥¬ 25/26 Âè15Àá ¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢ vs ¥»¥Ó¥ê¥¢ »î¹ç·ë²Ì
¥é¡¦¥êー¥¬ 25/26¤ÎÂè15Àá ¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤È¥»¥Ó¥ê¥¢¤Î»î¹ç¤¬¡¢12·î8Æü00:15¤Ë¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¡¦¥á¥¹¥¿ー¥¸¥ã¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤Ï¥¦ー¥´¡¦¥É¥¥ー¥í¡ÊFW¡Ë¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥ê¥ª¥Ï¡ÊMF¡Ë¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¢¥¦¥á¥¤¥À¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥»¥Ó¥ê¥¢¤Ï¥¢¥³¥ë¡¦¥¢¥À¥à¥º¡ÊFW¡Ë¡¢¥¸¥§¥éー¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ð¥Æ¥£¥¹¥¿¡¦¥á¥ó¥Ç¥£¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
Á°È¾¤ÏÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬Ìµ¤¯¡¢0-0¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
58Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤ÎÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¥ª¥¦¥ó¥´ー¥ë¤Ë¤è¤ê¥»¥Ó¥ê¥¢¤¬ÀèÀ©¡£
63Ê¬¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤ÏÆ±»þ¤Ë3¿Í¤ò¸òÂå¡£¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥²¥é¡ÊMF¡Ë¡¢¥¢¥ë¥Îー¡¦¥À¥ó¥¸¥å¥Þ¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¢¥¦¥á¥¤¥À¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥ëー¥«¥¹¡¦¥Ù¥ë¥È¥é¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥í¥Ú¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¥×¡¦¥¦¥°¥ê¥Ë¥Ã¥Á¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
68Ê¬¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥ë¥¤¥¹¡¦¥ê¥ª¥Ï¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥éー¥¸ー¡¦¥é¥Þ¥¶¥Ë¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
77Ê¬¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Û¥»¥ë¥¤¥¹¡¦¥¬¥ä¡ÊDF¡Ë¤«¤é¥Ø¥¹¥¹¡¦¥Ð¥¹¥±¥¹¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
80Ê¬¡¢¥»¥Ó¥ê¥¢¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¸¥§¥éー¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥¸¥ç¥ë¥À¥ó¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
85Ê¬¡¢¥»¥Ó¥ê¥¢¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥ª¥½¡ÊMF¡Ë¡¢¥ë¥·¥¢¥ó¡¦¥¢¥°¥á¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î90+3Ê¬¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥Õ¥£¥ê¥×¡¦¥¦¥°¥ê¥Ë¥Ã¥Á¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¦ー¥´¡¦¥É¥¥ー¥í¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ1-1¡£»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£
°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤Ï74Ê¬¤Ë¥³¥Ú¥Æ¡ÊDF¡Ë¡¢87Ê¬¤Ë¥Æ¥£¥¨¥ê¡¦¥³¥ì¥¤¥¢¡ÊDF¡Ë¡¢»î¹ç½ªÎ»¸å¤Ë¥»¥µ¥ë¡¦¥¿¥ì¥¬¡ÊDF¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥»¥Ó¥ê¥¢¤Ï23Ê¬¤Ë¥¸¥§¥éー¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢75Ê¬¤Ë¥»¥µ¥ë¡¦¥¢¥¹¥Ô¥ê¥¯¥¨¥¿¡ÊDF¡Ë¡¢76Ê¬¤Ë¥Í¥Þ¥Ë¥ã¡¦¥°¥Ç¥ê¡ÊMF¡Ë¡¢82Ê¬¤Ë¥ë¥·¥¢¥ó¡¦¥¢¥°¥á¡ÊMF¡Ë¡¢88Ê¬¤Ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥«¥¹¥È¥ê¥ó¡ÊDF¡Ë¡¢90+5Ê¬¤Ë¥Û¥»¡¦¥«¥ë¥â¥Ê¡ÊDF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2025-12-08 02:40:17 ¹¹¿·