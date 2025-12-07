¡Ö¥é¡¦¥×¥ì¥ê¡¼¡×¤¬40Ëü±ß¤ÎÈþÍÆ±Õ¤òÈ¯Çä¡¡30Æü´Ö¤Î½¸Ãæ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó°Æ
¡¡¥¹¥¤¥¹È¯¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥é¡¦¥×¥ì¥ê¡¼¡ÊLa Prairie¡Ë¡×¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉºÇ¹âÊö¤Î¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥ì¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤«¤é½¸ÃæÈþÍÆ±Õ¡ÖPT¥ì¥¢ HR ¥×¥í¥È¥³¥ë S¡×¡Ê12mL¡ß3ËÜ 41Ëü9870±ß¡Ë¤ò2026Ç¯1·î9Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡¿·ºî¤Ï¡¢1ËÜ¤Ë10ÆüÊ¬¤ò¼ý¤á¤¿3ËÜ¤ÎÈþÍÆ±Õ¤Ç¹½À®¡£30Æü´Ö¤ÇÈ©¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò½¸ÃæÅª¤Ë°ú¤½Ð¤¹¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÆÈ¼«À®Ê¬¥»¥ë¥é¡¼¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥Þ¥ë¥Á¥Ú¥×¥Á¥É¤òÇÛ¹ç¡£Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤·¤ä¤¹¤¤È©´Ä¶¤ØÂ¿³ÑÅª¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¡¢¥Ï¥ê¤äÃÆÎÏ¡¢¥Ä¥ä¤ËËþ¤Á¤¿°õ¾Ý¤ØÆ³¤¯¡£
¡¡¥¢¥á¥¸¥¹¥È¥«¥é¡¼¤Î¥Ü¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥¿¡¼¤òÆâÂ¢¡£³«Éõ»þ¤ËºîÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÌ¤Î¶õ´Ö¤ËÌ©ÊÄ¤µ¤ì¤¿2¼ï¤ÎÈþÍÆ±Õ¤ò½Ö»þ¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¾õÂÖ¤ÎÈþÍÆ±Õ¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£
¢£¥é¡¦¥×¥ì¥ê¡¼¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È