¸µÃæÆü¤Î¥í¥É¥ê¥²¥¹¤¬»ö¼Â¾å¤ÎÀïÎÏ³°¡¡£²£´Ç¯¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È£µÇ¯Áí³Û£µ£°²¯±ß·ÀÌó¤â¥á¥¸¥ã¡¼£´£°¿ÍÏÈ³°¤ì¤ë
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¡¢¸µÃæÆü¤Î¥¸¥ã¥ê¥¨¥ë¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤ò¥á¥¸¥ã¡¼ÅÐÏ¿£´£°¿ÍÏÈ¤«¤é³°¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£»ö¼Â¾å¤ÎÀïÎÏ³°°·¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥å¡¼¥Ð½Ð¿È¤Î¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Ï£²£°£²£°Ç¯¤ËÃæÆüÆþ¤ê¡££²£²Ç¯¤Ë¤ÏºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡££²£´Ç¯³«ËëÁ°¤ËË´Ì¿¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¸å¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È£µÇ¯Áí³Û£³£²£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£µ£°²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÃæ·Ñ¤®¤Ç£¶£¶»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£³¾¡£²ÇÔ£²¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£°£¸¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£