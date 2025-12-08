Åìµþ¥¬¥¹¡¦ºû»³¼ÒÄ¹¡ÖËÌÊÆ¥·¥§¡¼¥ë¥¬¥¹»ö¶È¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÅê»ñ¡×¡Ä¥¢¥é¥¹¥«½£»º£Ì£Î£ÇÄ´Ã£¤â¸¡Æ¤Â³¤±¤ë¹Í¤¨
¡¡Åìµþ¥¬¥¹¤Îºû»³¿¸°ì¼ÒÄ¹¤¬¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡£±£°·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤ÇÃì¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤¿³¤³°»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÌÊÆ¤Ç¤Î¥·¥§¡¼¥ë¥¬¥¹»ö¶È¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÅê»ñ¤·¤Æ¼ý±×¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏÅÅÎÏ¤òÂçÎÌ¤Ë¾ÃÈñ¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÁý²Ã¤Ç±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¡Ê£Ì£Î£Ç¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¡ÖÊÆ¹ñ»ö¶È¤ÏÂç¤¤Ê¼ûÍ×¤¬¤¢¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê¿¤Ó¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Î¹ç°ÕÆâÍÆ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¢¥é¥¹¥«½£»º£Ì£Î£Ç¤ÎÄ´Ã£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²Á³Ê¤ä¾ò·ïÌÌ¤¬¤½¤í¤¨¤Ð¡¢ÎÉ¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢¸¡Æ¤¤òÂ³¤±¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡´Ý¹È¤Ê¤É¤È»³·Á¸©²¤Ç·×²è¤¹¤ëÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ»ö¶È¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ç²æ¡¹¤âÅö½é»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£»°É©¾¦»ö¤Ê¤É¤Î´ë¶ÈÏ¢¹ç¤¬¹ñÆâ£³³¤°è¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿ÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ»ö¶È¤«¤éÅ±Âà¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤¬¸¡Æ¤Ãæ¤Î»Ù±çºö¤Ê¤É¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Á°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¥¬¥¹¤Ï¡¢ÍÎ¾åÉ÷ÎÏÍÑ¤ÎÉ÷¼Ö¤Îµ»½Ñ³«È¯¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÊÆ¹ñ¤Î¡Ö¥×¥ê¥ó¥·¥×¥ë¡¦¥Ñ¥ï¡¼¡×¤Ë½Ð»ñ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¤¤º¤ì¤Ï¤½¤ÎÃÎ¸«¤òÆüËÜ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡Ê¶¡µëÌÖ¡Ë¤¬»Ä¤ë·Á¤ÇÅ¸³«¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£