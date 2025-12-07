º£°æËãÈþ¡Ö¥ß¥ó¥´¥¹¤È¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼2026¡×¡¢2026Ç¯1·î10Æü¤Ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ÈÆ±Æü³«ºÅ·èÄê¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
À¼Í¥¡¦²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëº£°æËãÈþ¤¬¡¢¡Ö¥ß¥ó¥´¥¹¤È¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼2026¡×¤ò¡Öº£°æËãÈþ¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼2026¡ØLumina¡Ù¡×¤ÈÆ±Æü¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Î¾¸ø±é¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤Ó¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤ò12·î13Æü(ÅÚ)18»þ¤è¤ê³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
Æ±Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë2¸ø±é¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¥ß¥ó¥´¥¹¤È¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼2026¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ª°û¤ßÊª¤ä¥±¡¼¥¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£°æËãÈþ¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Öº£°æËãÈþ¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼2026 ¡ØLumina¡Ù¡×¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¤òÀß¤±¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¤ª¿©»ö¤ä¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥ÖÅù¤Ë²Ã¤¨¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤ªÅÚ»º¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃëÌë¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¡¢¤¼¤Ò´®Ç½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¥ß¥ó¥´¥¹¤È¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼2026
²ñ¾ì¡§²¶¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á ¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó Âç¼êÄ®
2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ) ³«¾ì¡§12:30 ³«±é¡§13:00
½Ð±é¡§º£°æËãÈþ
¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¡§¤Ê¤·
¡ãÆâÍÆ¡ä
¡¦¥¦¥§¥ë¥«¥à¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó(¥¢¥ë¥³¡¼¥ëor¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë) ¢¨¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÄÉ²ÃÃíÊ¸¤Ï¸½¶â¤Ë¤Æ¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥±¡¼¥
¡¦¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼
¢¨¾åµ¤ÎÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¾ðÊó
¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸þ¤±
SSÀÊ¡§7,480±ß(ÀÇ¹þ)
SÀÊ¡§6,820±ß(ÀÇ¹þ)
AÀÊ¡§6,160±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦°ìÈÌ¸þ¤±
AÀÊ¡§5,500±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨º£°æËãÈþ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö ¡È¡ÜA members¡É¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯·ô»þ¤ËÊÌÅÓ¼ê¿ôÎÁ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
FC¼õÉÕ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.plusa-members.com/ticketing
°ìÈÌ¼õÉÕ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.rommall.jp/posts/ticket
¢¨°ìÈÌ¸þ¤±¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷°Ê³°¤ÎÊý¤Ç¤â¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÈÌ¸þ¤±¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎºÂÀÊ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸þ¤±¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎºÂÀÊ¤è¤ê¸åÊý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ö°Ø»ÒÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤ª¿½¹þ¤ß¼õÉÕ´ü´Ö
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ)18:00¡Á(ÀèÃåÈÎÇä) ¡Á2026Ç¯1·î8Æü(ÌÚ)23:59
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¼õÉÕ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£°æËãÈþ¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼2026¡ÖLumina¡×
²ñ¾ì¡§²¶¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á ¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó Âç¼êÄ®
2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)¡¡³«¾ì¡§17:00 ³«±é¡§17:30
½Ð±é¡§º£°æËãÈþ
¡ãÆâÍÆ¡ä
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¥«¡¼¥É(º£°æËãÈþ»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿»ÈÍÑ¡Ë
¡¦¥³¡¼¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼ ¢¨¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤
¡¦º£°æËãÈþ¥³¥é¥Ü¥«¥¯¥Æ¥ë(¥¢¥ë¥³¡¼¥ë/¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë)ÈÎÇä
¡¦¥¥ã¥ó¥É¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹
¡¦¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¤¥Ö
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Ï¯ÆÉ
¡¦¤ªÅÚ»º
¤½¤ÎÂ¾¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµ¤ÎÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¤Î¤´°ÆÆâ
¡Öº£°æËãÈþ¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼2026¡ØLumina¡Ù¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÌë¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤è¤ê°ìÁØ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¤´Íè¾ì¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¤òÀß¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë´¶¤Î¤¢¤ëÁõ¤¤¤Ç¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£(²áÅÙ¤Ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÉþÁõ¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤)
ÃËÀ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¥Í¥¯¥¿¥¤ÃåÍÑ¡¢½÷À¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¥¹¥«¡¼¥ÕÃåÍÑ¤ò¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë¤Ò¤È¤È¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¾åÉÊ¤Ç²Ú¤ä¤«¤ÊÁõ¤¤¤Ç¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¾ðÊó
¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸þ¤±
SSÀÊ¡§41,800±ß(ÀÇ¹þ) ºÇÁ°Êý¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡¢½¸¹ç¼Ì¿¿(¸åÆü¥Ç¡¼¥¿Á÷ÉÕ)¡¢¥Ä¡¼¥·¥ç¡¼¥È¥Á¥ç¥¡¢Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤êB3¥Ý¥¹¥¿¡¼¢¨º£°æËãÈþ»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿»ÈÍÑ
SÀÊ¡§37,400±ß(ÀÇ¹þ) Á°Êý¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡¢½¸¹ç¼Ì¿¿(¸åÆü¥Ç¡¼¥¿Á÷ÉÕ¡Ë¡¢Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡¢B3¥Ý¥¹¥¿¡¼¢¨º£°æËãÈþ»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿»ÈÍÑ
AÀÊ¡§33,000±ß(ÀÇ¹þ) ¥×¥ê¥ó¥È¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦°ìÈÌ¸þ¤±
AÀÊ¡§29,700±ß(ÀÇ¹þ)
BÀÊ¡§26,400±ß(ÀÇ¹þ¡Ë
¢¨º£°æËãÈþ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö ¡È¡ÜA members¡É¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯·ô»þ¤ËÊÌÅÓ¼ê¿ôÎÁ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
FC¼õÉÕ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.plusa-members.com/ticketing
°ìÈÌ¼õÉÕ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.rommall.jp/posts/ticket
¢¨°ìÈÌ¸þ¤±¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷°Ê³°¤ÎÊý¤Ç¤â¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÈÌ¸þ¤±¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎºÂÀÊ¤ÏÁ´¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸þ¤±¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎºÂÀÊ¤è¤ê¸åÊý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ö°Ø»ÒÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤ª¿½¹þ¤ß¼õÉÕ´ü´Ö
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ)18:00¡Á(ÀèÃåÈÎÇä) ¡Á2026Ç¯1·î8Æü(ÌÚ)23:59
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¼õÉÕ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
º£°æËãÈþ2ºîÌÜ¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à
¡ØAŽ¥SŽ¥A Vol.2¡Ù
È¯ÇäÃæ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
º£°æËãÈþ ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È
https://www.plusa-members.com/