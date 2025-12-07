TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍ¦¼Ô¤Î¥¯¥º¡ÙÏ¢Â³2¥¯¡¼¥ëÊüÁ÷·èÄê¡ª¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè1ÃÆ¡¦PVÂè1ÃÆ¤ò¸ø³«¡ª¼çÂê²Î¾ðÊó¤â²ò¶Ø¡ª
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î10Æü¤è¤ê½ç¼¡Á´¹ñÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍ¦¼Ô¤Î¥¯¥º¡Ù¤ÎÂ³Êó¤¬ÅþÃå¡ª
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍ¦¼Ô¤Î¥¯¥º¡ÙÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Æü·èÄê¡ªÏ¢Â³2¥¯¡¼¥ëÊüÁ÷·èÄê¡ª
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍ¦¼Ô¤Î¥¯¥º¡Ù¤¬¡¢Ï¢Â³2¥¯¡¼¥ë¤Ç¤ÎÁ´¹ñÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿¡£2026Ç¯1·î10Æü¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µÅÚÍË24:55¤è¤ê½ç¼¡Á´¹ñÊüÁ÷·èÄê¡£¹¹¤Ë¡¢d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¦Hulu¤Ë¤ÆºÇÂ®ÇÛ¿®¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè1ÃÆ¡¦PVÂè1ÃÆ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢OP¡¦ED¾ðÊó¤¬²ò¶Ø¡£Âè1¥¯¡¼¥ëOP¥Æ¡¼¥Þ¤ÏTOOBOE¤Î¡ÖGUN POWDER¡×¡¢Âè1¥¯¡¼¥ëED¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢»ç º£¤Î¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥ì¥ó¥¿¥ë¡×¤Ë·èÄê¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ãTOOBOE¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖÍ¦¼Ô¤Î¥¯¥º¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡ÖGUN POWDER¡×¤È¤Ï²ÐÌô¤Î¤³¤È¤Ç¡¢º³ºÙ¤Ê°ú¤¶â¤òÈ¯Ã¼¤ËÊª¸ì¤¬Å¸³«¤¹¤ëºîÉÊ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£E3¤òÃí¼Í¤¹¤ë°ú¤¶â¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ä¥·¥íÃ£¤ÎÊª¸ì¤Ï²ñÏÃ¤È¤¤¤¦°ú¤¶â¡¢½Ð²ñ¤¤¤È¤¤¤¦°ú¤¶â¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ö¾Ý¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¥ä¥·¥íÃ£¤Ï»ÕÄï´Ø·¸¤äÅ¨ÂÐ´Ø·¸¤ò»ý¤Ä»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¤¤ÊÏÄ¤ß¤Î¤¢¤ë»þÀª¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë´¬¤«¤ì¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ë»ö¤·¤«¤Ê¤¤ÈàÅù¤Î´ñ±ï¤ò¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Ê³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
²»³Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡Öjohn¡×¤Ë¤è¤ë¡¢ºî»ì/ºî¶Ê/ÊÔ¶Ê/²Î¾§/¥¤¥é¥¹¥È/±ÇÁü¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö³èÆ°¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTOOBOE¡×¡£ÆÃÄ§Åª¤ÊÀ¼¤È¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤ÇÊÊ¤Ë¤Ê¤ë³Ú¶Ê¤Ç¡¢¸½Âå¤Î²»³Ú¤Ë¤ª¤±¤ë¥Í¥Ã¥È¥·¡¼¥ó¤ÈJ-Pop¤ò²£ÃÇÅª¤Ë¹Ô¤Íè¤·É½¸½¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡£2022Ç¯4·î¤Ë1st¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¿´Â¡¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2022Ç¯11·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¾ûºÞ¡×¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡ÙÂè4ÏÃ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2024Ç¯6·î¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡ÖÄË¤¤¤ÎÄË¤¤¤ÎÈô¤ó¤Ç¤¤¤±¡×¤ÎMV¤Ï¡¢´û¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì2000Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿´Â¡¡×¡Ö¾ûºÞ¡×¤òÎ¿¤°Àª¤¤¤ÇÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¼«¿ÈºÇÂ®¤ÇYouTube¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô2000Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡ã»ç º£¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡£º£²ó¡ÖÍ¦¼Ô¤Î¥¯¥º¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ò²Î¤¦»ç º£¤Ç¤¹¡£
¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£
¥ä¥·¥í¤Î¿´¤Î°Ç¤¬¡¢°¡´õ¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥á¥ó¥¿¥ë¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¶Ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À§Èó¥¢¥Ë¥á¤È°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
[ ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡¦²Î¾§¡§»ä ] »ç º£¡Ê¥à¥é¥µ¥¥¤¥Þ¡Ë
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡¦¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¡¢MV¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼ê¤¬¤±¤ë¡¢23ºÐ¤Î¿·À¤Âå¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥´¥¹¥Ú¥ë¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«²»³Ú¤Ë¿Æ¤·¤ß¡¢5¥ª¥¯¥¿¡¼¥Ö¤ÎÀ¼°è¤ò»ý¤Ä¥Ï¥¹¥¡¼¥Ü¥¤¥¹¤Ç¡¢¥·¥ã¥¦¥È¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯¡¢¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¥Ü¥¤¥¹¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ë¡£
2023Ç¯¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¡×¤ÇÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò³«»Ï¡£Æ±Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎEP¡ØGallery¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡ÖËÞ¿ÍÍÍ¡×¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Ð¥¤¥é¥ë¥Ò¥Ã¥È¡£12·î¤Ë¤Ï¡ÖNot Queen¡×¤¬FM802¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
2024Ç¯4·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡ÖËâÀ¤Î½÷A¡×¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢³¤³°¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¥Ð¥¤¥é¥ë¥Ò¥Ã¥È¡£SNS¤Ç¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï7²¯²ó¤òÆÍÇË¡£
2025Ç¯3·î¡¢ÂÔË¾¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖeMulsion¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£4·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡Ö¥¦¥ï¥µ¤Î¤¢¤Î»Ò¡×¤âMUSIC VIDEO¤ò´Þ¤á¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Î±ÇÁü¤È³Ú¶Ê¤ÎÍ»¹ç¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¥Ð¥¤¥é¥ë¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¡£
¼«¿È½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖMulasaki Ima LIVE 2024 ¡ÈEpisode 0¡í¡×¤ÏÅìºå¤È¤â¤Ë¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤òµÏ¿¡£Ç¯Ëö¤Ë¤Ï¡ÖFM802 RADIO CRAZY 2024¡×¡ÖCOUNTDOWN JAPAN 24/25¡×¤Ë½Ð±é¡£2025Ç¯11·î³«ºÅ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖBackrooms Parade¡×¤â¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤Ë¡ÈØá°Í¡É¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°µÅÝÅª¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤ÇÄ°½°¤ò°ú¤¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¾×·âÅª¤Ê²ÎÀ¼¤òÂÎ´¶¤·¤¿¿Í¡¹¤ÎÀ¼¤«¤é°ìµ¤¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¡¢º£¤â¤½¤ÎÀª¤¤¤ò²ÃÂ®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
»ç º£¤Î²»³Ú¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥¥é¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¤«¤é¡¢Ê¸³ØÅª¤Ê½ö¾ð»í¤Þ¤Ç¨¡¨¡¤¹¤Ù¤Æ¤Î³Ú¶Ê¤¬¡¢Èà½÷¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤Ëº¬¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÀÍÕ¤È²»¤ò¼ê·«¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¤é¤Î¡Öº£¡×¤ò²»³Ú¤Ë¹ï¤ßÂ³¤±¤ë¡¢¿·»þÂå¤Î¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡£
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍ¦¼Ô¤Î¥¯¥º¡Ù
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¡1·î10Æü(ÅÚ)¤è¤êÏ¢Â³2¥¯¡¼¥ë
Ëè½µÅÚÍË24:55¡Á¡¡½ç¼¡Á´¹ñÊüÁ÷
¢¨ÊüÁ÷Æü»þ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÃÏ°è¤Ë¤è¤êÊüÁ÷Æü»þ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³Æ¶É¤ÎÈÖÁÈÉ½¤ò¤ª³Î¤«¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
AT-X¡¡1·î18Æü(Æü)¤è¤ê
Ëè½µÆüÍË23:00¡Á¡¡ÊüÁ÷
¥ê¥Ô¡¼¥ÈÊüÁ÷
Ëè½µÌÚÍË29:00¡Á¡¡ÊüÁ÷
Ëè½µÆüÍË 8:00¡Á¡¡ÊüÁ÷
¢¨ÊüÁ÷Æü»þ¤ÏÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¾ðÊó
¡Òd¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¦Hulu¤Ë¤ÆºÇÂ®ÇÛ¿®¡Ó
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¦Hulu¤Ë¤Æ1·î10Æü(ÅÚ)¤è¤êËè½µÅÚÍË25:30¡Á
¡Ò¤½¤ÎÂ¾ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡Ó
1·î15Æü(ÌÚ)¤è¤êËè½µÌÚÍË25:30¡Á½ç¼¡ÇÛ¿®
¢¨ÇÛ¿®Æü»þ¤ÏÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¡Ô»à¿À¡Õ¥ä¥·¥í¡§ÎëÌÚÖÅÂÁ
¾ë¥öÊö°¡´õ¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤
°õÆ²Àã²»¡§½Õ³¤É´Çµ
¥»¡¼¥é¡¦¥«¥·¥ï¥゙¡¦¥Ø゚¥ó¥È゙¥é¥³゙¥ó¡§²Ö¼é¤æ¤ß¤ê
¡Ô¥½¥ë¥È¡Õ¥¸¥ç¡¼¡§ÅÄ½êÍÛ¸þ
¡Ô²»³Ú²°¡Õ¥¤¥·¥Î¥ª¡§Ê¿ÀîÂçÊå
¡Ô¤â¤°¤ê¡Õ¤Î¥Þ¥ë¥¿¡§¹â¸ÍÌ÷¹
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§¥í¥±¥Ã¥È¾¦²ñ
Ì¡²è¡§¥Ê¥«¥·¥Þ723(¥ê¥¤¥É¼Ò¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥À¡¼¡×Ï¢ºÜ)
´ÆÆÄ¡§¥¦¥·¥í¥·¥ó¥¸
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§²ÃÆ£ÍÛ°ì
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Â¼¾åÍû¹á
¿§ºÌÀß·×¡§¶áÆ£Ä¾ÅÐ
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§°æ¾å°ì¹¨
»£±Æ´ÆÆÄ¡§¹¾´Ö¾ï¹â
ÊÔ½¸¡§ÅÏÊÕÄ¾¼ù
²»¶Á´ÆÆÄ:¤¨¤Î¤â¤È¤¿¤«¤Ò¤í
²»³Ú¡§Ëö×¢·ò°ìÏº
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§OLM
³Ú¶Ê¾ðÊó
Âè1¥¯¡¼¥ëOP¥Æ¡¼¥Þ¡§¡ÖGUN POWDER¡×TOOBOE
Âè1¥¯¡¼¥ëED¥Æ¡¼¥Þ¡§¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥ì¥ó¥¿¥ë¡×»ç º£
¡ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
¡ÖÍ¦¼Ô¤Ê¤ó¤Æ¡¢ºÇÄã¤Î¥¯¥º¤¬¤ä¤ë¾¦Çä¤À¡×
21À¤µª¤Ê¤«¤Ð¡¢Åìµþ¤ÎÎ¢¼Ò²ñ¤Ï¡¢¥¨¡¼¥Æ¥ë¡ÊËâÎÏ¡Ë¶¯²½¼ê½Ñ¤Ç¡ÔËâ²¦¡Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥Õ¥£¥¢¤¿¤Á¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎËâ²¦¤¿¤Á¤òÅÝ¤¹¾Þ¶â²Ô¤®¨¡¨¡¤½¤ì¤¬¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÔÍ¦¼Ô¡Õ¤Ç¤¢¤ë¡ª
Í¦¼Ô¤Ï¡¢¡Ô£Å£³¡Õ(¥¤¡¼¥¹¥ê¡¼)¤È¤¤¤¦ÌôºÞ¤Ç¥¨¡¼¥Æ¥ëÇ½ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤ÆËâ²¦¤ËÂÐ¹³¡£
¤½¤Î»¦½ý¹Ô°Ù¤Ï¹çË¡²½¤µ¤ì¡¢Í¦¼Ô¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡É¿Í»¦¤·¡É¤Î¿¦¶È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÍ¦¼Ô¡Ô»à¿À¡Õ¥ä¥·¥í¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¼«¾Î¡ÖÄï»Ò¡×¤¬²¡¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢Í¦¼Ô¸«½¬¤¤¤Î½÷»Ò¹âÀ¸Ž¥¾ë¥öÊö¡£
¤·¤Ö¤·¤ÖÈà½÷¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¥ä¥·¥í¤Ï¡¢¥í¥¯¤Ç¤â¤Ê¤¤»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡ª
¥¯¥º¤Î¡Ö»Õ¾¢¡×¤È¼«¾Î¡ÖÄï»Ò¡×¡¡×¸µé¸½Âå°ÛÇ½¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎËë¤¬³«¤¯¡ª
©¥Ê¥«¥·¥Þ723¡¿¥í¥±¥Ã¥È¾¦²ñ¡¿¥ê¥¤¥É¼Ò¡¦À½ºî°Ñ°÷²ñ¤Î¥¯¥º
