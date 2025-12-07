TV¥¢¥Ë¥á¡ØåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¡Ù¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õËÜPVÂè1ÃÆ¸ø³«¡ªOP¡¦ED¼çÂê²Î¾ðÊó¤â²ò¶Ø¡ª
2026Ç¯1·î¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡¢Ç®³¤¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Âç¿Íµ¤¤Ò¤¤³¤â¤´¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢¡ØåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¡Ù¡Ê·ÇºÜ ¡Ö¥ä¥ó¥°¥¬¥ó¥¬¥ó¡× ¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥¥ó¥á¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤ÊÈÇ¸¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜPVÂè1ÃÆ¤â¸ø³«¡ªÀÐ»ýÝÜ¾Í¡ÊCV.ÇßÅÄ½¤°ìÏ¯¡Ë¤ÈÊÒ¸ýÆá¿§¡ÊCV.°ð³À ¹¥¡Ë¤Î¥Ü¥¤¥¹¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂ¾¡¢¤æ¤¦¡£¤¬Ã´Åö¤¹¤ëOP¼çÂê²Î¡ÖåºÎï¡£¡×¤Î°ìÉô²»¸»¤â½é²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¾ðÊó¤â¹¹¿·¡ª2025Ç¯1·î5Æü(·î)¤è¤ê³Æ¶É¤Ë¤Æ½ç¼¡ÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ëÂ¾¡¢d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬·èÄê¡ªÂ¾¡¢³Æ¼ïÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤â½ç¼¡ÇÛ¿®Í½Äê¤È¤Ê¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢OP¡¦ED¾ðÊó¤â²ò¶Ø¡£OP¼çÂê²Î¤Ï¤æ¤¦¡£¤Î¡ÖåºÎï¡£¡×¡¢ED¼çÂê²Î¤ÏÀ¶±º²Æ¼Â¤Î¡Ö¼ãÍÕ¤Î¤³¤í¡×¤Ë·èÄê¡£¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ìCD¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È6Ì¾¤â°ìµó²ò¶Ø¡ªÀÐ»ýÝÜ¾ÍÌò¤ÏÇßÅÄ½¤°ìÏ¯¡¢ÊÒ¸ýÆá¿§Ìò¤Ï°ð³À ¹¥¡¢鰙 µ×Î¤Î±Ìò¤ÏÀÄ»³µÈÇ½¡¢鰙 ¼éÂçÌò¤ÏÇòÀÐ·óÅÍ¡¢ÌðÊÁËãÌ¤Ìò¤Ï¾®À¶¿å°¡Èþ¡¢°Â¼£Ìò¤Ï¿åÅÄ¤ï¤µ¤Ó¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊüÁ÷Ä¾Á°À¸ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤Î¼Â»Ü¤â·èÄê¡ª¶âÌÜÌÊ²ÖÆàÌò¤ÎÎëÂå¼ÓµÝ¤ÈÀÐ»ýÝÜ¾ÍÌò¤ÎÇßÅÄ½¤°ìÏ¯¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¼çÂê²Î¾ðÊó
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡§
¤æ¤¦¡£
¡ÖåºÎï¡£¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¤¸¤ó
¡ã¤æ¤¦¡£¥³¥á¥ó¥È¡ä
½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢¤æ¤¦¡£¤Ç¤¹¡£
20ºÐ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¥¢¥Ë¥á¤Î¼çÂê²Î¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
ÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÇ®³¤¤ÎåºÎï¤Ê³¤¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ê¤¬¤é¡¢ºîÉÊ¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¾®¤µ¤ÊÆü¾ï¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤ä¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿´¤¬¤Û¤ó¤Î¤ê²¹¤«¤¯¤Ê¤ë·Ê¿§¤äµ¤»ý¤Á¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥Ë¥á¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡ã¤¸¤ó¥³¥á¥ó¥È¡ä
À¶·é¤Ç¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢À°¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£
»þ´Ö¤ÎÃæ¡¢»Ñ·Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£
±ø¤ì¤ä½ý¤¬½Å¤Ê¤ê¤¢¤Ã¤Æ¡¢É÷¹ç¤¤¤ò½É¤·¤¿¤â¤Î¡£
¤Õ¤È¡¢Éâ¤«¤Ö¡ÖåºÎï¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£
¿Í¤Î¿´¤¬À÷¤ß¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¶Ê¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î
À¶±º²Æ¼Â
¡Ö¼ãÍÕ¤Î¤³¤í¡×
ºî»ì¡§À¶±º²Æ¼Â¡¡ºî¡¦ÊÔ¶Ê¡§ËÌÀî¾¡Íø
¡ãÀ¶±º²Æ¼Â¥³¥á¥ó¥È¡ä
¸¶ºî¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ï¡¢¶âÌÜ¤µ¤ó¤Î¤ª»Å»ö¤Ø¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤Ê»ÑÀª¤äÍ¥¤·¤µ¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤½¤Ã¤È¹ß¤ê¤ëÌÚÏ³¤ìÆü¤äµ¨Àá¤Îµ¤ÇÛ¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡Ø¼ãÍÕ¤Î¤³¤í¡Ù¤Ï¡¢½é²Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÄ½Õ¤Î½Ö¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤Î°ì¥Ú¡¼¥¸¤òÉÁ¤¤¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢
À¶±º²Æ¼Â¤Ë¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãËÌÀî¾¡Íø¥³¥á¥ó¥È¡ä
¹â¹»À¸¤Þ¤ÇÈ¡´Û¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³¤¤Î¶á¤¯¤Î³¹¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¤½¤Îº¢¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Å¾¼Ö¤ÇÊ¸¸ËËÜ¤À¤±»ý¤Ã¤Æ³¤´ß±è¤¤¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¿¸á¸å¤ÎÉ÷·Ê¡£¸¶ºî¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤¢¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤Î»×¤¤½Ð¤ä³¤¤Î³¹¤ÎÆ÷¤¤¤È¤«À¹¤ê¹þ¤á¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤È¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤Î½À¤é¤«¤µ¡¢ÅÓÃæ¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÌÚ´É³Ú´ï¤Î²¹¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡ª¡ª
TV¥¢¥Ë¥á¡ØåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¡ÙÊüÁ÷Ä¾Á°¡ª¡Ú¤¤Ë¤·¤Æ¡ÛÀ¸ÇÛ¿® ¡Áº£Ìë¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡ª¡Á
2025Ç¯12·î18Æü(ÌÚ) 21:00¡ÁÇÛ¿®³«»ÏÍ½Äê
½Ð±é¡§ÎëÂå¼ÓµÝ(¶âÌÜÌÊ²ÖÆàÌò)¡¦ÇßÅÄ½¤°ìÏ¯(ÀÐ»ýÝÜ¾ÍÌò)
https://www.youtube.com/watch?v=live
TV¥¢¥Ë¥á¡ØåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¡Ù
2026Ç¯1·î5Æü(·î)¤è¤ê
TOKYO MX¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¢SBS¡¢BSÄ«Æü¡¢AT-X¤Ë¤Æ½ç¼¡ÊüÁ÷³«»Ï¡ª
TOKYO MX¡§1·î5Æü(·î)¤«¤é Ëè½µ·îÍË24»þ00Ê¬¡Á
ABC¥Æ¥ì¥Ó¡§1·î7Æü(¿å)¤«¤é Ëè½µ¿åÍË26»þ15Ê¬¡Á ¡ã¿å¤â¤ó¡ä
SBS¡§1·î10Æü(ÅÚ)¤«¤é Ëè½µÅÚÍË26»þ08Ê¬¡Á
BSÄ«Æü¡§1·î9Æü(¶â)¤«¤é Ëè½µ¶âÍË23»þ30Ê¬¡Á
AT-X¡§1·î5Æü(·î)¤«¤é Ëè½µ·îÍË22»þ00Ê¬¡Á ¢¨¥ê¥Ô¡¼¥ÈÊüÁ÷¤¢¤ê
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®·èÄê¡ª
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§1·î5Æü(·î)¤«¤é¡¡Ëè½µ·îÍË22»þ30Ê¬¡Á
Â¾¡¢³Æ¼ïÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤â½ç¼¡ÇÛ¿®Í½Äê
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Æü»þ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§¤Ï¤Ã¤È¤ê¤ß¤Ä¤ë¡Ê·ÇºÜ ¡Ö¥ä¥ó¥°¥¬¥ó¥¬¥ó¡× ¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§ÂçÀ¾·òÂÀ¡Ê¥ª¥¯¥ë¥È¥Î¥Ü¥ë¡Ë
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§ÂÔÅÄÆ²»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¸ÍÂô Åì
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÃæÃ«´õÈþ
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Ó¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥ô¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
²»³Ú¡§ÃáÉã±ÑÎ¤
²»³ÚÀ©ºî¡§¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥É¥Ã¥°
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡§¤æ¤¦¡£ ¡ÖåºÎï¡£¡×
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡§À¶±º²Æ¼Â ¡Ö¼ãÍÕ¤Î¤³¤í¡×
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥ª¥¯¥ë¥È¥Î¥Ü¥ë
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¶âÌÜÌÊ²ÖÆà¡§ÎëÂå¼ÓµÝ
ÀÐ»ýÝÜ¾Í¡§ÇßÅÄ½¤°ìÏ¯
ÊÒ¸ýÆá¿§¡§°ð³À ¹¥
鰙 µ×Î¤Î±¡§ÀÄ»³µÈÇ½
鰙 ¼éÂç¡§ÇòÀÐ·óÅÍ
⽮ÊÁËãÌ¤¡§¾®À¶¿å°¡Èþ
°Â¼£¡§¿åÅÄ¤ï¤µ¤Ó
¡ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
²¹Àô¤¬Í¯¤½Ð¤ë³¤ÊÕ¤Î³¹¡¦Ç®³¤¡£
¾®¤µ¤Ê¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹¤ò±Ä¤à¶âÌÜÌÊ²ÖÆà¡Ê¤¤ó¤á¤ï¤«¤Ê¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢
ÌÀ¤ë¤¯¤ÆÆ¯¤¼Ô¤Ç²¹Àô¤¬Âç¹¥¤¤Ê½÷¤Î»Ò¡£
Èà½÷¤ÈÈà½÷¤ò½ä¤ë¿Í¡¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¤Ò¤¤³¤â¤´¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
(C)¤Ï¤Ã¤È¤ê¤ß¤Ä¤ë¡¿SQUARE ENIX¡¦¡ÖåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
