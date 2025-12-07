¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ª¾Ï¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù2026Ç¯1·î10ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡ªËÜÍ½¹ð¡õ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾ðÊó¤¬²ò¶Ø¡ªOP¥Æ¡¼¥Þ¤Ïano¡¢ED¥Æ¡¼¥Þ¤ÏFOMARE¤Ë·èÄê¡ª
1995Ç¯¡Á2007Ç¯¤ËÅÏ¤êÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿ÆâÆ£ÂÙ¹°¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¥¬¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¥È¥é¥¤¥¬¥ó¡Ù¡£º½Çù¤ÎÀ± ¥Î¡¼¥Þ¥ó¥º¥é¥ó¥É¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿ÁÔÂç¤Çºî¤ê¤³¤Þ¤ì¤¿À¤³¦´Ñ¤È¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥ô¥¡¥Ã¥·¥å¤¬ËÂ¤®¤À¤¹¸Ê¤Î±¿Ì¿¤Ø¤ÈÎ©¤Á¸þ¤«¤¦Àï¤¤¤È³ëÆ£¤Ï¡¢º£¤Ê¤ªÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¡×¤È³Æ³¦¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤¿¤Á¤Ë¤è¤ê¡¢¡ØTRIGUN STAMPEDE¡Ù¤È¤·¤ÆºÆ»ÏÆ°¡ª¿·À¸¡¦¥È¥é¥¤¥¬¥ó¤È¤·¤ÆÀ¤¤ËÊü¤¿¤ì¤¿¡£ºÇ¿·¤Î3DCGµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¡¢ºÙÉô¤Þ¤Çºî¤ê¤³¤Þ¤ì¤¿°µÅÝÅª¤Ê±ÇÁüÈþ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Ç®ÎÌ¡¦¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¡¢ºîÉÊ¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÂÔË¾¤Î¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ª¾Ï¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù¤¬¤¤¤è¤¤¤è2026Ç¯1·î¤ËÊüÁ÷·èÄê¡ªÀ¤³¦¤ò´¬¤¹þ¤ß³¹¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ë¤´¤È²õÌÇ¾õÂÖ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡ã¥í¥¹¥È¡¦¥¸¥å¥é¥¤¡ä¤«¤é2Ç¯È¾¸å¤ÎÀ¤³¦¡£ÉÔ»¦¤òÀÀ¤Ã¤¿¥¬¥ó¥Þ¥ó¡Ö¥ô¥¡¥Ã¥·¥å¡¦¥¶¡¦¥¹¥¿¥ó¥Ô¡¼¥É¡×¤È¿ÍÎà¤ÎÝÓÌÇ¤ò¤â¤¯¤í¤à¥ô¥¡¥Ã¥·¥å¤Î·»¡Ö¥ß¥ê¥ª¥ó¥º¡¦¥Ê¥¤¥ô¥º¡×¤È¤ÎºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
25Ç¯3·î¤Ë¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¤È¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ú¥È¥é¥¤¥¬¥ó¡Û¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡ÚÀ¸¤¤Æ¡¢¶ì¤·¤á¡£¡Û¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢³¤³°¤Ç¤â¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ª¾Ï¤ÎËë³«¤±¤ËÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù¤¬¡¢NEW YORK COMIC CON 2025¤ËÂ³¤¡¢TOKYO COMIC CON 2025¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡ª¸¶ºî¡¦ÆâÆ£ÂÙ¹°¡¢¥á¥ê¥ë¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥ÕÌò ¤¢¤ó¤É¤¦¤µ¤¯¤é¡¢¥Ë¥³¥é¥¹¡¦D¡¦¥¦¥ë¥Õ¥¦¥Ã¥ÉÌò ºÙÃ«²ÂÀµ¡¢¥ß¥ê¥£¡¦¥È¥ó¥×¥½¥óÌò °½¿¹Àé²Æ¤¬ÅÐÃÅ¡£ÊüÁ÷1¤«·îÁ°¤È¤Ê¤ëËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÊüÁ÷³«»ÏÆü¡¢ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¡¢¼çÂê²Î¾ðÊó¤Ê¤ÉºÇ¿·¾ðÊó¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ª¾Ï¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë23»þ¤è¤ê¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤¬·èÄê¡£ËÜÍ½¹ð¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¼çÂê²Î¾ðÊó¤â²ò¶Ø¡ªOP¥Æ¡¼¥Þ¤Ïano¤Î¡Ö¥Ô¥«¥ì¥¹¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¡¢ED¥Æ¡¼¥Þ¤ÏFOMARE¤Î¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡×¤Ë·èÄê¡£¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
OP¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ëano¤Î¡Ö¥Ô¥«¥ì¥¹¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¡£ºî»ì¤Ï¤¢¤Î¡¢ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤ÏPaledusk¤ÎDAIDAI¤¬Ã´Åö¤·¡¢·ã¤·¤¯¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇºîÉÊ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¤½¤·¤ÆED¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢FOMARE¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡×¤Ë·èÄê¡£º£Ç¯·ëÀ®10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈÊ¹¤¯¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÀÚ¤Ê¤¯¤âÎÏ¶¯¤¤²Î»ì¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ò¼æ¤¤Ä¤±¡¢¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿Á´¹ñ9ÅÔ»Ô¡¦10¤«½ê¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥Ä¥¢¡¼¤ÏÁ´²ñ¾ì¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡£¤½¤ó¤ÊFOMARE¤Î¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡×¤Ï¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢Êª¸ì¤Î·ëËö¤Ø¸þ¤«¤¤Àï¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦Í¥¤·¤¤³Ú¶Ê¤Ë¡£ano¡¢FOMARE¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ò±é¤¸¤ë¥¥ã¥¹¥È¤â°ìµó²ò¶Ø¡£µðÂç¤ÊÃÆ´Ý¤Î·Á¤ò¤·¤¿ÉðÁõ¤ÇÀï¤¦¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¥É¡¦¥¶¡¦¥¬¥ó¥È¥ì¥Ã¥È¤òÉð¸×¡Ê¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼£¶¡×¹ëµ´Ìò¤Û¤«¡Ë¡¢¥Ê¥¤¥ô¥º¤¬Á÷¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë»ÉµÒ¤Ç¡¢²¿½½ÂÎ¤â¤Î¿Í·Á¤òÁà¤ê¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¥ì¥ª¥Î¥Õ¡¦¥¶¡¦¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ò¥Á¥ç¡¼¡Ê¡ØONE PIECE¡Ù¥Ö¥ë¥Ã¥¯Ìò¤Û¤«¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥ê¥È¥ó¥µ¥Ã¥¯¥¹¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ë¿¶Æ°¤òÍøÍÑ¤·¹¶·â¤òÊü¤Ä¥ß¥Ã¥É¥Ð¥ì¥¤¡¦¥¶¡¦¥Û¡¼¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¯¤ò»°ÌÚâÃ°ìÏº¡Ê¡ØÇöºùµ´¡ÙÅÚÊýºÐ»°Ìò¤Û¤«¡Ë¤éÄ¶¼ÂÎÏÇÉ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë½é²óÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯Âè1¡Á3ÏÃ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¤¬¡¢2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)¤ËTOHO¥·¥Í¥Þ¥º¿·½É¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¾å±ÇÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥ô¥¡¥Ã¥·¥å¡¦¥¶¡¦¥¹¥¿¥ó¥Ô¡¼¥ÉÌò ¾¾²¬Ä÷¾ç¡¢¥á¥ê¥ë¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥ÕÌò ¤¢¤ó¤É¤¦¤µ¤¯¤é¡¢¥Ë¥³¥é¥¹¡¦D¡¦¥¦¥ë¥Õ¥¦¥Ã¥ÉÌò ºÙÃ«²ÂÀµ¡¢¥ß¥ê¥£¡¦¥È¥ó¥×¥½¥óÌò °½¿¹Àé²Æ¡¡ÅÐÃÅ¤ÎÉñÂæ°§»¢¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¾ÜºÙ¤Ê¤É¤Ï¸ø¼°HP¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤ÎÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¡ãOP¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥Ô¥«¥ì¥¹¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¡¡ano ¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡Ö¥Ô¥«¥ì¥¹¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥¤¥¬¥ó¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»ý¤Ä½ÉÌ¿¤äÅ¯³Ø¡¢ºá¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºîÉÊ¤È¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥¤¥¬¥ó¤ÎÀ¤³¦¡¢¤½¤·¤ÆDAIDAI¤¯¤ó¤È¶¦¤Ëºî¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¤Îano¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤â¿·¤¿¤Ê¿§¤¬¿á¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ano¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2020Ç¯9·î¤Ë¡Öano¡×Ì¾µÁ¤Ç¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î²»³Ú³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢¡Ö¥Ç¥ê¡¼¥È¡×¡ÖPeek a boo¡×¤Ê¤É¤ÎÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£2022Ç¯4·î¤ËNetflix¥¢¥Ë¥á¡ØTIGER & BUNNY 2¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖAIDA¡×¤ÇTOY¡ÇS FACTORY¤è¤ê¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2022Ç¯11·î¤Ë¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡×Âè7ÏÃ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤Á¤å¡¢Â¿ÍÍÀ¡£¡×¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ÎËµ¤é¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¡£2024Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è ¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥É¥Ç¡¼¥â¥ó¥º¥Ç¥Ç¥Ç¥Ç¥Ç¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¼ç±éÀ¼Í¥¤Ë½éÄ©Àï¤·¡¢ano feat. ´öÅÄ¤ê¤é¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿Á°¾Ï¼çÂê²Î¡ÖÀäÀäÀäÀäÂÐÀ»°è¡×¤â¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯9·î¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£
¡ãED¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡×¡¡FOMARE¥³¥á¥ó¥È¡ä
º£²ó¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¢FOMARE¤ÎVo¡¿Ba¡¦¥¢¥Þ¥À¥·¥ó¥¹¥±¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ±§Ãè¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦¶ÊÌ¾¤Ë¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹Âç¤«¤ÄÌ¤¤À¤Ë²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë±§Ãè¤Ç¤Î¡É½Ð²ñ¤¤¡É¤ä¡ÉÊÌ¤ì¡É¤½¤·¤Æ¡ÉÍ§¾ð¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¸¶ºî¤«¤é´¶¤¸¤¿·ã¤·¤µ¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¤ò¡¢FOMARE¤é¤·¤µÁ´³«¤Î¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤«¤Ä¼ÀÁö´¶¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢ÂçÀÚ¤Ê1¶Ê¤È¤·¤Æ´°À®¤µ¤»¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¶Ê¤È¥¢¥Ë¥á¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¹¹¤Ë¥°¥Ã¤È¤¯¤ëÀ¤³¦´Ñ¤¬Ä°¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ªÊüÁ÷¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
FOMARE¡Ê¥Õ¥©¥Þ¥ì¡Ë¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
·²ÇÏ¸©¹âºêÈ¯¤ÎÆüËÜ¸ì¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉFOMARE¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê²Î»ì¤È¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤òÉð´ï¤ËÁ´¹ñ¤ÎÂç·¿¥Õ¥§¥¹¤ä¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÇÀªÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£2019Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿1st Full Album¡ØFORCE¡Ù¤Ï¥ª¥ê¥³¥ó¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¸½ºß¤â¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¡ÖÄ¹¤¤È±¡×¡¢¡ÖGrey¡×¤ä¡Ö°¦¤¹¤ë¿Í¡×¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç»Ù»ý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï·ëÀ®10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢ÃÏ¸µ¡¦·²ÇÏ¤Ç10¼þÇ¯µÇ°ÌµÎÁLIVE¡È°¦¤¹¤ë¿Í¡¢¾ì½ê¡É¤ò³«ºÅ¤·1Ëü¿Í¤ò½¸¤áÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËEP¡Øoverturn¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢12·î¤«¤éÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¡ÖOVER TOUR 25-26¡×¤ò³«ºÅ¡£2026Ç¯5·î¤Ë¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÃ±ÆÈ¸ø±é³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üºîÉÊ¾ðÊó
¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù
2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë23»þ¤è¤ê¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï
ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢³Æ¼ïÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Æ½ç¼¡ÇÛ¿®
¡ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
1995Ç¯¡Á2007Ç¯¤ËÅÏ¤êÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿ÆâÆ£ÂÙ¹°¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡ØTRIGUN¡Ù¡£º½Çù¤ÎÀ±¤òÉñÂæ¤È¤¹¤ëÁÔÂç¤Çºî¤ê¤³¤Þ¤ì¤¿À¤³¦´Ñ¡¢¤½¤·¤ÆÉÔ»¦¤òÀÀ¤Ã¤¿¥¬¥ó¥Þ¥ó¤Î¥ô¥¡¥Ã¥·¥å¡¦¥¶¡¦¥¹¥¿¥ó¥Ô¡¼¥É¤¬ËÂ¤®¤À¤¹ÍýÁÛ¤ò´Ó¤¯¤¿¤á¤ÎÀï¤¤¤È³ëÆ£¤Ïº£¤Ê¤ª¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¤¬2023Ç¯¡¢¿·À¸¡¦¥È¥é¥¤¥¬¥ó¡á¡ØTRIGUN STAMPEDE¡Ù¤È¤·¤ÆÀ¤¤ËÊü¤¿¤ì¤¿¡£ºÇ¿·¤Î£³DCGµ»½Ñ¤ÇºÙÉô¤Þ¤Çºî¤ê¤³¤Þ¤ì¤¿°µÅÝÅª¤Ê±ÇÁüÈþ¡¢¤½¤·¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Ç®ÎÌ¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¡¢ºîÉÊ¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2026Ç¯¡¢¥·¥ê¡¼¥º´°·ëÊÔ¤È¤Ê¤ë¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¡£¡ØSTAMPEDE¡Ù¤«¤é2Ç¯È¾¸å¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¥ô¥¡¥Ã¥·¥å¤¿¤Á¤¬ËÂ¤°¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤È¤Ï¡£¤Ò¤È¤ê¤ÎÃË¤¬´ê¤¤Â³¤±¤¿ÍýÁÛ¤È¤½¤Î·ëËö¤¬¤Ä¤¤¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡ª
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
À¤³¦¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢³¹¤Ò¤È¤Ä¤ò¤Þ¤ë¤´¤È²õÌÇ¾õÂÖ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡Ò¥í¥¹¥È¡¦¥¸¥å¥é¥¤¡Ó¤«¤é2Ç¯È¾¡£ÀèÇÚµ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥á¥ê¥ë¤Ï¡¢¸åÇÚ¡¦¥ß¥ê¥£¤È¤È¤â¤Ë¥ô¥¡¥Ã¥·¥å¤ÎÁÜº÷¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¥Ë¥³¥é¥¹¤ÈºÆ²ñ¡£ºÆ¤ÓÈ¯À¸¤·»Ï¤á¤¿¥×¥é¥ó¥È¶¯Ã¥»ö·ï¤Ë¡¢¥ß¥ê¥ª¥ó¥º¡¦¥Ê¥¤¥ô¥º°ìÇÉ¤Î±Æ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÊÕ¶¤ÎÄ®¤Ç¥¨¥ê¥¯¥¹¤ÈÌ¾¤òÊÑ¤¨Ì©¤ä¤«¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¥ô¥¡¥Ã¥·¥å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ø»°ÈÖ´Ï¡È¥Û¡¼¥à¡É¤ÎSOS¤ò¹ð¤²¤ë¾¯½÷¡¦¥¸¥§¥·¥«¤¬¸½¤ì¤ë¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¡¹¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢°ø±ï¤òÃÇ¤Ä¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¥ô¥¡¥Ã¥·¥å¡½¡½
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±¿Ì¿¤¬³ú¤ß¹ç¤¤ºÆ¤ÓÊª¸ì¤¬Æ°¤½Ð¤·¤¿»þ¡¢±§Ãè¤ÎÈàÊý¤«¤éÄÌ¿®¤¬¹ß¤êÃí¤°¡£¡Ö²æ¡¹¤ÏÃÏµå¤«¤é¤Î°ÜÌ±Á¥ÃÄ¡£´õË¾¼Ô¤Ï¡¢²æ¡¹¤È¶¦¤Ë¿·Å·ÃÏ¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡½¡½¡£¡×´¬¤µ¯¤³¤ë´¿´î¤È¶½Ê³¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤ò¤¢¤¶¾Ð¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÁÉ¤Ã¤¿ÊÒÍã¤ÎÅ·»È¤¬ÀäË¾¤È¶²ÉÝ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¶¸Íð¤Î¤ë¤Ä¤Ü¤È¤Ê¤Ã¤¿ÏÇÀ±¤Ç¡¢±¿Ì¿¤Ï¿ë¤Ë·èÃå¤¹¤ë¡£
¡ÚSTAFF¡Û
¸¶ºî¡§ÆâÆ£ÂÙ¹°¡Ê¾¯Ç¯²èÊó¼Ò ¥ä¥ó¥°¥¥ó¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§º´Æ£²í»Ò
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§É®°Â°ì¹¬
¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¸¶°Æ¡§¥ª¥¥·¥¿¥±¥Ò¥³
¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¡¼¥È¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§ÅÄÅç¸÷Æó
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§²¡»³À¶¹â
¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÌøÀ¥·ÉÇ·¡¡ÊÒ³Ê¸ÍÎ
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ä¹Ã«ÀîÃÝ¸÷
CG¥Á¡¼¥Õ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§°æÌî¸µ±ÑÆó
CG¥ê¡¼¥É¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§ÅÔÅÄ¿òÇ·
CG¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§ÅÄÃæÅ¯Ïº
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§ÃÓÆâÎ´°ì¡¡ÀÄÌÚ½Ó²ð
¿§ºÌÀß·×¡§¶¶ËÜ¸
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÃæÅçÍý
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Â¼»³¶×¼Â
ÊÔ½¸¡§º£°æÂç²ð
¥µ¥¦¥ó¥É¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡§¾¡Ëó¤Þ¤µ¤È¤·
²»³Ú¡§²ÃÆ£Ã£Ìé
À©ºî¡§¥ª¥ì¥ó¥¸
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§¡Ö¥Ô¥«¥ì¥¹¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡×ano
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡×FOMARE
¡ÚCAST¡Û
¥ô¥¡¥Ã¥·¥å¡¦¥¶¡¦¥¹¥¿¥ó¥Ô¡¼¥É¡§¾¾²¬Ä÷¾ç
¥á¥ê¥ë¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥Õ¡§¤¢¤ó¤É¤¦¤µ¤¯¤é
¥Ë¥³¥é¥¹¡¦D¡¦¥¦¥ë¥Õ¥¦¥Ã¥É¡§ºÙÃ«²ÂÀµ
¥ß¥ê¥£¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡§°½¿¹Àé²Æ
¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¥É¡¦¥¶¡¦¥¬¥ó¥È¥ì¥Ã¥È¡§Éð¸×
¥ì¥ª¥Î¥Õ¡¦¥¶¡¦¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥Þ¥¹¥¿¡¼¡§¥Á¥ç¡¼
¥ß¥Ã¥É¥Ð¥ì¥¤¡¦¥¶¡¦¥Û¡¼¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¯¡§»°ÌÚâÃ°ìÏº
¥ì¥¬¡¼¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥µ¥Þ¡¼¥º¡§Æâ»³¹·µ±
¥¨¥ì¥ó¥Ç¥£¥é¡¦¥¶¡¦¥¯¥ê¥à¥¾¥ó¥Í¥¤¥ë¡§Â¼À¥ Êâ
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥³¥ó¥é¥Ã¥É¡§ÃæÈøÎ´À»
¥¶¥¸¡¦¥¶¡¦¥Ó¡¼¥¹¥È¡§TARAKO
¥ß¥ê¥ª¥ó¥º¡¦¥Ê¥¤¥ô¥º¡§º´Æ£Î®»Ê
¡ØTRIGUN STAMPEDE¡ÙÁ´12ÏÃ¤Ï³Æ¼ïÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ
© 2026 ÆâÆ£ÂÙ¹°¡¦¾¯Ç¯²èÊó¼Ò¡¿¡ÖTRIGUN STARGAZE¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
