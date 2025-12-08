¥×¥í¡¦¥êー¥° 25/26 Âè17Àá ¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥íー vs ¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È »î¹ç·ë²Ì
¥×¥í¡¦¥êー¥° 25/26¤ÎÂè17Àá ¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥íー¤È¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Î»î¹ç¤¬¡¢12·î8Æü00:00¤Ë¥Ø¥Ã¥È¡¦¥«¥¤¥Ô¥¨¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥íー¤ÏºäËÜ °ìºÌ¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ê¥Á¥ç¡¦¥Õ¥§¥ê¡ÊFW¡Ë¡¢¥Û¥·¥Þー¥ë¡¦¥¢¥ë¥³¥»¥ë¡ÊFW¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Ï¥Ë¥ë¥½¥ó¡¦¥¢¥ó¥°¥í¡ÊFW¡Ë¡¢¥ß¥Ï¥¤¥í¡¦¥Á¥§¥È¥³¥Ó¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥É¥ê¥¢ー¥Î¡¦¥Ù¥ë¥¿¥Ã¥Áー¥Ë¡ÊFW¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î1Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥íー¤Î¥¢ー¥µー¡¦¥Ô¥¨¥É¥Õ¥©ー¥È¡ÊDF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥íー¤¬ÀèÀ©¡£
¤µ¤é¤Ë34Ê¬¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥íー¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥Ê¥Á¥ç¡¦¥Õ¥§¥ê¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¢¥é¥ä¥ë¡¦¥µ¥ä¥É¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥È¤Ç2-0¡£¤µ¤é¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë44Ê¬¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥íー¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥¢¥é¥ä¥ë¡¦¥µ¥ä¥É¡ÊFW¡Ë¤¬PK¤Ç3-0¡£3ÅÀº¹¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£3-0¤È¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥íー¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Ï¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤«¤é2¿Í¤¬¸òÂå¡£¥Ê¥¿¥ó¡¦¥Ç¥«¥È¡ÊMF¡Ë¡¢¥ß¥Ï¥¤¥í¡¦¥Á¥§¥È¥³¥Ó¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥¢¥ê¡¦¥Þー¥Þー¥ë¡ÊDF¡Ë¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ð¥¹¥±¥¹¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
46Ê¬¡¢¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥íー¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥ê¥å¥«¡¦¥à¥Ð¥ó¥Ð¡ÊDF¡Ë¤«¤é¥Äー¥ë¡¦¥í¥á¥ó¥¹¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
46Ê¬¡¢¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥à¥µ¡¦¥Ì¥¸¥ã¥¤¡ÊDF¡Ë¤«¤é¥¨¥ó¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ä¥ó¥µ¥Ê¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
57Ê¬¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥íー¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£ºäËÜ °ìºÌ¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¡ÊDF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç4-0¡£4ÅÀº¹¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤âÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥íー¤¬4-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥íー¤Ë½êÂ°¤¹¤ëºäËÜ °ìºÌ¡ÊFW¡Ë¤ÏÀèÈ¯¤·73Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¡£
2025-12-08 02:00:55 ¹¹¿·