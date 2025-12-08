ÀîºêF¡¡Ê¡²¬MFº°Ìî¡õ²¬»³GK¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó¤Î³ÍÆÀ¤¬·èÄêÅª¤Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼J1¤ÎÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤¬¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤«¤éGK¥¹¥Ù¥ó¥É¡¦¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó¡Ê28¡Ë¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤«¤éMFº°ÌîÏÂÌé¡Ê28¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤¬·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä½Ð¿È¤Î¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ¤ÎÆ±¹ñÂåÉ½¤ËÆþ¤Ã¤¿2021Ç¯¤Ë¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡ÊÅö»þ¥É¥¤¥Ä2Éô¡Ë¤«¤é²£ÉÍFCÆþ¤ê¡£ºòµ¨¤Ï°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿J2²¬»³¤ÇÁ´38»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ2»î¹ç¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤ÎJ1½é¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£37»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿º£µ¨¤â¥ê¡¼¥°4°Ì¤Î103¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¤¹¤ë·ø¼Â¤Ê¼éÈ÷¤Ç¥Á¡¼¥à¤òºÇ¸åÊý¤«¤é»Ù¤¨¡¢13°Ì¤Ç¤ÎJ1»ÄÎ±¤ËÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÀîºêF¤Ï²«¶â»þÂå¤ò»Ù¤¨¤¿Å¢À®Î¶¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥ê¥ç¥ó¡¢40¡Ë¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÃÄ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢°ÂÆ£½Ù²ð¡Ê35¡Ë¤â°úÂà¡£º£µ¨35»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿»³¸ýÎÜ°Ë¡Ê27¡Ë¤È¶¥¤¤¹ç¤¦¼é¸î¿À¤ÎÊä¶¯¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º°Ìî¤Ï1¥á¡¼¥È¥ë61¤È¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¡¢¹â¤¤µ»½Ñ¤Ç¹ª¤ß¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÁà¤ëÀÚ¤ìÌ£È´·²¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤¬»ý¤ÁÌ£¤À¡£º£µ¨¤ÏJ1¤Ç36»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ3ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£FCÅìµþ¤ò·Ð¤Æ2023Ç¯¤ËÊ¡²¬Æþ¤ê¤·¡¢º£µ¨¤«¤éÀîºêF¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄ¹Ã«ÉôÌÐÍø´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤Î²¼¤Ç2µ¨¤ò²á¤´¤·¤¿Ìç²¼À¸¡£²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ï±ºÏÂ¤È¤Î¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ·è¾¡¤Ç2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¥¯¥é¥Ö½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£¼«¿È¤ÎÆÃÄ§¤òÃÎ¤ë»Ø´ø´±¤Î²¼¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÀîºêF¤Ç¹¶·â¿Ø¶¯²½¤Ø¡¢Âç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡þ¥¹¥Ù¥ó¥É¡¦¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó¡¡1997Ç¯3·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯½Ð¿È¤Î28ºÐ¡£¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤ÇÇ¯ÂåÊÌ¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤ò·Ð¸³¡£2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØÂåÉ½¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£Æ±Ç¯²Æ¤Ë²£ÉÍFCÆþ¤ê¤·¤Æ3Ç¯¤ò²á¤´¤·¡¢24Ç¯¤ËJ2²¬»³¤Ë°ÜÀÒ¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤é¼çÎÏ¤ËÄêÃå¤·¤ÆJ1¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤·¡¢º£µ¨¤Ï37»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£J1ÄÌ»»66»î¹ç¡¢J2ÄÌ»»73»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£1¥á¡¼¥È¥ë88¡¢89¥¥í¡£Íø¤Â¤Ï±¦¡£
¡¡¡þº°Ìî¡¡ÏÂÌé¡Ê¤³¤ó¤Î¡¦¤«¤º¤ä¡Ë1997Ç¯7·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¤Î28ºÐ¡£ÉðÆî¹â¤«¤éË¡Âç¤ò·Ð¤Æ2020Ç¯¤ËFCÅìµþÆþ¤ê¡£23Ç¯¤ËÊ¡²¬Æþ¤ê¤·¡¢1Ç¯ÌÜ¤Ë¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ½éÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£J1ÄÌ»»144»î¹ç17ÆÀÅÀ¡£1¥á¡¼¥È¥ë61¡¢59¥¥í¡£Íø¤Â¤Ïº¸¡£