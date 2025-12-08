¡Ö¥í¥·¥¢»º¤«¤éÀÚ¤êÂØ¤¨²ÄÇ½¡×¡¡LNGÂ¾¹ñ»º¤Ë¡¢Åìµþ¥¬¥¹¼ÒÄ¹
¡¡Åìµþ¥¬¥¹¤Îºû»³¿¸°ì¼ÒÄ¹¡Ê63¡Ë¤Ï¡¢±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¡ÊLNG¡ËÍ¢Æþ¤ÎÌó1³ä¤òÀê¤á¤ë¥í¥·¥¢»º¤Î°ìÄêÄøÅÙ¤òÂ¾¹ñ»º¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¼èºà¤Ë¡Öº£¤Î¾õ¶·¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Â¾¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä»Ô¾ì¤«¤éÄ´Ã£¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤¬ÂÐ¥í¥·¥¢À©ºÛ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡ÖLNG¤òÄ¾¤Á¤ËÄ´Ã£¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£ÊÆºâÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ë¼è°úµö²Ä¤Î´ü¸Â¤¬19Æü¤ËÇ÷¤ë¤¬¡Ö°ÂÄê¶¡µë¤ÎÌÌ¤Ç¤â½ÅÍ×¤À¤ÈÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Åì¥¬¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¾¦¼Ò¤¬¸¢±×¤ò»ý¤Ä¥í¥·¥¢¤ÎÀÐÌý¡¦Å·Á³¥¬¥¹»ö¶È¡Ö¥µ¥Ï¥ê¥ó2¡×¤«¤é2031Ç¯¤Þ¤Ç¶¡µë¤ò¼õ¤±¤ë·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£±äÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£