¿û¸¶Í³Àª¤Ï¥´¡¼¥ë¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¡ÄÄ¹ÅÄßº¤â¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Î¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ï¡È¥Î¥ë¥È¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤ËÇÔ¤ì¤ë
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè13Àá¤¬7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤È¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç4¾¡4Ê¬4ÇÔ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¡¢Á°Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç9°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡£º£²Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½DF¿û¸¶Í³Àª¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤ÎÄê°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢11»î¹ç¤Ç3¥¢¥·¥¹¥È¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤¬¤¢¤ëGKÄ¹ÅÄßº¡Ê¥ß¥ª¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ï10»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Àµ¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤À¡£º£Àá¤Ï13°Ì¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤È¤Î¥Î¥ë¥È¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¡£¿û¸¶¤ÈÄ¹ÅÄ¤ÏÂ·¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°È¾¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÎÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤ë¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤¬6³ä°Ê¾å¤Î¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ýÎ¨¤òµÏ¿¤·¡¢²¡¤·µ¤Ì£¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ï¼éÀª¤Ë²ó¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢±¦SB¤Î¿û¸¶¤¬¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¸ÂÄêÅª¤Ë¡£39Ê¬¤Ë¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¼êÁ°¤«¤é¥¢¥ë¥Ù¡¼¥ë¡¦¥µ¥ó¥Ó¡¦¥í¥³¥ó¥¬¤¬¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ë±¦²¼¶ù¤ËÈô¤ó¤À¥Ü¡¼¥ë¤ÏGKÄ¹ÅÄßº¤¬²£¤ÃÈô¤Ó¤ÇÏÈ³°¤ØÃÆ¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Ô¥ó¥Á¤òÎ¿¤¤¤À¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ï45¡Ü1Ê¬¡¢Å¨¿Øº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¥í¥Þ¡¼¥Î¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤¬ÁÇÁá¤¯Ãæ±û¤ØÅ¸³«¤·¡¢¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°Ãæ±û¤«¤é±¦Â¤ò¿¶¤ë¤È¡¢ÁÀ¤¤À¡¤Þ¤·¤¿¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ë±¦²¼¶ù¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯¡£58Ê¬¡¢¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÈ¯Æ°¤¹¤ë¤È¡¢±¦¥µ¥¤¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤Ã¤¿¿û¸¶¤¬¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Ø¹â¤¤¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò¼õ¤±¤¿¥»¥Í¡¦¥é¥¤¥Í¥ó¤¬±¦Â¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼êGK¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£°ìÊý¤Î¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤Ï63Ê¬¡¢¥ß¥í¡¦¥ß¥å¥Ï¥¤¥à¤¬º¸¤«¤é¾å¤²¤¿¥¯¥í¥¹¤ò¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¿¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¥µ¥ó¥Ó¡¦¥í¥³¥ó¥¬¤¬¿¶¤ê¸þ¤¤¶¤Þ¤Ëº¸Â¤Ç¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤Ø½³¤ê¹þ¤ß¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤Ï75Ê¬¤ËÅ¨¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤Î¿¼¤¤°ÌÃÖ¤ÇFK¤ò³ÍÆÀ¡£¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥ô¥£¥¨¥¤¥é¤¬±Ô¤¤¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤È¡¢¥ë¥«¡¦¥ô¥·¥å¥³¥ô¥£¥Ã¥Á¤¬±¦Â¤Î¤«¤«¤È¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤â¤¹¤°¤µ¤ÞÈ¿·â¡£¼ºÅÀ¤«¤é¤ï¤º¤«3Ê¬¸å¤Ë¿û¸¶¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ±¦¤«¤éÃæ±û¤ØÁ÷¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¥æ¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¥Þ¡¼¤¬¥´¡¼¥ë±¦²¼¶ù¤Ø½³¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡84Ê¬¤Ë¤Ï¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤¬ºÆ¤Ó°ìÊâÁ°¤Ë½Ð¤ë¡£¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¡¼¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¥ß¥å¥Ï¥¤¥à¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Þ¤Ç¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»ý¤Á¹þ¤ß¡¢Ãæ±û¤Ë¿Ø¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥æ¥¹¥Õ¡¦¥Ý¥¦¥ë¥»¥ó¤Ø¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¡£º¸Â¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤ÏGKÄ¹ÅÄßº¤¬·üÌ¿¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¼ê¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Í¥Ã¥È¤ØµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ3¡Ý2¤Ç½ªÎ»¤·¡¢¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤¬¥Î¥ë¥È¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¡¢¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤Ï13Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¡¢¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ï14Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¡¡3¡Ý2¡¡¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡45¡Ü1Ê¬¡¡¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡Ë
1¡Ý1¡¡63Ê¬¡¡¥¢¥ë¥Ù¡¼¥ë¡¦¥µ¥ó¥Ó¡¦¥í¥³¥ó¥¬¡Ê¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¡Ë
2¡Ý1¡¡75Ê¬¡¡¥ë¥«¡¦¥ô¥·¥å¥³¥ô¥£¥Ã¥Á¡Ê¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¡Ë
2¡Ý2¡¡78Ê¬¡¡¥æ¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¥Þ¡¼¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡Ë
3¡Ý2¡¡84Ê¬¡¡¥æ¥¹¥Õ¡¦¥Ý¥¦¥ë¥»¥ó¡Ê¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¡Ë
