»°ãø·°¤Ï¥ê¡¼¥°Àï9»î¹çÏ¢Â³¤Î·ç¾ì¡Ä¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÏÅÚÃÅ¾ì¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤È¥É¥í¡¼·èÃå
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè15Àá¤¬7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤È¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼ÂÎÀ©2Ç¯ÌÜ¤Ç¤ÎÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤³¤³¤Þ¤Ç14»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤Æ6¾¡4Ê¬4ÇÔ¡£º£¥·¡¼¥º¥ó½é¤ÎÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤¿Á°Àá¤Ï¡¢Áá¡¹¤Ë2ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤â¤Î¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ë4ÅÀ¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¡¢È¿·â¤â¼Â¤é¤º5»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£º£Àá¤Ï¹ß³Ê·÷¤ËÄÀ¤à¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤òËÜµòÃÏ¡Ø¥¢¥á¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤Î°ìÀï¡£ÆüËÜÂåÉ½FW»°ãø·°¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï9»î¹çÏ¢Â³¤Î·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ýÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤¬¡¢¼éÈ÷»þ¤Ë5¡Ý4¡Ý1¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÉß¤¯¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«Êø¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡£Î¾¥µ¥¤¥É¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¥·¡¼¥ó¤¬Áý¤¨¡¢33Ê¬¤Ë¤Ï¥Þ¥¥·¥à¡¦¥Ç¡¦¥«¥¤¥Ú¥ë¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¾å¤²¤¿±Ô¤¤¥¯¥í¥¹¤Ë¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥¦¥£¡¼¥Õ¥¡¡¼¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ï¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿¤ä¥¸¥ã¥í¥Ã¥É¡¦¥Ü¡¼¥¦¥§¥ó¤é¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¡¢¼ê¿ô¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¹¶·â¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡£39Ê¬¤Ë¤Ï¥Ñ¥±¥¿¤Î±Ô¤¤¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤¬ÏÈ¤òÂª¤¨¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤Ï¶¥¤ê¹ç¤¤¤«¤é¤Î¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤Ã¤¿¥¯¥ê¥»¥ó¥·¥ª¡¦¥µ¥Þ¡¼¥Õ¥£¥ë¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâº¸¤ØÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥Ô¥ó¥Á¤òÎ¿¤¤¤À¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï43Ê¬¡¢¥Ç¡¦¥«¥¤¥Ú¥ë¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥¸¥ç¥ë¥¸¥Ë¥ª¡¦¥ê¥å¥Æ¡¼¥ë¤¬¥Ü¥ì¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤â¡¢Áê¼êDF¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£59Ê¬¤Ë¤Ï¥Ü¡¼¥¦¥§¥ó¤¬¹ª¤ß¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¨¥ê¥¢¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤â¡¢¥Ç¥£¥Õ¥¯¥ì¥È¤·¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¥Ð¥ë¥È¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¥ó¤¬¹¥¥»¡¼¥Ö¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥µ¥Þ¡¼¥Õ¥£¥ë¤¬»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁÇÁá¤¯Î©¤ÆÄ¾¤·¤¿GK¥Õ¥§¥ë¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¥ó¤¬²¿¤È¤«ÏÈ³°¤Ø¤ÈÃÆ¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡73Ê¬¡¢¥ä¥ó¡¦¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥±¤Î¥ß¥¹¤ò½¦¤Ã¤¿¥«¥é¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»ý¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ØÁö¤ê¹þ¤à¥Ü¡¼¥¦¥§¥ó¤Ø¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£¥Ü¡¼¥¦¥§¥ó¤¬³ê¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éº¸Â¤ËÅö¤Æ¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ëº¸²¼¶ù¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¼ºÅÀÄ¾¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥±¤ÎÉâ¤¶Ì¤ò¼õ¤±¤ÆÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥¦¥£¡¼¥Õ¥¡¡¼¤¬Ãæ±û¤ØÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ç¥£¥Õ¥ì¥¯¥È¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ÏGK¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¡¦¥¢¥ì¥ª¥é¤Î¥»¡¼¥Ö¤È¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¤¬¡¢Áê¼êGK¥¢¥ì¥ª¥é¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤â¤¢¤ê¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤â90¡Ü1Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥¢¡¼¥ê¡¼¥¯¥í¥¹¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤Çº®Àï¤òºî¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ê¥å¥Æ¡¼¥ë¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ1¡Ý1¤Ç½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡Àá¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï13Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ï14Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡¡1¡Ý1¡¡¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡73Ê¬¡¡¥¸¥ã¥í¥Ã¥É¡¦¥Ü¡¼¥¦¥§¥ó¡Ê¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¡Ë
1¡Ý1¡¡90¡Ü1Ê¬¡¡¥¸¥ç¥ë¥¸¥Ë¥ª¡¦¥ê¥å¥Æ¡¼¥ë¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë
¡¡¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼ÂÎÀ©2Ç¯ÌÜ¤Ç¤ÎÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤³¤³¤Þ¤Ç14»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤Æ6¾¡4Ê¬4ÇÔ¡£º£¥·¡¼¥º¥ó½é¤ÎÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤¿Á°Àá¤Ï¡¢Áá¡¹¤Ë2ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤â¤Î¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ë4ÅÀ¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¡¢È¿·â¤â¼Â¤é¤º5»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£º£Àá¤Ï¹ß³Ê·÷¤ËÄÀ¤à¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤òËÜµòÃÏ¡Ø¥¢¥á¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤Î°ìÀï¡£ÆüËÜÂåÉ½FW»°ãø·°¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï9»î¹çÏ¢Â³¤Î·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ï¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿¤ä¥¸¥ã¥í¥Ã¥É¡¦¥Ü¡¼¥¦¥§¥ó¤é¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¡¢¼ê¿ô¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¹¶·â¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡£39Ê¬¤Ë¤Ï¥Ñ¥±¥¿¤Î±Ô¤¤¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤¬ÏÈ¤òÂª¤¨¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤Ï¶¥¤ê¹ç¤¤¤«¤é¤Î¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤Ã¤¿¥¯¥ê¥»¥ó¥·¥ª¡¦¥µ¥Þ¡¼¥Õ¥£¥ë¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâº¸¤ØÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥Ô¥ó¥Á¤òÎ¿¤¤¤À¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï43Ê¬¡¢¥Ç¡¦¥«¥¤¥Ú¥ë¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥¸¥ç¥ë¥¸¥Ë¥ª¡¦¥ê¥å¥Æ¡¼¥ë¤¬¥Ü¥ì¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤â¡¢Áê¼êDF¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£59Ê¬¤Ë¤Ï¥Ü¡¼¥¦¥§¥ó¤¬¹ª¤ß¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¨¥ê¥¢¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤â¡¢¥Ç¥£¥Õ¥¯¥ì¥È¤·¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¥Ð¥ë¥È¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¥ó¤¬¹¥¥»¡¼¥Ö¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥µ¥Þ¡¼¥Õ¥£¥ë¤¬»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁÇÁá¤¯Î©¤ÆÄ¾¤·¤¿GK¥Õ¥§¥ë¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¥ó¤¬²¿¤È¤«ÏÈ³°¤Ø¤ÈÃÆ¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡73Ê¬¡¢¥ä¥ó¡¦¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥±¤Î¥ß¥¹¤ò½¦¤Ã¤¿¥«¥é¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»ý¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ØÁö¤ê¹þ¤à¥Ü¡¼¥¦¥§¥ó¤Ø¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£¥Ü¡¼¥¦¥§¥ó¤¬³ê¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éº¸Â¤ËÅö¤Æ¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ëº¸²¼¶ù¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¼ºÅÀÄ¾¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥±¤ÎÉâ¤¶Ì¤ò¼õ¤±¤ÆÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥¦¥£¡¼¥Õ¥¡¡¼¤¬Ãæ±û¤ØÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ç¥£¥Õ¥ì¥¯¥È¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ÏGK¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¡¦¥¢¥ì¥ª¥é¤Î¥»¡¼¥Ö¤È¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¤¬¡¢Áê¼êGK¥¢¥ì¥ª¥é¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤â¤¢¤ê¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤â90¡Ü1Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥¢¡¼¥ê¡¼¥¯¥í¥¹¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤Çº®Àï¤òºî¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ê¥å¥Æ¡¼¥ë¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ1¡Ý1¤Ç½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡Àá¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï13Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ï14Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡¡1¡Ý1¡¡¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡73Ê¬¡¡¥¸¥ã¥í¥Ã¥É¡¦¥Ü¡¼¥¦¥§¥ó¡Ê¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¡Ë
1¡Ý1¡¡90¡Ü1Ê¬¡¡¥¸¥ç¥ë¥¸¥Ë¥ª¡¦¥ê¥å¥Æ¡¼¥ë¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë