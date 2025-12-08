±ö³·ò¿Í¤¬º£µ¨6ÅÀÌÜ¡ª¡¡¸åÈ¾AT¤Î·àÅªÃÆ¤ÇNEC¤òº£µ¨ºÇÂ¿4Ï¢¾¡¤ØÆ³¤¯¡Ä¥¢¥·¥¹¥È¤Ïº´Ìî¹ÒÂç
¡¡¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸Âè15Àá¤¬7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢NEC¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥Õ¥©¥ì¥ó¥À¥à¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Á°Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç7¾¡3Ê¬4ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¼ó°Ì¤ÎPSV¡¢2°Ì¤Î¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÎ©¾ì¤ÎNEC¤¬¡¢3¾¡5Ê¬6ÇÔ¤ÈÇÈ¤Ë¾è¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ì¥ó¥À¥à¤ÎËÜµòÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥²¡¼¥à¡£NEC¤Ë½êÂ°¤¹¤ëº´Ìî¹ÒÂç¤È¾®Àî¹Ò´ð¤ÏÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢±ö³·ò¿Í¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é½ÐÈÖ¤òÂÔ¤Ä¡£
¡¡NEC¤ÏÁ°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î43Ê¬¡¢¼«¿Ø¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤Î¥Ï¥ó¥É¤Ë¤è¤êÍ¿¤¨¤¿PK¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç¸åÈ¾¤ØÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î46Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Ç¥¯¥ê¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤Ã¤¿¥À¥ë¥³¡¦¥Í¥ä¥·¥å¥ß¥Ã¥Á¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤Æ»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¤È¡¢74Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤¿¥Ð¥µ¥ë¡¦¥ª¥Ê¥ë¤¬¹ë²÷¤Ê°ì·â¤òÆÍ¤»É¤·¡¢NEC¤¬µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸åÈ¾¤â½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿90Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¥Þ¥Ð¥¦¥Ê¡¦¥¢¥á¥Õ¥©¡¼¥ë¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ç»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¤ÎÇòÀ±¤¬±ó¤Î¤¤¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿Ãæ¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢¡È¼ã¤ÆüËÜ¿Í¥³¥ó¥Ó¡É¤¬Âç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥ÁÃæ±ûÉÕ¶á¤Çº´Ìî¤¬¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤È¡¢¹ª¤ß¤Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£È´¤±½Ð¤·¤¿±ö³¤Ï¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤«¤éÎäÀÅ¤Ë±¦Â¤Ç»ÅÎ±¤á¡¢NEC¤¬ÅÚÃÅ¾ì¤ÇºÆ¤ÓÁ°¤Ë½Ð¤¿¡£66Ê¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿±ö³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬º£µ¨¤Î¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸½Ð¾ì10»î¹çÌÜ¤Ë¤·¤Æ6ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢NEC¤¬º£µ¨ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸4Ï¢¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢3°Ì¤ÎºÂ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£¾®Àî¤Ï±ö³¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿66Ê¬¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ê¥ó¥»¥ó¤È¤È¤â¤ËÅÓÃæ¸òÂå¡£º´Ìî¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¤Ï13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢NEC¤Ï¥Æ¥ë¥¹¥¿¡¼¤È¡¢¥Õ¥©¥ì¥ó¥À¥à¤Ï¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥²¥ó¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Õ¥©¥ì¥ó¥À¥à¡¡2¡Ý3¡¡NEC
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡43Ê¬¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥¯¥ï¥¹¡ÊPK¡¿¥Õ¥©¥ì¥ó¥À¥à¡Ë
1¡Ý1¡¡46Ê¬¡¡¥À¥ë¥³¡¦¥Í¥ä¥·¥å¥ß¥Ã¥Á¡ÊNEC¡Ë
1¡Ý2¡¡74Ê¬¡¡¥Ð¥µ¥ë¡¦¥ª¥Ê¥ë¡ÊNEC¡Ë
2¡Ý2¡¡90Ê¬¡¡¥Þ¥Ð¥¦¥Ê¡¦¥¢¥á¥Õ¥©¡¼¥ë ¡Ê¥Õ¥©¥ì¥ó¥À¥à¡Ë
2¡Ý3¡¡90¡Ü5Ê¬¡¡±ö³·ò¿Í¡ÊNEC¡Ë
