¡¡²á¾ê¤ÊÌÈ±ÖÈ¿±þ¤òÍÞ¤¨¤ë¡ÖÀ©¸æÀ£ÔºÙË¦¡Ê£Ô¥ì¥°¡Ë¡×¤ÎÈ¯¸«¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÀ¸Íý³Ø¡¦°å³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ëºä¸ý»ÖÊ¸¡Ê¤·¤â¤ó¡Ë¡¦ÂçºåÂçÆÃÇ¤¶µ¼ø¡Ê£·£´¡Ë¤¬£·Æü¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¦¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¤Î¥«¥í¥ê¥ó¥¹¥«¸¦µæ½ê¤Ç¼õ¾ÞµÇ°¹Ö±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¹Ö±é¤ÎÍ×»Ý¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÀ¸Íý³Ø¡¦°å³Ø¾Þ¤ò¥á¥¢¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥ó¥³¥¦Çî»Î¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥é¥à¥º¥Ç¥ëÇî»Î¤È¤È¤â¤Ë¼õ¾Þ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¦¡£ËÜÆü¤Ï£Ô¥ì¥°¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡²æ¡¹¤ÎÂÎ¤Ë¤Ï¡¢ÉÂ¸¶ÂÎ¤«¤éÂÎ¤ò¼é¤ëÌÈ±Ö¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÈ±Ö¤«¤é¼«Ê¬¼«¿È¤ò¼é¤ë»ÅÁÈ¤ß¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Äó¾§¤µ¤ì¤¿¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¡Ê²á¾ê¤ÊÌÈ±Ö¤ÎÆ¯¤¤ò¡ËÍÞÀ©¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£¼«¿È¤ËÈ¿±þ¤¹¤ëÌÈ±ÖºÙË¦¤ò¡¢ÊÌ¤Î¼ïÎà¤ÎÌÈ±ÖºÙË¦¤¬À©¸æ¤¹¤ë¡£²æ¡¹¤¬£Ô¥ì¥°¤È¸Æ¤Ö¤â¤Î¤À¡£
¡¡£Ô¥ì¥°¤¬À®½Ï¤¹¤ë¶»Á£¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¥Þ¥¦¥¹¤Ç¤Ï¡¢¼«¸ÊÌÈ±ÖÀ¼À´µ¤¬µ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢£Ô¥ì¥°¤ò½üµî¤·¤¿ÌÈ±ÖºÙË¦¤ò°Ü¿¢¤·¤¿¥Þ¥¦¥¹¤Ï¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤òÈ¯¾É¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥ó¥³¥¦Çî»Î¤È¥é¥à¥º¥Ç¥ëÇî»Î¤Ï£²£°£°£±Ç¯¡¢£Ô¥ì¥°¤Ë´Ø¤ï¤ë½ÅÍ×¤Ê°äÅÁ»Ò¡Ö£Æ£ï£ø£ð£³¡×¤òÆÃÄê¤·¤¿¡£²æ¡¹¤â¤³¤Î°äÅÁ»Ò¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î°äÅÁ»Ò¤Ë°Û¾ï¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï£±·¿ÅüÇ¢ÉÂ¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¡£
¡¡ÌÈ±Ö¤Ï¡Ö¼«¸Ê¡×¤È¡ÖÈó¼«¸Ê¡Ê°ÛÊª¡Ë¡×¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¡££Ô¥ì¥°¤Î¿ô¤äÆ¯¤¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¼«¸Ê¡×¤È¡ÖÈó¼«¸Ê¡×¤Î¶³¦¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤ò¼£¤·¤¿¤ê¡¢¤¬¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÈ±Ö¤ÎÆ¯¤¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¤ê¡¢Â¡´ï°Ü¿¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¸å¤ÎµñÀäÈ¿±þ¤òÍÞ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡£Ô¥ì¥°¤ÏÁý¿£¤Ç¤¤ë¡£²æ¡¹¤Ï¡¢ÆÃÄê¤ÎºÙË¦¤ò£Ô¥ì¥°¤ËÊÑ²½¤µ¤»¤ë¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Èó¾ï¤Ë°ÂÄê¤·¤¿£Ô¥ì¥°¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡£Ô¥ì¥°¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤Îµ¡Ç½¤ò¹â¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼À¼À´µ¡¢±ê¾ÉÀÄ²¼À´µ¡¢´Î±ê¤Ê¤É¤Î¼£ÎÅ¤ä¡¢ÊìÂÎ¤ÎÌÈ±Ö¤ÎÆ¯¤¤òÍÞ¤¨¤ÆÎ®»º¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ºÊ¤Î¶µ»Ò¡Ê¤Î¤ê¤³¡Ë¤Ï¿ÍÀ¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¦Æ±¸¦µæ¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ºÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¹×¸¥¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡£ÆüËÜ¡¢¤½¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤«¤é¤Î¸¦µæ»ñ¶â¤ÎÄó¶¡¤Ë¤â¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£