¥Î¡¼¥Ù¥ë²½³Ø¾Þ¡¡µþÂç¡¦ËÌÀî¿Ê»á¡¢¸¦µæÀ®²Ì¤Î±þÍÑ¤Ë´üÂÔ
¥Î¡¼¥Ù¥ë²½³Ø¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿µþÅÔÂç³Ø¤ÎËÌÀî¿ÊÆÃÊÌ¶µ¼ø¤¬7Æü¡¢NNN¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¼«¿È¤¬³«È¯¤·¤¿¶âÂ°Íµ¡¹½Â¤ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤¬³èÀ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÀî¿ÊÆÃÊÌ¶µ¼ø
¡Ö¡Ê¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤Ï¡Ë¤ä¤Ï¤ê°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢ÃíÌÜÅÙ¤¬¡£¤è¤êÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¡Ê¼«¿È¤¬³«È¯¤·¤¿¡ËºàÎÁ¤¬¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤ò¤Ç¤¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ã¤¦¸«Êý¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤Ê¤ó¤«¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï²½³Ø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊªÍý¤Î¿Í¡¢¤½¤ì¤«¤éÀ¸Êª³Ø¤Î¿Í¡¢°å³Ø¤Î¿Í¤â¶½Ì£»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ËÌÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤¬³«È¯¤·¼õ¾ÞÍýÍ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¶âÂ°Íµ¡¹½Â¤ÂÎ¡áMOF¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Í¥¯¥¿¥¤¤âÈäÏª¤·¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤³ÑÅÙ¤Ç¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ²¬±Ñ·Ã¡¦NNN¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à
¡Ö¤³¤Á¤é¤Ë¤Ïº£Ç¯¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë¼õ¾Þ¼Ô¤é¤¬¡ÈÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ò¤â¤È¤Ë´óÂ£¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡¢Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Î¡¼¥Ù¥ëÀ¸Íý³Ø¡¦°å³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ëÂçºåÂç³Ø¤Îºä¸ý»ÖÊ¸ÆÃÇ¤¶µ¼ø¤ÏºÙË¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Æ¤·¤ß¤òÊú¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤Î»×¤¤¤ò¤³¤á¤ÆÌ¡²è¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡×¤ò´óÂ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºä¸ý¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤¬¡ÖÆ°Êª¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¼Â¸³¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Í¤º¤ß¤ÎÃÖÊª¤âÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºä¸ý»ÖÊ¸ÆÃÇ¤¶µ¼ø
¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æ°å³Ø¸¦µæ¤¬Æ°Êª¤ò»È¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡¢¤·¤«¤·Æ±»þ¤ËÆ°Êª¤Î¤ª¤«¤²¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âËº¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×