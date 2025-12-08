¥Õ¥ë¥Ï¥àvs¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹ ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[12.7 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè15Àá](¥¯¥ì¥¤¥ô¥ó¡¦¥³¥Æ¡¼¥¸)
¢¨25:30³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Õ¥ë¥Ï¥à]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥Ù¥ë¥ó¥È¡¦¥ì¥Î
DF 2 ¥±¥Ë¡¼¡¦¥Æ¥Æ
DF 3 ¥«¥ë¥Ó¥ó¡¦¥Ð¥Ã¥·¡¼
DF 5 ¥è¥¢¥¥à¡¦¥¢¥ó¥Ç¥ë¥»¥ó
DF 21 ¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥«¥¹¥¿¡¼¥Ë¥å
MF 8 ¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó
MF 16 ¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥Ù¥ë¥²
MF 17 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¤¥¦¥©¥Ó
MF 19 ¥µ¥à¥¨¥ë¡¦¥Á¥å¥¯¥¦¥§¥¼
MF 32 ¥¨¥ß¡¼¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¡¦¥í¥¦
FW 7 ¥é¥¦¡¼¥ë¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹
¹µ¤¨
GK 23 ¥Ð¥ó¥¸¥ã¥Þ¥ó¡¦¥ë¥³¥ë¥È
DF 15 ¥Û¥ë¥Ø¡¦¥¯¥¨¥ó¥«
DF 31 ¥¤¥µ¡¦¥Ç¥£¥ª¥×
MF 10 ¥È¥à¡¦¥±¥¢¥Ë¡¼
MF 20 ¥µ¥·¥ã¡¦¥ë¥¥Ã¥Á
MF 24 ¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥¥ó¥°
FW 11 ¥¢¥À¥Þ¡¦¥È¥é¥ª¥ì
FW 18 ¥¸¥ç¥Ê¡¦¥¯¥·¡¦¥¢¥µ¥ì
FW 22 ¥±¥Ó¥ó
´ÆÆÄ
¥Þ¥ë¥³¡¦¥·¥¦¥Ð
[¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó
DF 5 ¥Þ¥¯¥µ¥ó¥¹¡¦¥é¥¯¥í¥ï
DF 6 ¥Þ¡¼¥¯¡¦¥°¥¨¥Ò
DF 26 ¥¯¥ê¥¹¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥º
MF 3 ¥¿¥¤¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë
MF 9 ¥¨¥Ç¥£¡¦¥¨¥ó¥±¥Æ¥£¥¢
MF 10 ¥¸¥§¥ì¥ß¡¦¥Ô¥Î
MF 17 ¥Ê¥µ¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥ó
MF 18 ³ùÅÄÂçÃÏ
MF 20 ¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥È¥ó
FW 14 ¥¸¥ã¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Æ¥¿
¹µ¤¨
GK 31 ¥ì¥ß¡¦¥Þ¥·¥å¡¼¥º
GK 44 ¥ï¥ë¥Æ¥ë¡¦¥Ù¥Ë¥Æ¥¹
DF 23 ¥¸¥§¥¤¥Ç¥£¡¼¡¦¥«¥ó¥Ü
DF 24 ¥Ü¥ë¥Ê¡¦¥½¥µ
MF 8 ¥¸¥§¥Õ¥§¥ë¥½¥ó¡¦¥ì¥ë¥Þ
MF 12 ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ó¥¿¥¹¡¦¥¦¥Á¥§
MF 19 ¥¦¥£¥ë¡¦¥Ò¥å¡¼¥º
MF 21 ¥í¥Þ¥ó¡¦¥¨¥Ã¥»
MF 55 ¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ç¥Ù¥Ë¡¼
´ÆÆÄ
¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹