¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥° 25/26 Âè15Àá ¥Ö¥é¥¤¥È¥ó vs ¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à »î¹ç·ë²Ì
¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥° 25/26¤ÎÂè15Àá ¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤È¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Î»î¹ç¤¬¡¢12·î7Æü23:00¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¥À¥Ëー¡¦¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯¡ÊFW¡Ë¡¢¥Þ¥¥·¥à¡¦¥Ç¥¯ー¥Ñー¡ÊDF¡Ë¡¢¥¸¥ç¥ë¥¸¥Ë¥ª¡¦¥ë¥¿ー¡ÊFW¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ï¥¸¥ã¥í¥Ã¥É¡¦¥Üー¥¦¥§¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ÊMF¡Ë¡¢¥¯¥é¥¤¥»¥ó¥Á¥ª¡¦¥µ¥Þー¥Ó¥ë¡ÊFW¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
Á°È¾¤ÏÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬Ìµ¤¯¡¢0-0¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
60Ê¬¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ð¥ì¥Ð¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ò¥ó¥·¥å¥ë¥¦¥Ã¥É¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
64Ê¬¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥®¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ý¥Ã¥Ä¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
72Ê¬¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥ä¥ó¥¯¥Ð¡¦¥ß¥ó¥Æ¡ÊFW¡Ë¡¢¥Þ¥¥·¥à¡¦¥Ç¥¯ー¥Ñー¡ÊDF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Ö¥é¥¸¥ã¥ó¡¦¥°¥ëー¥À¡ÊMF¡Ë¡¢¥Á¥ã¥é¥ó¥Ý¥¹¡¦¥³¥¹¥È¥¦¥é¥¹¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
72Ê¬¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¯¥é¥¤¥»¥ó¥Á¥ª¡¦¥µ¥Þー¥Ó¥ë¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥«¥é¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î73Ê¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¶Ñ¹Õ¤¬Êø¤ì¤ë¡£¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Î¥«¥é¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¸¥ã¥í¥Ã¥É¡¦¥Üー¥¦¥§¥ó¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¡£
82Ê¬¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤ÏÆ±»þ¤Ë3¿Í¤ò¸òÂå¡£¥ëー¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿¡ÊMF¡Ë¡¢¥¨¥ë¥Ï¥Ã¥¸¡¦¥Ç¥£¥¦¥Õ¡ÊDF¡Ë¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥È¥Þー¥·¥å¡¦¥½ー¥Á¥§¥¯¡ÊMF¡Ë¡¢¥¨¥º¥é¡¦¥Þ¥¤¥äー¥º¡ÊDF¡Ë¡¢¥¹¥ó¥°¥È¥¥¡¦¥Þ¥¬¥µ¡ÊDF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
83Ê¬¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¡¦¥«¥Ç¥£¥ª¥°¥ë¡ÊDF¡Ë¤«¤é¥ª¥ê¥Ó¥¨¡¦¥Ü¥¹¥«¥ê¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î90+1Ê¬¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥ä¥ó¥Ýー¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ø¥Ã¥±¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¸¥ç¥ë¥¸¥Ë¥ª¡¦¥ë¥¿ー¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ1-1¡£»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£
°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï10Ê¬¤Ë¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¡¦¥«¥Ç¥£¥ª¥°¥ë¡ÊDF¡Ë¡¢51Ê¬¤Ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥À¥ó¥¯¡ÊDF¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ï60Ê¬¤Ë¥®¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡ÊMF¡Ë¡¢77Ê¬¤Ë¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ý¥Ã¥Ä¡ÊMF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2025-12-08 01:10:14 ¹¹¿·