¡ÈÇØÃæ¤Û¤°¤·¡ßÂÎ´´¶¯²½¡É¤ÇºÙ¸«¤¨¡££±Æü£µ²ó¡Ú¤Ý¤Ã¤³¤ê¤ªÊ¢¤Î±ú¤Þ¤»¤Ë¸ú¤¯¡Û´ÊÃ±¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º

¡ÖÇ¯¡¹¤ªÊ¢¤À¤±¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡×¡Ö²¿¤ò¤·¤Æ¤â±ú¤ß¤Ë¤¯¤¤¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Âç¿ÍÀ¤Âå¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤Î¤¬¡¢¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Î´ÊÃ±¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡Ú¥Ø¥Ã¥É¥í¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¡Û¡£Ê¢¶Ú±¿Æ°¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ç¤â»Ï¤á¤ä¤¹¤¯¡¢ÇØÃæ¤Þ¤ï¤ê¤Î¤³¤ï¤Ð¤ê¤ò¤Û¤°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÎ´´¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Æ°¤¼«ÂÎ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤ªÊ¢¤Î¡È¥Ý¥³¥Ã¤È´¶¡É¤¬ÏÂ¤é¤®¤ä¤¹¤¯¡¢»ÑÀª¤â¥¹¥Ã¤ÈÀ°¤¦´¶³Ð¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÇØÃæ¤ò¤Û¤°¤·¤Ê¤¬¤éÂÎ´´¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡£Âç¿ÍÀ¤Âå¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÍýÍ³
¤Ý¤Ã¤³¤ê¤ªÊ¢¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë»þ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡ÖÊ¢¶Ú¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÃ¤¨¤Ê¤¤ã¡×¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¡£¤Ç¤â¼Â¤Ï¡¢¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇØÃæ¤äÀõ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸ÆµÛ¤¬¡¢¤ªÊ¢¤Þ¤ï¤ê¤Î¸ü¤ß¤òÀ¸¤ß¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤¬¡Ú¥Ø¥Ã¥É¥í¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¡Û¡£ÇØ¹ü¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä´Ý¤á¤Ê¤¬¤éµ¯¤¾å¤¬¤ëÆ°ºî¤Ç¡¢ÇØÃæÁ´ÂÎ¤¬¤¸¤ï¤Ã¤È¤Û¤°¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¿²¤¿»ÑÀª¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤¿¤á¹ø¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¾®¤µ¤¯¡¢±¿Æ°¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤âÌµÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥Ø¥Ã¥É¥í¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×
¡Ê£±¡Ë¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎ¾µÓ¤ò·ý£±¸ÄÊ¬¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³«¤±¤Æ¤Ò¤¶¤òÎ©¤Æ¡¢Î¾¼ê¤òÂÀ¤â¤â¤Î¾å¤ËÃÖ¤¯
¡Ê£²¡Ë°ìÃ¶Â©¤òµÛ¤Ã¤Æ¤ªÊ¢¤òÇö¤¯¤·¤Æ¡¢¤ªÊ¢¤òÇö¤¯¤·¤¿¤Þ¤ÞÂ©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤éÆ¬¡¢¸ª¡¢ÇØ¹ü¤Î¾åÉôÊ¬¤Î½ç¤Ë¾åÈ¾¿È¤ò´Ý¤á¤Ê¤¬¤é»ý¤Á¾å¤²¡¢Î¾¼ê¤¬¤Ò¤¶¤Þ¤Ç¥¹¥é¥¤¥É¤·¤¿¤é¤ªÊ¢¤òÇö¤¯¤·¤¿¤Þ¤ÞÂ©¤òµÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÇØ¹ü¤Î¾åÉôÊ¬¡¢¸ª¡¢Æ¬¤Î½çÈÖ¤Ç¡Ê£±¡Ë¤ËÌá¤ë
¤³¤ì¤ò¡È£±Æü¤¢¤¿¤ê£µ²ó¤òÌÜÉ¸¡É¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢´üÂÔ¤¹¤ë¸ú²Ì¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÖÆ¬¤«¤éÇØÃæ¤Î¾åÉô¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢£±¤Ä£±¤Ä¤ÎÆ°¤¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¹Ô¤¦¤³¤È¡×¡¢¡Ö¾ï¤Ë¤ªÊ¢¤òÇö¤¯¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¡×¤Î£²¤Ä¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤¿¤À¾åÈ¾¿È¤òµ¯¤³¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤À¤±¤À¤È¡¢¸ª¤ËÍ¾·×¤ÊÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ó¤À¤±¤¬µ¯¤¾å¤¬¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÇØÃæ¤È¤ªÊ¢¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤Ê¤¬¤é¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ã¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹´Æ½¤¡§Minami¡Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼Îò£´Ç¯¡Ë¡ä
