°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤â¶ìÄË¡£ÃËÀ­¤Ë¡ÖÎø°¦¤ÏÌµÍý¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë½÷À­¤È¤Ï

ÃËÀ­¤«¤é¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¶ìÄË¤À¤Ê¡Ä¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÀäÂÐ¤ËÎø°¦´Ø·¸¤Ë¤Ï¿ÊÅ¸¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ­¤Ë¡ÖÎø°¦¤ÏÌµÍý¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë½÷À­¤ÎÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

²ñÏÃÃæ¤ËÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤


²ñÏÃÃæ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤½÷À­¤È¤Ï¸òºÝ¤Ç¤­¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ëÃËÀ­¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢ÃËÀ­¤â¤¢¤Þ¤ê¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤·¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£

¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÈãÈ½Åª¤ÊÂÖÅÙ¤¬Â¿¤¤


Æüº¢¤«¤éÈãÈ½Åª¤ÊÂÖÅÙ¤òÂ¿¤¯¸«¤»¤ë½÷À­¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÃËÀ­¤Ï°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤òÈò¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¡£

Á°¸þ¤­¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸òºÝ¤¹¤ë¤È¡ÖÈà½÷¤«¤é¤­¤Ã¤ÈÈãÈ½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È·Ù²ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë


²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î½÷À­¤âÃËÀ­¤ÏÎø°¦ÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¾ï¤Ë¡ÖÅ¬Åö¤Ç¤¤¤¤¤è¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ­¤Ï¼«Á³¤È¡ÖÈà½÷¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤â¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

µ¡·ù¤òÂ»¤Í¤ë¤È¼ê¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤


µ¡·ù¤òÂ»¤Í¤ë¤È¼ê¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë½÷À­¤â¡¢ÃËÀ­¤ÏÎø°¦´Ø·¸¤ÏÌµÍý¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£

ÃËÀ­¤È¤·¤Æ¤Ï½÷À­¤Îµ¡·ù¤¬¼£¤ë¤Þ¤Ç¶ìÄË¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÂÖÅÙ¤¬°­¤¤¤è¤¦¤À¤È¿Í´ÖÀ­¤Þ¤Çµ¿¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

ÃËÀ­¤«¤éÁ°¸þ¤­¤ËÎø°¦´Ø·¸¤òË¾¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤¼¤Òº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¹ÔÆ°¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£

