°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤â¶ìÄË¡£ÃËÀ¤Ë¡ÖÎø°¦¤ÏÌµÍý¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë½÷À¤È¤Ï
ÃËÀ¤«¤é¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¶ìÄË¤À¤Ê¡Ä¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÀäÂÐ¤ËÎø°¦´Ø·¸¤Ë¤Ï¿ÊÅ¸¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ë¡ÖÎø°¦¤ÏÌµÍý¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë½÷À¤ÎÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²ñÏÃÃæ¤ËÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤
²ñÏÃÃæ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤½÷À¤È¤Ï¸òºÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ëÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢ÃËÀ¤â¤¢¤Þ¤ê¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤·¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÈãÈ½Åª¤ÊÂÖÅÙ¤¬Â¿¤¤
Æüº¢¤«¤éÈãÈ½Åª¤ÊÂÖÅÙ¤òÂ¿¤¯¸«¤»¤ë½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÃËÀ¤Ï°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤òÈò¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¡£
²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë
²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î½÷À¤âÃËÀ¤ÏÎø°¦ÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾ï¤Ë¡ÖÅ¬Åö¤Ç¤¤¤¤¤è¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ï¼«Á³¤È¡ÖÈà½÷¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤â¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
µ¡·ù¤òÂ»¤Í¤ë¤È¼ê¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤
µ¡·ù¤òÂ»¤Í¤ë¤È¼ê¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë½÷À¤â¡¢ÃËÀ¤ÏÎø°¦´Ø·¸¤ÏÌµÍý¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤È¤·¤Æ¤Ï½÷À¤Îµ¡·ù¤¬¼£¤ë¤Þ¤Ç¶ìÄË¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÂÖÅÙ¤¬°¤¤¤è¤¦¤À¤È¿Í´ÖÀ¤Þ¤Çµ¿¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÃËÀ¤«¤éÁ°¸þ¤¤ËÎø°¦´Ø·¸¤òË¾¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤¼¤Òº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¹ÔÆ°¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
