¡È¶õÊ¢¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤´¤Þ¤«¤¹¡É¤ÏNG¡£¥«¥Õ¥§¥¤¥óÍê¤ê¤¬¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎË¸¤²¡×¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³
¡Ö¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤±¤É¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¾è¤êÀÚ¤ë¡×
Ë»¤·¤¤Âç¿Í¤Û¤É¤Ä¤¤¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê½¬´·¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ËÍê¤ê¤¹¤®¤ë¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÂå¼Õ¤ÎÍð¤ì¤ò¾·¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì»þÅª¤Ë¶õÊ¢¤ò¤´¤Þ¤«¤»¤Æ¤â¡¢ÂÎ¤ÎÆâÉô¤Ç¤Ï¡ÈÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤¾ò·ï¡É¤¬ÀÅ¤«¤ËÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥óÍê¤ê¤¬¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎË¸¤²¡×¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ç¿©Íß¤òÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢·ìÅüÃÍ¤ÎÇÈ¤¬Íð¤ì¤ä¤¹¤¤
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ë¤Ï°ì»þÅª¤Ë¶õÊ¢´¶¤òÆß¤é¤»¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤âÌ²µ¤³Ð¤Þ¤·¤äµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤¤Íê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¶õÊ¢¾õÂÖ¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¤¿¤Þ¤Þ¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤À¤±¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤È¡¢·ìÅüÃÍ¤¬°ÂÄê¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÍè¡¢¿©»ö¤ÇÅü¼Á¤ä¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ç·ìÅüÃÍ¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ë¾å¾º¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢±ÉÍÜ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤À¤±¤¬ÂÎ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤¬»É·ã¤µ¤ì¡¢ÂÎ¤Ï¡È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÉÔÂ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¾õÂÖ¡É¤Ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Íð¤ì¤¬Â³¤¯¤Û¤É¡¢¼¡¤Î¿©»ö¤Ç·ìÅüÃÍ¤¬µÞ¾å¾º¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢»éËÃ¤ò¤¿¤á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤ÂÎ¼Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ë¾å¾º¤ÇÂå¼Õ¤¬²¼¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ò¶õÊ¢»þ¤Ë·«¤êÊÖ¤·ÀÝ¤ë¤È¡¢ÂÎÆâ¤Ç¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¡Ö¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ë¡×¤¬Áý¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ë¤ÏËÜÍè¡¢³èÆ°¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²á¾ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¶ÚÆù¤ÎÊ¬²ò¤òÂ¥¤·¡¢´ðÁÃÂå¼Õ¤ÎÄã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸¶°ø¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ë¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤¬²¼¤¬¤ê¡¢ÍâÆü¤ÎÈèÏ«´¶¤¬È´¤±¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£Èè¤ì¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤ÂÎ¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¾ÃÈñ¤·¤Å¤é¤¯¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔÍø¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¶õÊ¢¤ò¤´¤Þ¤«¤¹¡É¤è¤ê¡È·Ú¤¯¿©¤Ù¤ë¡ÉÊý¤¬Áé¤»¤ä¤¹¤¤
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ò´°Á´¤ËÈò¤±¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶õÊ¢¤·¤Î¤®¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤ÏµÕ¸ú²Ì¡£¼Â¤Ï¡¢Âå¼Õ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¶õÊ¢¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡È·Ú¤¯¿©¤Ù¤ÆÂÎ¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÆþ¤ì¤ë¡ÉÊý¤¬¹çÍýÅª¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤æ¤ÇÍñ¤ä¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¥Á¡¼¥º¡¢ÌµÅü¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ê¤É¡¢·ìÅüÃÍ¤ÎÇÈ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Ë¤¯¤¤¿©ÉÊ¤Ê¤é¡¢¼¡¤Î¿©»ö¤Þ¤Ç¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Êäµë¤È¤·¤Æ½½Ê¬¡£Å¬ÎÌ¤Î´Ö¿©¤Ï¡¢¤à¤·¤íÂå¼Õ°Ý»ý¤ËÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ò°û¤à¤Ê¤é¡Ö²¿¤«¤ò¿©¤Ù¤Æ¤«¤é¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢·ìÅüÃÍ¤ÎÍð¤ì¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¶õÊ¢¤ò¤´¤Þ¤«¤¹¤¿¤á¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡¢Â¨¸úÀ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢ÂÎ¤ÎÆâÉô¤Ç¤ÏÂå¼Õ¤ÎÍð¤ì¤ò¾·¤¯¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¤¼¤Òº£Æü¤«¤é¡Ö¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ç¾è¤êÀÚ¤ë¡×½¬´·¤ò¾¯¤·¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢Âå¼Õ¤ÎÀ°¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
