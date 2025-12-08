¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦µÆÃÓÍºÀ±¡¡ÃÏ¸µ´ä¼ê¤ÇÍ³¿¤Î¡Ö·Ý½ÑÅª¥Õ¥©¡¼¥à¡×Àä»¿¡¡²Ö´¬ÅìÌîµåÉô°÷¤é400¿Í¤ÎÁ°¤ÇÇ®ÊÛ
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓ¤¬¡¢´ä¼ê¸©²Ö´¬»Ô¤ËºòÇ¯ÀßÎ©¤·¤¿Ê£¹çÌîµå»ÜÀß¡ÖKing¡¡of¡¡the¡¡Hill¡ÊKOH¡Ë¡×¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£Êì¹»¡¦²Ö´¬Åì¤ÎÌîµåÉô°÷¤éÌó400¿Í¤ÎÁ°¤Ç¡ÖÆüÊÆ16Ç¯¤ÇÂÎ´¶¤·¤¿¡¢Ìîµå¤ÎÊÑ²½¤È¥á¥¸¥ã¡¼¡¦ÆüËÜ¥×¥íÌîµå¤Î°ã¤¤¡×¤ÈÂê¤·¤¿¹Ö±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®98¡¦8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó159¥¥í¡Ë¤ò¸Ø¤ëº¸ÏÓ¤Ï¡ÖµåÂ®¥¢¥Ã¥×¤Î5ÂçÍ×ÁÇ¡×¡Ê¡Ê1¡ËÊÂ¿Ê±¿Æ°¡Ê2¡Ë¥È¥Ã¥×¤Î°ÌÃÖ¡Ê3¡Ë¥»¥Ñ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê4¡ËÉ¨¿Å¸¡Ê5¡Ë¥°¥é¥Ö¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤ì¤ë¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜ¤ÎÅêµå¼Ì¿¿¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ñÎï¤Ç·Ý½ÑÅª¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤ÈÀä»¿¡£»³ËÜ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¾®ÊÁ¤ÊÉôÎà¤Ç¤âµåÂ®¤¬½Ð¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÅê¤²¤ëÁ°¤Ë¹üÈ×¤¬ÀµÌÌ¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢ÏÓ¤Ï¸å¤í¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º»þÂå¤ÎÆ±Î½¤Î¥²¥ì¥í¤¬»î¹çÁ°¤ËÉ¬¤º¹Ô¤¦Áªµå´ã¤òËá¤¯Îý½¬¤ä¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¡¢·ÑÂ³¤¹¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î½ÅÍ×À¤âÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡¹Ö±é¸å¤Ë¼èºàÂÐ±þ¤Ï¤Ê¤¯¡¢½Ð¾ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÍèÇ¯3·î¤ÎWBC¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤»¤º¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÎËÜ»æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¤â¤·¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄº¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Á°¤Î¤á¤ê¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊÌø¸¶¡¡Ä¾Ç·¡Ë