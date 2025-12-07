¡ÚÀ¸Ç¯·îÆüÀê¤¤¡Û2025Ç¯12·î¤Î±¿µ¤UP¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ô¥é¥Ã¥¡¼¤Ê¥«¥é¡¼¡õ¥¢¥¤¥Æ¥à¡Õ
É÷¿å¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¿È¤ËÃå¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÈÁêÀ¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¡£¾¯¤·¤À¤±°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤Ç±¿µ¤UP¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤ÏÀ¸Ç¯·îÆü¤«¤éÆ³¤«¤ì¤ë2025Ç¯12·î¤Î±¿µ¤UP¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ô¥é¥Ã¥¡¼¤Ê¥«¥é¡¼¡õ¥¢¥¤¥Æ¥à¡Õ¤ò¡ÖYUKI'sÉ÷¿å¡×¤ÎÌî¸ýÍ³µ¯»Ò¤¬¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
🌼¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¸Ç¯·îÆü¤«¤éÆ³¤«¤ì¤ë¡È¥¿¥¤¥×¡É¤òÈ½ÊÌ¤¹¤ëÊýË¡
Lacmoi¡Ê¥é¥Ã¥¯¥â¥¢¡Ë¡¡¥°¥ì¡¼
°ìÇ¯¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤Ë±¿µ¤¤¬¼å¤¤¤È¤¡£±¿µ¤¤ÏÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÌµÍý¤Ï¶ØÊª¡£Ç¯Ëö¤ÎÍ½Äê¤ÏµÍ¤á¹þ¤ß¤¹¤®¤º¤Ë»þ´Ö¤äµ¤»ý¤Á¤ÎÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Î¿È¤ò¼é¤ë¥°¥ì¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ÏÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¼õ¤±¿È¤Î±¿µ¤¤ØÊÑ²½¤ò¤·¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤Î¤È¤¡£¸«´Ö°ã¤¤¤ò¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤Î¤¿¤á·èÃÇ»ö¤Ï¹µ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´üÂÔ¤Ï¼êÊü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¿È¤ò¼é¤ë¹õ¤Î³×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÏÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Salasvan¡Ê¥µ¥é¥¹¥ô¥¡¥ó¡Ë¡¡¥Ù¡¼¥¸¥å
±¿µ¤¤Ï¶¯¤¯½¼¼Â¤Ç¤¤ë¤È¤¡£´ê¤¤¤¬³ð¤¤¤ä¤¹¤¤¤È¤¤Ç¤¹¤¬¡¢·î¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì±¿µ¤¤Ï½ù¡¹¤Ë¼å¤Þ¤ë¤¿¤á¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤á¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Ù¡¼¥¸¥å¥«¥é¡¼¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ÏÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Bloomie¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥ß¡¼¡Ë¡¡¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼
ºâ±¿¤Î¤¢¤ë¤È¤¡£º£°ìÅÙ¼ý»Ù¤ò¸«Ä¾¤·¡¢ÌÜÀè¤Î¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ä¹´üÅª¤Ê¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¤¤¤È¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤Îºâ±¿¥«¥é¡¼¤Î¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¤Î¤ªºâÉÛ¤ÏÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Ganarbien¡Ê¥¬¥Ê¡¼¥Ó¥¢¥ó¡Ë¡¡¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼
ºÆ²ñ±¿¤Î¤¢¤ë¤È¤¡£ÀÎ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÆ¤Ó¤Î¤´±ï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤Î¥¹¥È¡¼¥ë¤ÏÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Palansophie¡Ê¥Ñ¥é¥ó¥½¥Õ¥£¡¼¡Ë¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯
µ¤»ý¤Á¤¬¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤ÆÉâ¤Ä¤¤¬¤Á¤Ê¤È¤¡£±¿µ¤¤Ï¼å¤¯ÄäÂÚ¤¹¤ë¤¿¤áÈ½ÃÇÎÏ¤âÆß¤ë¤È¤¡£·èÃÇ»ö¤Ï¹µ¤¨¤Æ¸½¾õ°Ý»ý¤ËÅ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¹õ¤Î¼êÂÞ¤ÏÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Aulavignon¡Ê¥ª¡¼¥é¥ô¥£¥Ë¥ç¥ó¡Ë¡¡¥ì¥Ã¥É
¼å¤¤Ç¯±¿¤Î¤¿¤á¼õ¤±¿È¤Î¤È¤¡£¼þ¤ê¤Î°Õ¸«¤òÂº½Å¤·¤Æ¼«¸Ê¼çÄ¥¤äÌÜÎ©¤Ä¹ÔÆ°¤Ï¹µ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´Ä¶¤ÏÊÑ¤¨¤º¤Ë¸½¾õ°Ý»ý¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÀÖ¤¤¥Ë¥Ã¥È¤ÏÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Parvie¡Ê¥Ñ¥ë¥ô¥£¡¼¡Ë¡¡¥Í¥¤¥Ó¡¼
±¿µ¤¤Ï¼å¤¯ÄäÂÚ¤¹¤ë¤¿¤áÈè¤ì¤¬¤Ç¤ä¤¹¤¤¤È¤¡£Ç¯Ëö¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÌµÍý¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¡£Í½Äê¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂÎÄ´´ÉÍý¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¿È¤ò¼é¤ë¥Í¥¤¥Ó¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ÏÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Surlouis¡Ê¥µ¡¼¥ë¥¤¡Ë¡¡¥«¡¼¥
·èÃÇ¤Î¤È¤¡£¶¯¤¤±¿µ¤¤Î¤¿¤á¡¢ÌÂ¤ï¤º¤³¤³¤Ç·èÃÇ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£±¿µ¤¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¤¢¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¥«¡¼¥¥«¥é¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ÏÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Devality¡Ê¥Ç¥£¥ô¥¡¥ê¥Æ¥£¡Ë¡¡¥Ö¥ë¡¼
¥µ¥Ý¡¼¥È±¿¤Î¶¯¤¤¤È¤¡£¹Í¤¨¤ë¤è¤ê¤â¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ò¥ó¥È¤ä¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¡¼¥ó¥º¤ÏÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Deviage¡Ê¥Ç¥ô¥£¥¢¡¼¥¸¥å¡Ë¡¡¥Û¥ï¥¤¥È
ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ±¿µ¤¤Ï¾å¾ºµ¤Î®¤ÇÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£³«Âó±¿¤Î¤¢¤ë¤È¤¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤ÎÊý¸þÀ¤ò·è¤á¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÇò¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ÏÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Hanuexy¡Ê¥Ï¥Ì¡¼¥¯¥·¥£¡Ë¡¡¥é¥¤¥È¥°¥ì¡¼
±¿µ¤¤Ï¼å¤¯¸½¾õ°Ý»ý¤Î¤È¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¿È¤ò¼é¤ë¥é¥¤¥È¥°¥ì¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤äË¹»Ò¤ÏÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£À°ÍýÀ°ÆÜ¡¦ÃÇ¼ÎÎ¥¤ò¤·¤Æ¿È¤Î²ó¤ê¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤¬¤ß¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤â¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿È¤ËÃå¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÎÉ±¿¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Òº£·î¤Î¥³¡¼¥Ç¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ã´Æ½¤¡§¡ÖYUKI'sÉ÷¿å¡×Ìî¸ýÍ³µ¯»Ò¡ä¡¡¢¨TOP²èÁü¤ÏÀ¸À®AI¤ÇºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹