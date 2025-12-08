¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ë¡ÖÂç¤¤Ê´Ø¿´¡×ÊÆ»æÊóÆ»¡Ö»°ÎÝ¡×µ¯ÍÑ¤«¡¡8Æü¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°³«Ëë
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¡¢µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»183ËÜÎÝÂÇ¤ò¸Ø¤ë¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¦¥²¥ì¥íÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤È¤ÎÂçË¤¥³¥ó¥Ó¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤Î´´Éô¤é¤¬½¸¤Þ¤ê°ÜÀÒ¸ò¾Ä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¡¢7Æü¡ÊÆ±8Æü¡Ë¤Ë¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ª¡¼¥é¥ó¥É¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡Ë¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È·ãÆ®¤ò±é¤¸¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë±¦¤ÎÂçË¤¤Î³ÍÆÀ¤ËËÜµ¤¤À¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤Ï¡Ö¡Ê²¬ËÜ¤Ë¡ËÂç¤¤Ê´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÊÆ°ÜÀÒ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤Ï¡¢²¬ËÜ¤¬¥Ö·³¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÉÛ¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£°ìÎÝ¤Ë¤Ï¼çË¤¤Î¥²¥ì¥í¤¬¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²¬ËÜ¤Ï¼ç¤Ë»°ÎÝ¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¡£¤µ¤é¤ËÊ£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¥Ö·³¤Ç¡¢²¬ËÜ¤Ï³°Ìî¤Ç¤âµ¯ÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥Ö·³¤Ï²áµî¤ËÂçÃ«¡¢º´¡¹ÌÚ¤é¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤¯¤Ê¤É¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¹â¤¤¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»183ËÜÎÝÂÇ¤Î¥²¥ì¥í¤È¡¢NPBÄÌ»»248ËÜÎÝÂÇ¤Î²¬ËÜ¡£¼çË¤¥³¥ó¥Ó¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¶þ»Ø¤Î¶¯ÎÏÂÇÀþ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£²¬ËÜ¤ÏÆ±¤¸±¦¤ÎÂçË¤¡¢¥²¥ì¥í¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Æ¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ö·³¤ÏWS¤Ç¥É·³¤ËÇÔ¤ì¤¿Àã¿«¤Ø¡¢¥ª¥Õ¤ÎÊä¶¯¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¡¼¥¹¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ä³ÚÅ·¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢º£µ¨¤Þ¤Ç´Ú¹ñ¤Ç¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¥Ý¥ó¥»¤â³ÍÆÀ¡£Åê¼ê¿Ø¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¤«¤é¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ª¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£º£¥ª¥Õ¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¤Î¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤¬°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÎÃæ¿´¡£ÂçÊª¤Î·èÃå¸å¤Ë¡¢²¬ËÜ¤é¤Î¸ò¾Ä¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ´´Éô¤é¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¾ì¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£