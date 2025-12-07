²¿¤ò¿©¤Ù¤ë¤«¤Ç£±Æü¤ÎÂå¼Õ¤¬·è¤Þ¤ë¡ª¡ÖÂÀ¤ëÄ«¿©¡×¤È¡ÖÁé¤»¤ëÄ«¿©¡×¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤
¡ÖÄ«¤´¤Ï¤ó¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÁé¤»¤Ê¤¤¡Ä¡×--¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ï¡¢¡ÈÄ«¿©¤ÎÃæ¿È¡É¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡£¼Â¤Ï¡¢Ä«¤Ë²¿¤ò¿©¤Ù¤ë¤«¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü£±Æü¤ÎÂå¼Õ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡ÖÂÀ¤ëÄ«¿©¡×¤È¡ÖÁé¤»¤ëÄ«¿©¡×¤Î¡È°ã¤¤¡É¡¢¤½¤·¤Æ£±Æü¤ÎÂå¼ÕUP¤òÁÀ¤¦¤¿¤á¤Ë²¡¤µ¤¨¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
🌼¡ÈÌë£¹»þ°Ê¹ß¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤¡É¤Ç£¸kg¸ºÎÌÀ®¸ù¡ª40Âå½÷À¤¬¼ÂÁ©¤·¤¿¡Ú¿©½¬´·¸«Ä¾¤·¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Û
¡È¥Ñ¥ó¤À¤±Ä«¿©¡É¤ÏÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡©
¡ÖÄ«¤Ï¥È¡¼¥¹¥È¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤À¤±¡×¡Ö²Û»Ò¥Ñ¥ó£±¸Ä¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¡È¥Ñ¥ó¤À¤±Ä«¿©¡É¤Ï¡¢¼Â¤ÏÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤¸¶°ø¤Î£±¤Ä¡£ÆÃ¤ËÇò¤¤¥Ñ¥ó¤ä´Å¤¤¥Ñ¥ó¤Ï·ìÅüÃÍ¤òµÞ¾å¾º¤µ¤»¤ä¤¹¤¯¡¢»éËÃ¤ò¤¿¤á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤ÂÎ¤ËÆ³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢Ê¢»ý¤Á¤¬°¤¯¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ë´Ö¿©¤òÍß¤¹¤ë¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ñ¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡ÊÍñ¡¢¥Ï¥à¡¢¥Á¡¼¥º¡Ë¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¡ÊÌîºÚ¡¢²ÌÊª¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ìÅüÃÍ¤Î°ÂÄê¤ÈËþÂ´¶¤ÎÎ¾Î©¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÈÁé¤»¤ëÄ«¤´¤Ï¤ó¡É¤Î¥«¥®¤Ï¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤È¿©ÊªÁ¡°Ý
Âå¼Õ¤ò¹â¤á¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢Ä«¿©¤Î¼çÌò¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ï¡Ö¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡×¡£Íñ¤äÇ¼Æ¦¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¢Æ¦Éå¤È¤¤¤Ã¤¿¿©ºà¤Ï¡¢ÂÎ²¹¤ò¾å¤²¤ÆÂå¼Õ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌîºÚ¡¦¤¤Î¤³¡¦³¤ÁôÎà¤Ê¤É¤Î¡Ö¿©ÊªÁ¡°Ý¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤¬À°¤¤¡¢ËþÊ¢´¶¤â»ýÂ³¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¡ÖÍñ¤«¤±¤´ÈÓ¡ÜÌ£Á¹½Á¡Ü³¤ÂÝ¡ÜÇ¼Æ¦¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÏÂ¿©¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¼«Á³¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡ÈÄ«¤Î´Å¤¤Í¶ÏÇ¡É¤¬Âå¼Õ¤òÍð¤¹¡©·ìÅüÃÍ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ËÃí°Õ
¡ÖÄ«¤À¤«¤é¥Á¥ç¥³¤¯¤é¤¤¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¡Ö´Å¤¤¥é¥Æ¤Ç°ìÂ©¤Ä¤¤¿¤¤¡×--¤½¤ó¤Ê¡ÈÄ«¤Î´Å¤¤Í¶ÏÇ¡É¤¬¡¢¼Â¤ÏÂÎ½ÅÁý²Ã¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡£ÆÃ¤Ë¶õÊ¢¤Î¾õÂÖ¤ÇÅüÊ¬¤ò¤È¤ë¤È·ìÅüÃÍ¤¬µÞ·ã¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Î¶¯¤¤¶õÊ¢¤ä¥É¥«¿©¤¤¤ò¾·¤¯¡È·ìÅüÃÍ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡É¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤â´Å¤¤¤â¤Î¤¬Íß¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¿©¸å¤Ë¾¯ÎÌ¤ò³Ú¤·¤àÄøÅÙ¤Ë¡£°û¤ßÊª¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÌµÅü¤«¡¢ÄãÅü¼Á¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¥Ù¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
Ä«¿©¤ÇÂå¼Õ¤ò¾å¤²¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡ÖÁé¤»ÂÎ¼Á¡×¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ
Ä«¤´¤Ï¤ó¤Ï¡¢¤¿¤À¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö²¿¤ò¤É¤¦¿©¤Ù¤ë¤«¡×¤¬ÂçÀÚ¡£¥Ñ¥ó¤ò¤ä¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¹©É×¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÂå¼Õ¤ò¹â¤á¤ëÄ«¤´¤Ï¤ó¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡££±Æü¤ÎÂå¼Õ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£¡ã´Æ½¤¡§¤«¤á¤ä¤Þ¤¢¤±¤ß¡Ê¿©À¸³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¡ä