¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¡×¤Î°ì¸À¤¬Îä¤¿¤¹¤®¡ªÌµ´Ø¿´ÃË»Ò¤¬Îø¤ò²õ¤¹ÍýÍ³
¥Ç¡¼¥È¤Î¹Ô¤Àè¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¡¢½µËö¤ÎÍ½Äê¡£²¿¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤ë¡£
ºÇ½é¤ÏÍ¥¤·¤µ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢Â³¤±¤ë¤Û¤É¶»¤Î±ü¤Ë¼ä¤·¤µ¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¼Â¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¡ÈÌµ´Ø¿´ÃË»Ò¡É¡¢Îø¤Î²¹ÅÙ¤ò¤¸¤ï¤¸¤ï²¼¤²¤ëÌñ²ð¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÃËÀ¤È¤ÎÎø¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
°ì¸«¡ÈÍ¥¤·¤½¤¦¡É¤Ç¤â¡¢¼Â¤Ï¡È¤¢¤Ê¤¿¤Þ¤«¤»¡É¤Ê¤À¤±
¡Ö·¯¤Î¹¥¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤ÏÍ¥¤·¤µ¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡È¹Í¤¨¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¡É¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÄó°Æ¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤ÇÀÕÇ¤¤ò²óÈò¤·¡¢ÁªÂò¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤éÆ¨¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·ë²ÌÅª¤Ë¥×¥é¥ó¤ò¹Í¤¨¤ëÌò³ä¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Ç¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÎø¤ÎÇ®ÎÌº¹¤¬Âç¤¤¯¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
È¿±þ¤¬Çö¤¤¤Î¤Ï¡È¶½Ì£¤¬Çö¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È
Ìµ´Ø¿´ÃË»Ò¤Ï¡¢´î¤Ó¤âÅÜ¤ê¤âÇö¤¯¡¢¤É¤ó¤ÊÄó°Æ¤Ë¤â¡Ö¤¤¤¤¤è¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¬¤Á¡£
¤½¤ÎÃ¸¡¹¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤¬Â³¤¯¤Û¤É¡¢¡Ö»ä¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤¬Êç¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÍè¡¢Îø°¦¤ÏÁê¼ê¤ÎÀ¤³¦¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢
¤½¤¦¤¤¤¦ÃËÀ¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¸þ¤±¤ëµ¤¤¹¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÈÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¤Îø¡É¤Ï¡¢»þ´Ö¤â¿´¤â¤¹¤ê¸º¤é¤¹
Ìµ´Ø¿´ÃË»Ò¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ÅØÎÏ¤·¤Æ¤âÂÖÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¡£
°¦¾ð¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âËÜµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¤É¤ó¤Ê¤ËÎÉ¤¤Äó°Æ¤ò¤·¤Æ¤â»×¤¤¤ä¤ê¤ò¼¨¤·¤Æ¤â¡¢
ÃËÀ¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»Ä¹ó¤Ê¸½¼Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îø¤ò°é¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡È¸þ¤¹ç¤¦°Õ»×¡É¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤ëÌµ´Ø¿´ÃË»Ò¤è¤ê¡¢
¡Ö°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÃËÀ¤ÎÊý¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
