¤ª¤·¤ã¤ì¤Î¤Ä¤â¤ê¤¬¡È¤ª¤Ð¸«¤¨¡É¤Ë¡©º£¤¹¤°¤ä¤á¤¿¤¤¡Ø»þÂåÃÙ¤ì¤ÎÅß¥Ð¥Ã¥°¡Ù£³Áª
Åß¥³¡¼¥Ç¤Ï¡¢¸ü¼ê¥Ë¥Ã¥È¤ä¥¦¡¼¥ë¥³¡¼¥È¤Ê¤É¡È½Å¤¿¤áÁÇºà¡É¤¬¼çÌò¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ò¤È¤Ä¤ÇÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÀÎ¤Î¥¯¥»¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢µ¨Àá´¶Í¥Àè¤ÇÁª¤ó¤À¥Ð¥Ã¥°¤¬¡È¤ª¤Ð¸«¤¨¡É¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢º£¤Ç¤Ï¸Å¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦Åß¥Ð¥Ã¥°¤ò¡¢¤¹¤Ã¤¤êÂç¿Í¸«¤¨¤¹¤ë¹¹¿·¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÓÂ¤¬Ä¹¤¹¤®¤ë¥Õ¥¡¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡È»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤µ¡É¤¬¶¯¤¯½Ð¤ë
Åß¤ÎÄêÈÖ¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÓÂ¤¬Ä¹¤¯¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î½Ð¤ë¥¿¥¤¥×¤Ïº£¤ÎÂç¿Í¥³¡¼¥Ç¤Ë¤Ï¤ä¤äÉÔ¸þ¤¡£´Ý¤¯ËÄ¤é¤ó¤À¥Õ¥©¥ë¥à¤ÏÁ´¿È¥³¡¼¥Ç¤Î½Å¤µ¤ò½õÄ¹¤·¡¢¥³¡¼¥È¤Î¸ü¤ß¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡È¤â¤Ã¤µ¤ê¡É¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥ÌÓÂ¤ÎÄ¹¤¤¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Õ¥ê¥ó¥¸¥¹¥¨¡¼¥É¡¦¥é¥á¡ß¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢Åß¥³¡¼¥Ç¤ò½Å¤¿¤¯¸«¤»¤Æ¡ÈÊ¿À®¤Ã¤Ý¤¤¸Å¤µ¡É¤¬ºÝÎ©¤ÄÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
¥¹¥¨¡¼¥É¡ß¥Õ¥ê¥ó¥¸¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Ï¡ÈÊ¿À®¤ÎÌ¾»Ä¤ê¡É¤¬¶¯¤¤
¥Ö¥é¥¦¥ó¤ä¥¥ã¥á¥ë¤Î¥¹¥¨¡¼¥ÉÁÇºà¤Ë¥Õ¥ê¥ó¥¸¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÉÕ¤¤¤¿¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤ß¤¬¤¢¤ëÈ¿ÌÌ¡¢°ìµ¤¤Ë¡ÈÀÎ¤ÎÊ·°Ïµ¤¡É¤¬Éº¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¡£ÆÃ¤Ë¥í¥ó¥°¾æ¤Î¥³¡¼¥È¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢½Ä¤ËÍÉ¤ì¤ë¥Õ¥ê¥ó¥¸¤¬½Å¿´¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Á´¿È¤ÎÆ°¤¤¬Æß¤¯¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¡£
µ¨Àá´¶¤ò»Ä¤·¤Ä¤Äº£¤Ã¤Ý¤¯¸«¤»¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¥¹¥à¡¼¥¹¥ì¥¶¡¼¡ß¤¯¤¹¤ß¥«¥é¡¼¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤¬Àµ²ò¡£Áõ¾þ¹µ¤¨¤á¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Û¤É¾åÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥á¤ä¥Á¥§¡¼¥ó¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡È¥¥é¥¥é·Ï¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°¡É¤ÏÃë´Ö¤ËÉâ¤¯
Ç¯Ëö¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥à¡¼¥É¤Ç¼æ¤«¤ì¤ë¥é¥áÆþ¤ê¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Á¥§¡¼¥ó¤¬Âç¤¤á¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Ï¡¢³¹Ãæ¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼¥³¡¼¥Ç¤À¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉâ¤¤¤Æ¸«¤¨¤¬¤Á¡£Åß¤Î¼«Á³¸÷¤ÎÃæ¤Ç¤Ïµ±¤¤¬¶¯¤¯¡¢¥³¡¼¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡È´èÄ¥¤ê¤¹¤®´¶¡É¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Îµ¤Ê¬¤Ë´ó¤»¤ë¤Ê¤é¡¢¶â¶ñ¹µ¤¨¤á¡¦¥Þ¥Ã¥È¼Á´¶¤Î¾®¤Ö¤ê¥Ð¥Ã¥°¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¡£¸÷¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤ÁÇºà¤ÏÅß¥³¡¼¥Ç¤Î½Å¤µ¤òÃæÏÂ¤·¡¢ÀÅ¤«¤ËÞ¯Íî´¶¤òÄì¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Åß¤Î¥Ð¥Ã¥°Áª¤Ó¤Ï¡Ö½Å¤µ¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡×¤¬¸°¡£¤â¤³¤â¤³¡¦¥Õ¥ê¥ó¥¸¡¦¥¥é¥¥é¤Ê¤É¡¢Â¸ºß´¶¤Î¶¯¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÁ´¿È¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò½Å¤¯°ú¤¤º¤ê¤¬¤Á¡£
¢¥Ã»ÌÓ¥Õ¥¡¡¼¡¦¤¯¤¹¤ß¥ì¥¶¡¼¡¦¶â¶ñ¹µ¤¨¤á¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥à¡¼¥ó¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢Åß¥¢¥¦¥¿¡¼¤Ë¼«Á³¤ÈÆëÀ÷¤ó¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë¸«¤¨¤ëº£¤Ã¤Ý¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
¤Þ¤º¤Ï¼ê»ý¤Á¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢ÁÇºà¤ÈÁõ¾þ¤ò¡È·Ú¤ä¤«¡É¤Ë¹¹¿·¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÅß¥¢¥¦¥¿¡¼¤â°ìµ¤¤Ëº£¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«Á³¤ÈÂç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤¬Éº¤¦Åß¥¹¥¿¥¤¥ë¤ØÀ°¤¤¤Þ¤¹¡£¡ãtext¡§¥ß¥ß¡ä¡¡¢¨ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î²èÁü¤ÏÀ¸À®AI¤ÇºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
