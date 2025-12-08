½®Â­¤Î´¶¿¨¤â¤Þ¤º¤Þ¤º¤ÎÃæÌî¼¡Ïº

¡¡ÃæÌî¼¡Ïº¡Ê£´£´¡áÅìµþ¡Ë¤ÏÁ°È¾£²£Ò¤Ç¥¤¥ó¤«¤éÆ¨¤²¤ÆÇòÀ±È¯¿Ê¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢£¹£Ò¤Ï£µ¥³¡¼¥¹¤«¤éÅª³Î¤Ë¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤Æ£²ÈÖ¼êÁè¤¤¡££²¼þ£²£Í¤ÇÀè¤Ë²ó¤·¤¿µÈÅÄ³ÈÏº¤òÎäÀÅ¤Ëº¹¤·¡¢£²Ãå¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£¡Ö½Å¤¤¤±¤É¡¢¼ã´³¿­¤Ó¤ë´¶¤¸¡×¤È¡¢½®Â­¤Ë¤â¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î´¶¿¨¤À¡£

¡¡£Ç­µ¤Ç¤Ï£²£¸Í¥½Ð£µ£Ö¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡££²£°£±£µÇ¯£³·î¤ÎÂ¿ËàÀî£¶£°¼þÇ¯µ­Ç°°ÊÍè¡¢£±£°Ç¯£¸¤«·î¤Ö¤ê¤Î£Ç­µ¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤Ë¸þ¤±¡¢¹¥È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£