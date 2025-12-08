ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥É·³¥Ù¥Ã¥Ä¤È¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¥×¥é¥ó¡ª¡¡ÆüÊÆMVPÌ´¤Î¶¥±é¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ø
¡¡ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬¡¢º£·îÃæ½Ü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÊÆ¹ñ¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤È¹çÆ±¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¥×¥é¥ó¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬7Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î40ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¸×¤Î¼çË¤¤È¥á¥¸¥ã¡¼¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶¯ÂÇ¼Ô¤ÎÆüÊÆMVP¤Î¶¦±é¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤Ø»É·ãÅª¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡¡
¡¡º£·îÃæ½Ü¤ËÃ±ÆÈ¤ÇÅÏÊÆ¤¹¤ëº´Æ£µ±¤Ë¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤ºÇ¶¯¤Î¡ÈÎý½¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡É¤¬¸½¤ì¤½¤¦¤À¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¡¢¼þÊÕ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤Ç´À¤òÎ®¤¹Í½Äê¤À¤¬¡¢ÂÚºß´ü´ÖÃæ¤ËLAºß½»¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤È¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ò´º¹Ô¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤¬²¹¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤Ë¤Ï¶¦ÄÌ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¤ª¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÈÎý½¬¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¤â¤è¤¦¡£º£µ¨¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î40ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤Î2´§¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤Î2Ç¯¤Ö¤ê¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿º´Æ£µ±¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÆüÊÆMVP¶¦±é¤È¤Ê¤ë¼«¼ç¥È¥ì¤Ï¡¢Íèµ¨2Ç¯Ï¢Â³¤Î40ËÜÎÝÂÇ¤òÌÜ»Ø¤¹¸×¤ÎÇØÈÖ¹æ8¤Ë¤È¤Ã¤Æ»É·ãÅª¤Ç¿Ê²½¤òÂ¥¤¹¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Î18Ç¯¤ËÂÇÎ¨¡¦346¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢¥ê¡¼¥°MVP¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÄ¹Ç¯¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¶þ»Ø¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¸ª½ñ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡ÖÎý½¬¤Îµ´¡×¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤âËèÆü¤ÎÁá½ÐÎý½¬¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾ÝÄ§¤¬ÃÏÆ»¤Ê¼éÈ÷Îý½¬¡£24Ç¯¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÆâÌîÅ¾¸þ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»î¹çÁ°¤Ë¥Õ¥©¥¢¥Ï¥ó¥É¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥É¥ê¥ë¤ò¾Ã²½¤·¤Æ½àÈ÷¤¹¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢º£Ç¯3·î¤Ëºå¿À¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥²¡¼¥à¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ëº´Æ£µ±¤Ï¡¢¤³¤Î¡È¥Ù¥Ã¥Ä¥É¥ê¥ë¡É¤òÌÜ·â¡£¿ô¼ïÎà¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¾®¤µ¤Ê¥°¥é¥Ö¤ò¤Ï¤áÁê¼ê¤¬²¼¼ê¤ÇÅê¤²¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¤òÈ¿Éü¤·¤Æ¤¤¤¯Îý½¬¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡£¼ººö¤ÏºòÇ¯¤Î23¤«¤é6¸Ä¤Ë·ã¸º¡£»°ÎÝ¼êÉôÌç¤Ç½é¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¡Ê¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÎý½¬¡Ë¤Ë¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¡¼¥º¥ó30ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤ò4ÅÙ¡¢ÄÌ»»291ËÜÎÝÂÇ¤ò¸Ø¤ë¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÂÇ·âÍýÏÀ¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹çÆ±¥È¥ì¤Î¼çÌÜÅª¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤¤ÂÎ¤Ç±ó¤¯¤ØÈô¤Ð¤¹µ»½Ñ¤òÀöÎý¤µ¤»¤¿¡È¥Ù¥Ã¥ÄÂÇË¡¡É¤È¤Î½Ð¹ç¤¤¤â¾ÍèÅª¤Ë¥·¡¼¥º¥ó50ËÜÎÝÂÇ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥¢¡¼¥Á¥¹¥È¡¦º´Æ£µ±¤ò³ÐÀÃ¤µ¤»¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÊÆ¹ñ¼«¼ç¥È¥ì¤¬¡¢¸×¤Î¼çË¤¤ò¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤ë¡£
¡¡¡þ¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¡¡1992Ç¯10·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÊÆ¥Æ¥Í¥·¡¼½£½Ð¿È¤Î33ºÐ¡£11Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È5½äÌÜ¤Ç¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹ÆþÃÄ¡£14Ç¯6·î29Æü¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹Àï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£18Ç¯¤ËÂÇÎ¨¡¦346¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤È¡¢32ËÜÎÝÂÇ¡¢30ÅðÎÝ¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ê¡¼Ã£À®¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¥¢¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£20Ç¯¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°Ü¤ê¡¢Æ±Ç¯¤È24¡¢25Ç¯¤Î3ÅÙ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»1531»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦290¡¢291ËÜÎÝÂÇ¡¢913ÂÇÅÀ¡¢196ÅðÎÝ¡£¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ7ÅÙ¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ6ÅÙ¼õ¾Þ¡£1¥á¡¼¥È¥ë78¡¢82¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£
¢ã¥á¥¸¥ã¡¼Áª¼ê¤Ë³Ø¤ó¤À¥×¥íÌîµåÁª¼ê¢ä
¡¡¡ùÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡Ê¿À¡Ë¡¡18Ç¯1·î¤ËÌó2½µ´Ö¡¢ÊÆ¹ñ¼«¼ç¥È¥ì¤ò¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤é¤È¼Â»Ü¡£¹çÎ®¤·¤¿¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ3ÅÙ¤Îº¸ÏÓ¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤«¤é¥«¡¼¥Ö¤òÅÁ¼ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ù¾®³Þ¸¶¿µÇ·²ð¡ÊÃæ¡Ë¡¡23Ç¯1·î¤ËÃ±¿ÈÅÏÊÆ¡£¥Þ¥¤¥¢¥ß¤ÇË¬¤ì¤¿¥¸¥à¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»219¾¡¤Î¥Ú¥É¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î·»¤Ç¡¢Æ±135¾¡¤Î¥é¥â¥ó¤«¤é¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ù¾¾»³¿¸Ìé¡ÊÃæ¡Ë¡¡24Ç¯12·î¤ËÅÏÊÆ¡£¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤Ç¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ÈÂÐÌÌ¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡£