Îµ»³Ê¸²½½é´ü¤ÎÂç·¿ÃùÂ¢»ÜÀßÀ×¤òÈ¯¸«¡¡Ãæ¹ñð¡À¾¾ÊÒùÍÛ»Ô
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÀ¾°Â12·î7Æü¡ÛÃæ¹ñð¡À¾¾Ê¤ÎÒùÍÛ»ÔÊ¸Êª¹Í¸Å¸¦µæ½ê¤Ï¡¢È¯·¡Ä´ºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿Æ±»Ô¤ÎÍå²È²Ï°äÀ×¡Ê¿·ÀÐ´ï»þÂåÎµ»³Ê¸²½½é´ü¡Ë¤Ç¹òÊªÃùÂ¢ÍÑ¤Î·êÂ¢¤òÊ£¿ôÈ¯¸«¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡°äÀ×¤Ï½ß²½¸©Íå²È²ÏÂ¼¤Ë¤¢¤ê¡¢Æ±¸¦µæ½ê¤¬2022Ç¯3·î¤«¤éº£Ç¯9·î¤Ë¤«¤±¤ÆÈ¯·¡¡£½ÐÅÚ¤·¤¿³Æ¼ï°ä¹½¤È°äÊª¤ÎÊ¬ÀÏ¤È²Ê³Ø¹Í¸Å³Ø¤ÎÇ¯ÂåÂ¬Äê¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯Âå¤òÌó4800¡Á4200Ç¯Á°¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¹òÊªÃùÂ¢ÍÑ¤Î·êÂ¢¤Ï17¥«½ê½ÐÅÚ¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤â±ß·Á¤Þ¤¿¤ÏÂÊ±ß·Á¤ÎÂÞ¾õ¤Î·ê¤À¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á4¥«½ê¤ÎÄìÉô¤ÇÃº²½¤·¤¿¥¢¥ï¤ä¥¥Ó¤Ê¤ÉÇÀºîÊª¤ÎÎ³¤ä¥¢¥ï¤ä¥¥Ó¤Î·Ô¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î³¥¹£¤¬¹òÊªÃùÂ¢¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£17¥«½ê¤ÎÁíÍÆÀÑ¤ÏÌó390Î©Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢·×Ìó300¥È¥ó¤Î¥¢¥ï¤òÃùÂ¢¤Ç¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Íå²È²Ï°äÀ×¤Î¹òÊªÃùÂ¢ÍÑ·êÂ¢¤Ï½¸ÃæÅª¤ËÊ¬ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¹Í¸Å³Ø¼Ô¤é¤ÏÃùÂ¢ÍÆÎÌ¤¬½¸Íî¤Î¿©ÎÁ¾ÃÈñÎÌ¤ä¿©ÎÈÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¡¢°äÀ×¤Ï¿©ÎÈÃùÂ¢¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÀìÍÑ¤ÎÃùÂ¢»ÜÀßÀ×¤Ç¡¢芤²ÏÎ®°è¤ÎÂçµ¬ÌÏÃæ¿´½¸Íî¤Ë¿©ÎÈ¤ò¶¡µë¤¹¤ëÀìÌçÅª¤ÊÃùÂ¢´ðÃÏ¤À¤Ã¤¿¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÈ¯¸«¤Ï¡¢´ØÃæ¡Ê¸½ºß¤Îð¡À¾¾ÊÃæÉô¡ËÃÏ¶è¤Î½é´üÊ¸ÌÀ¤È¹ñ²È¤Îµ¯¸»¤òÃµ¤ë¾å¤Ç¤Î½ÅÍ×¤Ê¼ÂÊª¾Úµò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Êµ¼Ô/ÍÌ°ìÉÄ¡Ë