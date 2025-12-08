¡Úº£Æü¤Î¸¥Î©¡Û2025Ç¯12·î8Æü(·î)¡Ö¥¨¥Ó¤Î±ößÖ¤á¡×
¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡Ö¥¨¥Ó¤Î±ößÖ¤á¡× ¡ÖÆ¦Éå¤Î¥¥Î¥³¤¢¤ó¤«¤±¡× ¡Ö¥â¥ä¥·¤Î¥Ê¥à¥ë¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
¥¨¥Ó¤ÎÃæ²ÚßÖ¤á¤Ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤Î¤¢¤ó¤«¤±Æ¦Éå¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼çºÚ¡Û¥¨¥Ó¤Î±ößÖ¤á
ÁÇºà¤ÎÌ£¤ò¤¤¤«¤·¤Æ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê±öÌ£¤Ë¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§220Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡»³²¼ ÏÂÈþ
¡ã²¼Ì£¡ä
¼ò ¾®¤µ¤¸2
±ö ¾¯¡¹
ÊÒ·ªÊ´ ¾®¤µ¤¸2
¥´¥ÞÌý ¾®¤µ¤¸2
¥Á¥ó¥²¥ó¥µ¥¤ 2³ô ÍÏ¤Íñ 1¸ÄÊ¬
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¥Ë¥ó¥Ë¥¯ (¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê)1ÊÒÊ¬
¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
¼ò Âç¤µ¤¸2
ðùÎ³Ãæ²Ú¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ ¾®¤µ¤¸1/2
±ö ¾¯¡¹
¥´¥ÞÌý Å¬ÎÌ »åÅâ¿É»Ò Å¬ÎÌ
¥Á¥ó¥²¥ó¥µ¥¤¤ÏÉý3cm¤ËÀÚ¤ê¡¢º¬¸µ¤ÈÍÕ¤ËÊ¬¤±¤ë¡£ÍÏ¤Íñ¤Ë±ö¥³¥·¥ç¥¦¤·¤Æº®¤¼¤ë¡£
2. ¥´¥ÞÌý¤òÂ¤·¡¢¤à¤¥¨¥Ó¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¢¥Á¥ó¥²¥ó¥µ¥¤¤Îº¬¸µ¤ò¶¯²Ð¤ÇßÖ¤á¤ë¡£
3. Ìý¤¬¤Þ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢(1)¤ÎÍñ¤òÌá¤·Æþ¤ì¡¢¥Á¥ó¥²¥ó¥µ¥¤¤ÎÍÕ¤È¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢»åÅâ¿É»Ò¤ò¤Î¤»¤ë¡£
¡ÚÉûºÚ¡ÛÆ¦Éå¤Î¥¥Î¥³¤¢¤ó¤«¤±
¥¥Î¥³¤ÈÆ¦Éå¤ò»È¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨¤â¤¢¤ë°ìÉÊ¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§151Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡»³²¼ ÏÂÈþ
¥·¥á¥¸ 1/2¥Ñ¥Ã¥¯ ¥¨¥Î¥ 1/2ÂÞ
¥Ë¥ó¥¸¥ó 4cm
¡ã¹ç¤ï¤»¤À¤·¡ä
¤À¤·½Á 200ml
¼ò Âç¤µ¤¸2
¤ß¤ê¤ó Âç¤µ¤¸1
Çö¸ý¤·¤ç¤¦¤æ Âç¤µ¤¸1
±ö ¾¯¡¹
¡ã¿åÍÏ¤ÊÒ·ª¡ä
ÊÒ·ªÊ´ ¾®¤µ¤¸1
¿å ¾®¤µ¤¸2
¥·¥ç¥¦¥¬ (¤¹¤ê¤ª¤í¤·)1ÊÒÊ¬
¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢ºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¡ã¿åÍÏ¤ÊÒ·ª¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£
2. Æé¤Ë¡ã¹ç¤ï¤»¤À¤·¡ä¤ÎºàÎÁ¤È¥·¥á¥¸¡¢¥¨¥Î¥¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¤òÆþ¤ì¡¢Ãæ²Ð¤Ç3¡Á4Ê¬¼Ñ¤ë¡£¡ã¿åÍÏ¤ÊÒ·ª¡ä¤òº®¤¼¤Ê¤¬¤é²Ã¤¨¡¢¥È¥í¥ß¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
3. ´ï¤Ë(1)¤òÀ¹¤Ã¤Æ(2)¤ò¤«¤±¡¢¥·¥ç¥¦¥¬¤òÅº¤¨¤ë¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¥â¥ä¥·¤Î¥Ê¥à¥ë
¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤È¥´¥ÞÌý¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤¤¤¤Æ¡¢¿©Íß¥¢¥Ã¥×¡ª
Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§87Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡»³²¼ ÏÂÈþ
²«¥Ñ¥×¥ê¥« 1/2¸Ä
¥¥¯¥é¥² 2g
¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
¥Ë¥ó¥Ë¥¯ (¤¹¤ê¤ª¤í¤·)1/4ÊÒÊ¬
¤¹¤êÇò¥´¥Þ Âç¤µ¤¸1
¥´¥ÞÌý Âç¤µ¤¸1/2
±ö ¾¯¡¹
Çò¥´¥Þ Å¬ÎÌ
¥¥¯¥é¥²¤Ï¿å¤Ç½À¤é¤«¤¯¤â¤É¤·¡¢¤«¤¿¤¤ÉôÊ¬¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¤ÆÇ®Åò¤Ç¥µ¥Ã¤È¤æ¤Ç¡¢ºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ü¥¦¥ë¤Ç¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
