¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡Ö¥¨¥Ó¤Î±ößÖ¤á¡× ¡ÖÆ¦Éå¤Î¥­¥Î¥³¤¢¤ó¤«¤±¡× ¡Ö¥â¥ä¥·¤Î¥Ê¥à¥ë¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
¥¨¥Ó¤ÎÃæ²ÚßÖ¤á¤Ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤Î¤¢¤ó¤«¤±Æ¦Éå¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼çºÚ¡Û¥¨¥Ó¤Î±ößÖ¤á
ÁÇºà¤ÎÌ£¤ò¤¤¤«¤·¤Æ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê±öÌ£¤Ë¡£

Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§220Kcal
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¤à¤­¥¨¥Ó  150g
¡ã²¼Ì£¡ä
  ¼ò  ¾®¤µ¤¸2
  ±ö  ¾¯¡¹
  ÊÒ·ªÊ´  ¾®¤µ¤¸2
  ¥´¥ÞÌý  ¾®¤µ¤¸2
¥Á¥ó¥²¥ó¥µ¥¤  2³ô ÍÏ¤­Íñ  1¸ÄÊ¬
  ±ö¥³¥·¥ç¥¦  ¾¯¡¹
¥Ë¥ó¥Ë¥¯  (¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê)1ÊÒÊ¬
¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
  ¼ò  Âç¤µ¤¸2
  ðùÎ³Ãæ²Ú¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ  ¾®¤µ¤¸1/2
  ±ö  ¾¯¡¹
¥´¥ÞÌý  Å¬ÎÌ »åÅâ¿É»Ò  Å¬ÎÌ

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

¤à¤­¥¨¥Ó¤ÏÇØ¥ï¥¿¤ò¼è¤ê¡¢Ê¬ÎÌ³°¤Î±ö¿å¤ÇÀö¤Ã¤Æ¥­¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¿åµ¤¤ò¼è¤ê¡¢¡ã²¼Ì£¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò¤«¤é¤á¤ë¡£

¥Á¥ó¥²¥ó¥µ¥¤¤ÏÉý3cm¤ËÀÚ¤ê¡¢º¬¸µ¤ÈÍÕ¤ËÊ¬¤±¤ë¡£ÍÏ¤­Íñ¤Ë±ö¥³¥·¥ç¥¦¤·¤Æº®¤¼¤ë¡£

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥´¥ÞÌý¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢ÍÏ¤­Íñ¤òÎ®¤·Æþ¤ì¤ÆßÖ¤á¤ë¡£È¾½Ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤Ã¤¿¤ó¼è¤ê½Ð¤¹¡£

2. ¥´¥ÞÌý¤òÂ­¤·¡¢¤à¤­¥¨¥Ó¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¢¥Á¥ó¥²¥ó¥µ¥¤¤Îº¬¸µ¤ò¶¯²Ð¤ÇßÖ¤á¤ë¡£

3. Ìý¤¬¤Þ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢(1)¤ÎÍñ¤òÌá¤·Æþ¤ì¡¢¥Á¥ó¥²¥ó¥µ¥¤¤ÎÍÕ¤È¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢»åÅâ¿É»Ò¤ò¤Î¤»¤ë¡£

¡ÚÉûºÚ¡ÛÆ¦Éå¤Î¥­¥Î¥³¤¢¤ó¤«¤±
¥­¥Î¥³¤ÈÆ¦Éå¤ò»È¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨¤â¤¢¤ë°ìÉÊ¡£

Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§151Kcal
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¸¨¤´¤·Æ¦Éå  1Ãú
¥·¥á¥¸  1/2¥Ñ¥Ã¥¯ ¥¨¥Î¥­  1/2ÂÞ
¥Ë¥ó¥¸¥ó  4cm
¡ã¹ç¤ï¤»¤À¤·¡ä
  ¤À¤·½Á  200ml
  ¼ò  Âç¤µ¤¸2
  ¤ß¤ê¤ó  Âç¤µ¤¸1
  Çö¸ý¤·¤ç¤¦¤æ  Âç¤µ¤¸1
  ±ö  ¾¯¡¹
¡ã¿åÍÏ¤­ÊÒ·ª¡ä
  ÊÒ·ªÊ´  ¾®¤µ¤¸1
  ¿å  ¾®¤µ¤¸2
¥·¥ç¥¦¥¬  (¤¹¤ê¤ª¤í¤·)1ÊÒÊ¬

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

¥·¥á¥¸¤ÏÀÐ¤Å¤­¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¤ë¡£¥¨¥Î¥­¤Ïº¬¸µ¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¤Æ¤Û¤°¤·¡¢Éý4cm¤ËÀÚ¤ë¡£

¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ÏÈé¤ò¤à¤­¡¢ºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¡ã¿åÍÏ¤­ÊÒ·ª¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤ÏÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç1¡Á2Ê¬²ÃÇ®¤·¡¢²¹¤á¤ë¡£

2. Æé¤Ë¡ã¹ç¤ï¤»¤À¤·¡ä¤ÎºàÎÁ¤È¥·¥á¥¸¡¢¥¨¥Î¥­¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¤òÆþ¤ì¡¢Ãæ²Ð¤Ç3¡Á4Ê¬¼Ñ¤ë¡£¡ã¿åÍÏ¤­ÊÒ·ª¡ä¤òº®¤¼¤Ê¤¬¤é²Ã¤¨¡¢¥È¥í¥ß¤ò¤Ä¤±¤ë¡£

3. ´ï¤Ë(1)¤òÀ¹¤Ã¤Æ(2)¤ò¤«¤±¡¢¥·¥ç¥¦¥¬¤òÅº¤¨¤ë¡£

¡ÚÉûºÚ¡Û¥â¥ä¥·¤Î¥Ê¥à¥ë
¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤È¥´¥ÞÌý¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤­¤¤¤Æ¡¢¿©Íß¥¢¥Ã¥×¡ª

Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§87Kcal
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¥â¥ä¥·  1/2ÂÞ
²«¥Ñ¥×¥ê¥«  1/2¸Ä
¥­¥¯¥é¥²  2g
¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
  ¥Ë¥ó¥Ë¥¯  (¤¹¤ê¤ª¤í¤·)1/4ÊÒÊ¬
  ¤¹¤êÇò¥´¥Þ  Âç¤µ¤¸1
  ¥´¥ÞÌý  Âç¤µ¤¸1/2
  ±ö  ¾¯¡¹
Çò¥´¥Þ  Å¬ÎÌ

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

¥â¥ä¥·¤ÏÇ®Åò¤Ç¤æ¤Ç¤Æ¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¡¢Îä¤á¤¿¤é¿åµ¤¤ò¹Ê¤ë¡£²«¥Ñ¥×¥ê¥«¤Ï¥Ø¥¿¤È¼ï¤ò¼è¤ê½ü¤­¡¢ºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£

¥­¥¯¥é¥²¤Ï¿å¤Ç½À¤é¤«¤¯¤â¤É¤·¡¢¤«¤¿¤¤ÉôÊ¬¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¤ÆÇ®Åò¤Ç¥µ¥Ã¤È¤æ¤Ç¡¢ºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ü¥¦¥ë¤Ç¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥â¥ä¥·¡¢²«¥Ñ¥×¥ê¥«¡¢¥­¥¯¥é¥²¤òÆþ¤ì¤ÆÏÂ¤¨¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢Çò¥´¥Þ¤ò»¶¤é¤¹¡£

