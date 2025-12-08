¥êー¥°¡¦¥¢¥ó 25/26 Âè15Àá ¥Ëー¥¹ vs ¥¢¥ó¥¸¥§ »î¹ç·ë²Ì
¥êー¥°¡¦¥¢¥ó 25/26¤ÎÂè15Àá ¥Ëー¥¹¤È¥¢¥ó¥¸¥§¤Î»î¹ç¤¬¡¢12·î7Æü23:00¤Ë¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ä¡¦¥ê¥Ó¥¨¥é¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Ëー¥¹¤Ï¥â¥Ï¥á¥É¥¢¥ê¡¦¥Á¥çー¡ÊFW¡Ë¡¢¥é¥¦¥ë¡¦¥ëー¥·¥§¡ÊMF¡Ë¡¢¥¢¥ê¡¦¥¢¥Ö¥Ç¥£¡ÊDF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¢¥ó¥¸¥§¤Ï¥·¥Ç¥£¥¡¦¥·¥§¥ê¥Õ¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥ß¥ó¡¦¥¹¥Ð¥¤¡ÊMF¡Ë¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥àー¥È¥ó¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
33Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥¢¥ó¥¸¥§¤Î¥«¥ë¥ì¥ó¥¹¡¦¥¢¥ë¥«¥¹¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥ä¥·¥ó¡¦¥Ù¥ë¥¯¥À¥à¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥¢¥ó¥¸¥§¤¬ÀèÀ©¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£0-1¤È¥¢¥ó¥¸¥§¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥Ëー¥¹¤Ï¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤«¤éÁª¼ê¸òÂå¡£¥¸¥å¥Þ¡¦¥Ðー¡ÊDF¡Ë¤«¤é¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ì¥°¥¨¥Í¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
53Ê¬¤Ë¥Ëー¥¹¤Î¥é¥¦¥ë¡¦¥ëー¥·¥§¡ÊMF¡Ë¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ìÂà¾ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤Î¸å¤âÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¤¬0-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ëー¥¹¤Ï77Ê¬¤Ë¥¢¥ó¥È¥ïー¥Ì¡¦¥á¥ó¥Ç¥£¡ÊDF¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥¢¥ó¥¸¥§¤Ï79Ê¬¤Ë¥Ï¥ê¥¹¡¦¥Ù¥ë¥±¥Ö¥é¡ÊMF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2025-12-08 01:00:34 ¹¹¿·