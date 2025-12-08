Àîºê¤¬²¬»³¼é¸î¿À ¡¦¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó³Í¤ê¤Ø¡¡£Ç£ËÅ¢ÂàÃÄ¡¢°ÂÆ£°úÂà¤ÇÇò±©¤ÎÌð
¡¡Àîºê¤¬º£¥ª¥Õ¡¢£Ê£±²¬»³¤Î£Ç£Ë¥¹¥Ù¥ó¥É¡¦¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó¡Ê£²£¸¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬£·Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä½Ð¿È¤Ç±Ô¤¤È¿±þ¤¬Çä¤ê¤Î¿ÈÄ¹£±£¸£¸¥»¥ó¥Á¤Î¼é¸î¿À¤Ï¡¢£²£±Ç¯¤Ë²£ÉÍ£Æ£Ã¡ÊÅö»þ£Ê£±¡Ë¤Ë²ÃÆþ¡££²£´Ç¯¤«¤é¤ÏÅö»þ£Ê£²¤Î²¬»³¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢²ÃÆþ£±Ç¯ÌÜ¤Ç¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢º£µ¨¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î£Ê£±»ÄÎ±¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£Àîºê¤Ï£±£°Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿¸µ´Ú¹ñÂåÉ½£Ç£ËÅ¢À®Î¶¡Ê¥Á¥ç¥ó¥½¥ó¥ê¥ç¥ó¡Ë¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢£Ç£Ë°ÂÆ£½Ù²ð¤â°úÂà¤·¡¢Êä¶¯¤¬É¬Í×¤Ê¾õ¶·¡£¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó¤Î²ÃÆþ¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢Àµ£Ç£Ë»³¸ýÎÜ°Î¡Ê£²£·¡Ë¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ£Ê£±¶þ»Ø¤ÎÁª¼êÁØ¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£