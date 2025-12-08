Æ»Íý¤ËµÕ¤é¤¦ÆüËÜ¤ÏÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤ò¶¼¤«¤¹¡¡Ãæ¹ñÀìÌç²È
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ12·î7Æü¡ÛÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞÃæ±û°Ñ°÷²ñ¤Îµ¡´Ø»æ¡Ö¿ÍÌ±ÆüÊó¡×¤Ï5ÆüÉÕ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¼Ò²ñ²Ê³Ø±¡ÆüËÜ¸¦µæ½êÁí¹çÀïÎ¬¸¦µæ¼¼¤ÎÌÒ¶Ç°°¡Ê¤â¤¦¡¦¤®¤ç¤¦¤¤ç¤¯¡ËÉû¼çÇ¤¤ÎÏÀÀâ¡ÖÆ»Íý¤ËµÕ¤é¤¦ÆüËÜ¤ÏÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤ò¶¼¤«¤¹¡×¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£¼ç¤ÊÆâÍÆ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤È¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤ò¸øÁ³¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤ÇÉðÎÏ²ðÆþ¤ò»î¤ß¤ëÌî¿´¤ò¼¨¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤òÃø¤·¤¯¶¼¤«¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¹³ÆüÀïÁè¡¦À¤³¦È¿¥Õ¥¡¥·¥º¥àÀïÁè¾¡Íø80¼þÇ¯¤ËºÝ¤·¡¢¹â»Ô»á¤ÏÎò»Ë¤ËµÕ¹Ô¤·¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤Ë¸ý¤ò¶´¤ß¡¢Æ»Íý¤ËµÕ¤é¤¤¡¢·³¹ñ¼çµÁ¤Î¸Å¤¤¼êÃÊ¤Ø²óµ¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢É¬¤º¼ºÇÔ¤Ë´Ù¤ë¡£
¡¡¹â»Ô»á¤ÎÂæÏÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸í¤Ã¤¿È¯¸À¤Ï¡¢ÎòÂå¤ÎÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿À¯¼£Åª¤ÊÌóÂ«¤òÌµ»ë¤·¡¢¡Ö°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡×¸¶Â§¤ËÃø¤·¤¯°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î¼ç¸¢¤ÈÎÎÅÚ¤Î°ìÂÎÀ¤Ø¤Î¸øÁ³¤¿¤ëÄ©È¯¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃæÆü´Ø·¸¤ÎÀ¯¼£Åª´ðÁÃ¤òÂç¤¤¯ÇË²õ¤·¤¿¡£¹â»Ô»á¤Ï¡ÖÂæÏÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆüËÜ¤Î´ðËÜÅªÎ©¾ì¤Ï1972Ç¯¤ÎÆüÃæ¶¦Æ±À¼ÌÀ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÎ©¾ì¤Ë°ìÀÚ¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÍ×ÅÀ¤ò´°Á´¤Ë¸ÀÌÀ¤»¤º¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÂæÏÑÌäÂê¤òÆâÀ¯¤È¤·¤Æ¼«¼çÅª¤Ë½èÍý¤¹¤ë¹çË¡Åª¸¢Íø¤ò°Å¤ËÇ§¤á¤º¡¢Ãæ¹ñÅý°ì¤ÎÂç¶È¤òË¸¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â»Ô»á¤ÏÂæÏÑÌäÂê¤Ë¸ý¤ò¶´¤ß¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬Ê¿ÏÂ·ûË¡¤ÎÂ«Çû¤òÂÇ¤ÁÇË¤ê¡¢½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸ý¼Â¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤ÎÁê¸ß¿®Íê¤ÈÊ¿ÏÂ¤Ê´Ä¶¤òÂ»¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥¤¥íÀë¸À¤ä¥Ý¥Ä¥À¥àÀë¸À¤Ê¤É¤Î¹ñºÝÊ¸½ñ¤Ï¡¢Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÎÇÔÀï¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÏ¢¤ÎÀ©Ìó¤ò²Ý¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë·³¹ñ¼çµÁ¤Îº¬Àä¤òµá¤á¡¢ºÆ·³È÷¤ò¶Ø»ß¤·¤¿¡£¹â»Ô»á¤ÎÄ©È¯Åª¤Ê¸ÀÆ°¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î°ÂÄê¤È¶¨ÎÏ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÂ»¤Ê¤¤¡¢ÆüËÜ¤Î·³»ö°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤Î°Õ¿Þ¤ÈÊý¸þÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë³ÆÊýÌÌ¤Î·üÇ°¤ò¶¯¤á¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Î²¼¤ÇÆüËÜ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¿·¤¿¤Ê¸ý¼Â¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢ÃÏ°è½ô¹ñ¤ò½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¹Ô»È¤ÎÂÐ¾ÝÈÏ°Ï¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¹ñÏ¢·û¾Ï¤¬µ¬Äê¤¹¤ë½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Ï¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î½¸ÃÄÅª°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò¼é¤ê¡¢¥Õ¥¡¥·¥¹¥ÈÀªÎÏ¤ÎÉü³è¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¸¢Íø¤Ç¤¢¤ë¡£Àï¸å¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î½ÅÍ×¤Ê¼è¤ê·è¤á¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢Àï¸å¤Î¹ñºÝÃá½ø¤Ë´ð¤Å¤ÆüËÜ¤ÎÊ¿ÏÂ¼çµÁÏ©Àþ¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Î¹Ô»È¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï¹ñºÝË¡¾å¤ÎµÁÌ³¤ò·Ú¤ó¤¸¡¢³ÕµÄ·èÄê¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Î¹Ô»È¤òÆÈÃÇ¤Ç²ò¶Ø¤·¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤òÂçÉý¤ËÄ´À°¤·¤¿¡£ËÉ±ÒÈñ¤òµÞÂ®¤ËÁý²Ã¤µ¤»¡¢Éð´ïÍ¢½Ðµ¬À©¤ò´ËÏÂ¤·¡¢¡ÖÈó³Ë»°¸¶Â§¡×¤ÎÊü´þ¤ò¤¿¤¯¤é¤ß¡¢¹¶·âÅªÊ¼´ï¤Î³«È¯¤ò¿Þ¤ê¡¢·³È÷³ÈÄ¥¤È¤¤¤¦¸í¤Ã¤¿Æ»¤òÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÂæÏÑÌäÂê¤ÏÆüËÜ¤¬µ¤·Ú¤Ë¤â¤Æ¤¢¤½¤Ö¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¡ÖÀïÎ¬Åª¥«¡¼¥É¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤·¤Æ¤äÂÐ³°Åª¤Ê·³»ö³ÈÄ¥¤Î¸ý¼Â¤ËÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Î·³¹ñ¼çµÁ¤ÏÎò»Ë¾å¡¢¡ÖÂ¸Î©´íµ¡¡×¡Ö¶ÛµÞ¼«±Ò¡×¤Ê¤É¤Îµõ¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ´öÅÙ¤âÂÐ³°¿¯Î¬ÀïÁè¤òÈ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¿¡£1931Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤Çµ¯¤³¤·¤¿¡Ö¶å¡¦°ìÈ¬¡×»öÊÑ¡ÊÌø¾ò¸Ð»ö·ï¡Ë¤ä1941Ç¯¤ÎÊÆ¹ñ¤Ø¤Î¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£Èá·à¤òºÆ¤Ó·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¹ñÌ±¤ò´Þ¤à¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¿ÏÂ¤ÎÎÏ¤¬ÃÄ·ë¤·¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÆ»Íý¤ËµÕ¤é¤¦Æ°¤¤ò¶¦¤ËÁË»ß¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤òÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£