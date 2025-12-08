¡È´ðÁÃ¸¦µæ¤ËÄ¹´üÅª»ñ¶â±ç½õ¤ò¡É¥Î¡¼¥Ù¥ë²½³Ø¾Þ¤ÎËÌÀî¿Ê»á¤¬²ñ¸«
¥Î¡¼¥Ù¥ë²½³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ëµþÅÔÂç³Ø¤ÎËÌÀî¿ÊÆÃÊÌ¶µ¼ø¤¬7Æü¡¢¼ø¾Þ¼°¤òÁ°¤Ë¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¤Ç²ñ¸«¤·¡¢´ðÁÃ¸¦µæ¤Ø¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê»ñ¶â±ç½õ¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¤³¦¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢ËÌÀî¶µ¼ø¤¬¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¤Ç²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡×
ËÌÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢Ìµ¿ô¤ÎºÙ¤«¤¤·ê¤ËÂçÎÌ¤Îµ¤ÂÎ¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¶âÂ°Íµ¡¹½Â¤ÂÎ¡×¤Î³«È¯¤Ç¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ë²½³Ø¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Î¡¼¥Ù¥ë²½³Ø¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ËÌÀî¿ÊµþÂçÆÃÊÌ¶µ¼ø
¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢´ðÁÃ¸¦µæ¤Ë¤ÏÄ¹¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´ðÁÃ¸¦µæ¤Ø¤Î»ñ¶â±ç½õ¤Ë¤Ï¡¢25Ç¯¤Û¤É¸«¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ËÌÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö´ðÁÃ¸¦µæ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¤Ï25Ç¯¤Û¤É¤«¤«¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¸¦µæ¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÄ¹´üÅª¤Ê»ñ¶â±ç½õ¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¸«¸å¤ÏJNN¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¼õ¾Þ¤Î°ÕµÁ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µþÅÔÂç³Ø¡¡ËÌÀî¿ÊÆÃÊÌ¶µ¼ø
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ºàÎÁ¡Ê¶âÂ°Íµ¡¹½Â¤ÂÎ¡Ë¤¬°ìÈÌÅª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦ºàÎÁ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¹Í¤¨Êý¤Ç¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»È¤Ã¤¿¤é¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×