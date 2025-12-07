¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°2.0¡×¤Ë¡©¡¡º£²Æ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë²ÃÆþ¤â¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬¡È14Ê¬¡É¤ËÎ±¤Þ¤ë31ºÐMF¤Î¸½¾õ
º£Àá¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥éÀï¤³¤½1-2¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Èá´ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¿ôÇ¯ÀÑ¶ËÅª¤ÊÊä¶¯¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ÀïÎÏ¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ïº£²Æ¤âÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¡£Áá¡¹¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¤ä¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¿·ÀïÎÏ¤¬¤½¤ÎºÍÇ½¤ò¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬31ºÐMF¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Î¥¢¥´¡¼¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢±Ñ¡ØFOOTBALLFANCAST¡Ù¤Ï¥Î¥¢¥´¡¼¤Î¸½¾õ¤ò¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°2.0¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¡Ö¥Ù¥ë¥¿¤Î¼ºÇÔºî¤Ï¡¢¤â¤¦¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡×¤È¿Éíå¤Ê¸«½Ð¤·¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¤ä¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤¬¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Æ±Áª¼ê¤ÏÈà¤é¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥Ñ¡¼Åª¤ÊÌò³ä¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¹¤®¤ë¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥Î¥¢¥´¡¼¤¬¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸ø¼°Àï28»î¹ç¤Ç1¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤·¤«»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¥é¥Ò¡¼¥à¡¦¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê¼ºÇÔºî¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥Î¥¢¥´¡¼¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¡Ö´ñÌ¯¤Ê¾õ¶·¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ë¥Æ¥¿¤¬¤¢¤Þ¤ê¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¼çÄ¥¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÏÃ»¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥Æ¥¿¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Þ¤ÀÅ¬±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Î¥¢¥´¡¼¤Î¹ÈÏ°Ï¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¼éÈ÷ÎÏ¤ä¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼èÇ½ÎÏ¤Ï¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É»þÂå¤Ë¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç¤â¸«¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£
¥Õ¥ë²ÔÆ¯Â³¤¯¥é¥¤¥¹¤ä¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤é¤òµÙ¤Þ¤»¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â¤â¤¦¾¯¤·¥Î¥¢¥´¡¼¤Ë½Ð¾ì»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢¥¢¥ë¥Æ¥¿¤Ïµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£