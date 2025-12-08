¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼£×ÇÕ¡¢Ê£¹çÃË»Ò¤ÇÃ«ÃÏÃè¤¬ÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤Î£±£·°Ì¡ÄÅÏÉô¶ÇÅÍ¤Ï£±£¸°Ì
¡¡¡Ú¥È¥í¥ó¥Ø¥¤¥à¡Ê¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡Ë¡áÊ¡°æ¹À²ð¡Û¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ê£×ÇÕ¡Ë¤Ï£·Æü¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥È¥í¥ó¥Ø¥¤¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ê£¹çÃË»Ò¤ÏÃ«ÃÏÃè¡Ê£Ê£Á£Ì¡Ë¤¬ÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤Î£±£·°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÏÉô¶ÇÅÍ¡ÊËÌÌî·úÀß¡Ë¤¬£±£¸°Ì¡¢»³ËÜÎÃÂÀ¡ÊÄ¹ÌîÆüÌî¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ï£²£¸°Ì¡£À®ÅÄå«¡Ê¾®ºäÄ®¥¯¡Ë¤Ï£³£³°Ì¡¢ÅÏÉôÁ±ÅÍ¡ÊËÌÌî·úÀß¡Ë¤Ï£³£·°Ì¤Ç¡¢ÌÚÂ¼¹¬Âç¡Ê´ôÉìÆüÌî¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ï£´£·°Ì¡£¥è¥Ï¥Í¥¹¡¦¥é¥ó¥Ñ¥ë¥¿¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë¤¬º£µ¨£³¾¡ÌÜ¤ÇÄÌ»»£²£°¾¡¤È¤·¤¿¡£
¡¡µ÷Î¥ÃË½÷¤Î£±£°¥¥í¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢½÷»Ò¤ÏÅÚ²°Àµ·Ã¡Ê¹°²Ì¥¯¡Ë¤Î£³£·°Ì¤¬ÆüËÜÀªºÇ¹â¤Ç¡¢¾®ÎÓÀé²Â¡ÊÄ¹ÌîÆüÌî¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬£µ£¶°Ì¡¢ËÜÅÄÀé²Â¡Ê½©ÅÄ¸©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ¡Ë¤¬£·£¶°Ì¡£ÃË»Ò¤ÏÇÏ¾ìÄ¾¿Í¡ÊÃæÌîÅÚ·ú¡Ë¤¬£´£¶°Ì¡¢»³ºêÂçæÆ¡Ê¤È¤Ê¤ß±ÒÀ±ÄÌ¿®¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤¬£´£·°Ì¡¢¹À¥ÖÅ¡Ê£Ô¡¦£Á¡¦£Ã¡Ë¤Ï£´£¸°Ì¡¢³Þ¸¶¾¡ÊÃºÊ¿¥¯¡Ë¤Ï£·£´°Ì¤À¤Ã¤¿¡£