µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡¢ÇµÌÚºä46°¸¤Æ¤Î¡É¼ê»æ¡É¤Ä¤Å¤ë¡Ö²áµî¤âÌ¤Íè¤âº£¤â¡¢°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡11·î26¡¦27Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡Ê24¡Ë¤¬¡¢7Æü¤Ë¼«¿È¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£9Ç¯´Ö³èÆ°¤·¤¿ÇµÌÚºä46¤Ø¤Î¡É¼ê»æ¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸¾Ï¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡ÚÂ´¥³¥ó¼Ì¿¿41ÅÀ¡Û¤¢¤Þ¤ê¤ËÈþ¤·¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¡Ä¿¿¤ÃÇò¤Êµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤
¡¡¡ÖÇÒ·¼¡¢ÇµÌÚºä46ÍÍ¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö9Ç¯´Ö¡¢ÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢´õË¾¤È°¦¤ËËþ¤Á°î¤ì¡¢µ±¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡²áµî¤âÌ¤Íè¤âº£¤â¡¢°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡º£Æü¤Ï¡¢Àã¤¬¡¢¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡£¡×¤È»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö·É¶ñ¡¡2025.12.7¡¡µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï2016Ç¯9·î¤Ë3´üÀ¸¤È¤·¤ÆÇµÌÚºä46¤Ë²ÃÆþ¡£20th¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¡Ö¥·¥ó¥¯¥í¥Ë¥·¥Æ¥£¡×¤Ç½éÁªÈ´¤µ¤ì¡¢32nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¿Í¤ÏÌ´¤òÆóÅÙ¸«¤ë¡×¤Ç¤Ï¼«¿È½é¥»¥ó¥¿¡¼¤ò»³²¼Èþ·î¤ÈW¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÌ³¤á¤¿¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â22Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Øº¸ÍÍ¤Ê¤éº£ÈÕ¤Ï¡Ù¤Ç±Ç²è½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢°Ê¹ß¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡Ê2025¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£2022Ç¯2·î¤«¤é¤Ï¡ØÇµÌÚºä46¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡ÊANN¡Ë¡Ù¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£9·î16Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ÇÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÚÂ´¥³¥ó¼Ì¿¿41ÅÀ¡Û¤¢¤Þ¤ê¤ËÈþ¤·¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¡Ä¿¿¤ÃÇò¤Êµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤
¡¡¡ÖÇÒ·¼¡¢ÇµÌÚºä46ÍÍ¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö9Ç¯´Ö¡¢ÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢´õË¾¤È°¦¤ËËþ¤Á°î¤ì¡¢µ±¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡²áµî¤âÌ¤Íè¤âº£¤â¡¢°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡º£Æü¤Ï¡¢Àã¤¬¡¢¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡£¡×¤È»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö·É¶ñ¡¡2025.12.7¡¡µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£