¥¨¡¼¥¹¾®ÎÓÎÍÐÒ¤Ï£²°Ì¡¡£²ÀïÏ¢Â³¤ÎÉ½¾´Âæ¡¡£×ÇÕ¸Ä¿ÍÂè£·Àï
¡þ¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¡¡£×ÇÕ¡Ê£·Æü¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Ó¥¹¥ï¡Ë
¡¡ÃË»Ò¸Ä¿ÍÂè£·Àï¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡á£È£Ó£±£³£´¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê¥Á¡¼¥à£Ò£Ï£Ù¡Ë¤Ï¡¢¹ç·×£²£¸£±¡¦£´ÅÀ¤Ç£²°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±²óÌÜ¤ÏÄÉ¤¤É÷¤Î¤Ê¤«¡¢£ËÅÀ¡Ê£±£²£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤òÂç¤¤¯±Û¤¨¤ë£±£³£°¡¦£µ¥á¡¼¥È¥ë¤Î²ñ¿´¥¸¥ã¥ó¥×¤òÈäÏª¤·¡¢¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡££²²óÌÜ¤Ï£±£²£¹¡¦£µ¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÈôµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤»¤º½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£¶Æü¤Î¸Ä¿ÍÂè£¶Àï¤ËÂ³¤¯É½¾´Âæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡Æó³¬Æ²Ï¡¡ÊÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤Ï£´°Ì¡¢ÃæÂ¼Ä¾´´¡Ê¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥é¥Ü¥é¥È¥ê¡¼¡Ë¤¬£±£±°Ì¡¢º´Æ£¹¬Ü¿¡ÊÀã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¡Ë¤¬£²£³°Ì¡¢ÆâÆ£ÃÒÊ¸¡Ê»³·Á»ÔÌò½ê¡Ë¤¬£²£¹°Ì¤À¤Ã¤¿¡£