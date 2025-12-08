¡Ú¾ï³ê¥Ü¡¼¥È¡¦¥È¥³¥¿¥ó¥¥ó¥°·èÄêÀï¡ÛÃÏ¸µ¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¡¦ÃÓÅÄ¹ÀÆó¤¬¼¡ÅÀ¤ÇÍ½ÁªÇÔÂà¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤³¤Ê¤á¤Î£Çµ¡Ö³«Àß£·£²¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¥È¥³¥¿¥ó¥¥ó¥°·èÄêÀï¡×¤Ï£·Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë£´ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È£±£¸¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÃÓÅÄ¹ÀÆó¡Ê£´£·¡á°¦ÃÎ¡Ë¤Ï£¸°Ì¥¿¥¤¤ÇÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤ËÎ×¤ó¤À¤¬¡¢£±£²£Ò£´¹æÄú¤Ç£¶ÃåÂçÇÔ¡£ÆÀÅÀÎ¨£¶¡¦£°£°¤ÇÍ½Áª¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡½àÍ¥¥Ü¡¼¥À¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿£¶¡¦£°£°¤Ë¤ÏÃÓÅÄ¤ò¤Ï¤¸¤á£µÁª¼ê¤¬ÊÂÁö¡£¾å°ÌÃå½ç¤Îº¹¤Ç£±£·°Ì¡¦ÄÔ±ÉÂ¢¡¢£±£¸°Ì¡¦ÂçÃÓÍ¤Íè¤Î£²¿Í¤¬Í½Áª¤òÆÍÇË¡£ÃÓÅÄ¤Ï£±£¹°Ì¤Î»þÅÀ¤ÇÎÞ¤ò¤Î¤ó¤À¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡Ö£´ÆüÌÜ¤Ï²¿¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¬¥Ã¥¯¥ê¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£