¡Ú¾ï³ê¥Ü¡¼¥È¡¦¥È¥³¥¿¥ó¥¥ó¥°·èÄêÀï¡ÛËö±ÊÏÂÌé¡¡Àá°ì¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÍ½Áª£¶°ÌÆÍÇË¡Ö½ÐÂ¤¬¤¤¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤³¤Ê¤á¤Î£Çµ¡Ö³«Àß£·£²¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¥È¥³¥¿¥ó¥¥ó¥°·èÄêÀï¡×¤Ï£·Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë£´ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È£±£¸¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Ëö±ÊÏÂÌé¡Ê£²£¶¡áº´²ì¡Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢£¸£Ò¤Ë£²¹æÄú¤Ç½ÐÁö¡££±£Í¤Ç°ú¤ÇÈ¤Ë¤Ï¤Þ¤ê¸åÂà¤·¡¢£²£Í¤Ç¤Ï£¶ÈÖ¼ê¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆ»Ãæ¡¢ÅÜÅó¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤Ç£´Ãå¤Þ¤ÇÉâ¾å¡£ÆÀÅÀÎ¨£·¡¦£³£³¡¢£¶°Ì¤Ç½àÍ¥¤Ø¿Ê¤ó¤À¡£
¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º½ÐÂ¤¬¤¤¤¤¡£½Å¤¤³ä¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æ»Ãæ¤ÎÂ¤ÏÀá°ì¥ì¥Ù¥ë¡£¼¡Àá¤Î½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ø¹¥¥ê¥º¥à¤ÇÎ×¤à¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Í¥½Ð¤ÏºÇÄã¾ò·ï¤À¡£