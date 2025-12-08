ËâºÀÅÍ¡¡Âç´ë¶È²ñÄ¹¤Î¸Å´õ¥Ñ¡¼¥Æ¥£Åê¹Æ¢ª°Õ³°¤Ê´é¤Ö¤ì¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡©¡×¡Ö¤Þ¤¡¿§¡¹¤¢¤ë¤Í¡×¶Ã¤¤ÎÀ¼Â³¡¹
¡¡¸µ£Ë¡Ý£±À¤³¦²¦¼Ô¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËâºÀÅÍ¤¬¡¢ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌðÂô¿´¤È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤ò£·Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ÇÊó¹ð¡£½ÐÀÊ¼Ô¤Î´é¤Ö¤ì¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÄ¹Ã«Àî¥È¥é¥¹¥È¥°¥ë¡¼¥×²ñÄ¹¤Î¸Å´õ¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ø¡×¡Ö¡ôËâºÀÅÍ¡¡¡ôÌðÂô¿´¡×¤È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÇºÊ¤ÎÌðÂô¡¢ÇÐÍ¥¡¦ÀÐÅÄ½ã°ì¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦»°¸¶¤¸¤å¤ó»Ò»²±¡µÄ°÷¤È»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡°Õ³°¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬ÊÂ¤ó¤À¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤¡¿§¡¹¤¢¤ë¤è¤Í¡¼¡£»Ò¶¡²ÈÄíÄ£¤Ï¤¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤È¼Ì¿¿¤Ê¤ó¤«¡×¡ÖÀÐÅÄ½ã°ì¡×¡Ö»°¸¶¤Ï¤¤¤é¤ó¤Ê¡×¡Ö»°¸¶¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿»£¤ë¤À¤±¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤·¡ÊÃæÎ¬¡ËËâºÀÅÍ¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»°¸¶¤¸¤å¤ó»Ò¤¬¤¤¤ë¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£