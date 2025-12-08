½àÍ¥¤Ï£´¹æÄú¤ÇÄ©¤à²¼½ÐÂîÌð

¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤³¤Ê¤á¤Î£Ç­µ¡Ö³«Àß£·£²¼þÇ¯µ­Ç°¶¥Áö¥È¥³¥¿¥ó¥­¥ó¥°·èÄêÀï¡×¤Ï£·Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë£´ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È£±£¸¤¬·èÄê¤·¤¿¡£

¡¡²¼½ÐÂîÌð¡Ê£³£¹¡áÊ¡°æ¡Ë¤ÏÍ½Áª¥é¥¹¥È£·£Ò¤Ë£µ¹æÄú¤Ç½ÐÁö¡£¥Á¥ë¥È¤ò£²ÅÙ¤ËÄ·¤Í¡¢£¶¥³¡¼¥¹¤«¤é¿ÊÆþ¤·¤¿¤¬¡¢Âç³°¤Þ¤¯¤ê¤ÏÉÔÈ¯¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅ¸³«¤òÂª¤¨¤Æ£³Ãå¤Ë¿©¤¤¹þ¤ß¡¢½àÍ¥¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£

¡¡½®Â­¤Ï¡Ö¿­¤Ó¤Ï¤â¤¦¾¯¤·²þÎÉ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤Èµ¡¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤Ï¤¢¤ë¡£½àÍ¥¤Ï£´¹æÄú¤Î¥À¥Ã¥·¥åÏÈ¡£¿­¤Ó¤ËËá¤­¤ò¤«¤±¤Æº£ÅÙ¤³¤½¤Þ¤¯¤ê°ì·â¤ò·è¤á¤ë¡£