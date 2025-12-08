¡Ú¾ï³ê¥Ü¡¼¥È¡¦¥È¥³¥¿¥ó¥¥ó¥°·èÄêÀï¡Û»³ºê·´£¶¹æÄú¤ÇÍ½Áª¥é¥¹¥È£±Ãå¡ª¡¡½àÍ¥¤Ï£±¹æÄú¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤³¤Ê¤á¤Î£Çµ¡Ö³«Àß£·£²¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¥È¥³¥¿¥ó¥¥ó¥°·èÄêÀï¡×¤Ï£·Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë£´ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡»³ºê·´¡Ê£³£µ¡áÂçºå¡Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢£·£Ò¤Ë£¶¹æÄú¤Ç½ÐÁö¡£¥Á¥ë¥È¤ò£²ÅÙ¤ËÄ·¤Í¤¿£µ¹æÄú¡¦²¼½ÐÂîÌð¤¬£¶¥³¡¼¥¹¤Ë½Ð¤Æ¡¢£µ¥³¡¼¥¹¤«¤é¿ÊÆþ¡£¿¹ÌîÀµ¹°¤¬£´¥«¥É¤«¤é¹¶¤á¤¿Å¸³«¤ò¤Þ¤¯¤êº¹¤·¡¢»³ºê¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡£³°Ì¤ÇÍ½Áª¤ò¥¯¥ê¥¢¡££³¹æµ¡¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö£´ÆüÌÜ¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë´ó¤»¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¡¢£±£Í¤Ï¶¹¤¤¤È¤³¤í¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊý¸þ¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤êÊý¸þÀ¤âÄê¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅöÃÏ¤ÏÄÌ»»£¹Í¥½Ð£³£Ö¡££³£Ö¤ÏÃÏ¸µ¤Î½»Ç·¹¾¤ÈÊÂ¤Ö¿ô»ú¤Ç¡¢¹¥ÁêÀ¤Ö¤ê¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¹¥í¡¼¤Ç¤â¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¹Ô¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤Ê¤á¤ÏÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£½àÍ¥¾¡Àï¤ÏÀä¹¥ÏÈ¡£ÞÕ¿È¤ÎÆ¨¤²¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¡£