¡ÚF1¡ÛºÇ½ªÀïV¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬¥Û¥ó¥À¤Ë´¶¼Õ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÄÃæÌî¿®¼£»á¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµã¤¤½¤¦¡×
¡¡¡þF1Âè24Àï¥¢¥Ö¥À¥ÓGP¡¡·è¾¡¡Ê2025Ç¯12·î7Æü¡¡UAE¡¡¥ä¥¹¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡¦¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡á1¼þ5.281¥¥í¡ß58¼þ¡Ë
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤¬1»þ´Ö26Ê¬7ÉÃ469¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ä¡¼¡¦¥¦¥¤¥ó¤Ç3ÀïÏ¢Â³º£µ¨8¾¡ÌÜ¡¢ÄÌ»»71¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º£µ¨¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò421ÅÀ¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¤¬¡¢3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ423ÅÀ¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤Ë2ÅÀº¹¤ÇÁí¹çÍ¥¾¡¤ò¤µ¤é¤ï¤ì¡¢5Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ï¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¸å¡¢¥Á¡¼¥àÌµÀþ¤Ç¡Ö¥Û¥ó¥À¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ®¸ù¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£ÎÉ¤¤·Á¤Ç½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï19Ç¯¤«¤é¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÊPU¡Ë¤Î¶¡µë¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¥Û¥ó¥À¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ß¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥¿¥¤¥È¥ë4Ï¢ÇÆ¡¢¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡ÊÀ½Â¤¼Ô¡ËÉôÌç¤Ç¤â2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£¤·¤«¤·¡¢¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤ëÍèµ¨¤«¤é¤ÏÊÆ¥Õ¥©¡¼¥É¼Ò¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤Ó¡¢¥Û¥ó¥À¤È¤Î´Ø·¸¤Ïº£µ¨¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡õ¥Û¥ó¥À¤Ç¤ÎºÇ½ªÀï¤òÍ¥¾¡¤Ç¾þ¤Ã¤¿¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ËÃ¯¤¬¥Ü¥¹¤«¤ò¼¨¤»¤¿¡£¸åÈ¾Àï¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¥¬¥Ã¥«¥ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¯µ¤¤ËÏÃ¤¹°ìÊý¡¢¼«¿È¤ò²¦¼Ô¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Û¥ó¥À¤Ø¤Î´¶¼Õ¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£F1¤òÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ëDAZN¤Î²òÀâ¼Ô¤Ç¸µF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÃæÌî¿®¼£»á¤â¡Ö¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤Èµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¢¦26Ç¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥é¥ó¥¥ó¥°ºÇ½ª½ç°Ì
(£±)¥Î¥ê¥¹¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë423
(£²)¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë421
(£³)¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë410
(£´)¥é¥Ã¥»¥ë¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡Ë319
(£µ)¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë242
(£¶)¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë156
(£·)¥¢¥ó¥È¥Í¥Ã¥ê¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡Ë150
(£¸)¥¢¥ë¥Ü¥ó¡Ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ë73
(£¹)¥µ¥¤¥ó¥Ä¡Ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ë64
(10)¥¢¥í¥ó¥½¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Á¥ó¡Ë56
(11)¥Ò¥å¥ë¥±¥ó¥Ù¥ë¥¯¡Ê¥¥Ã¥¯¥¶¥¦¥Ð¡¼¡Ë51
(12)¥Ï¥¸¥ã¡¼¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë51
(13)¥Ù¥¢¥Þ¥ó¡Ê¥Ï¡¼¥¹¡Ë41
(14)¥í¡¼¥½¥ó¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë38
(15)¥ª¥³¥ó¡Ê¥Ï¡¼¥¹¡Ë38
(16)¥¹¥È¥í¡¼¥ë¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Á¥ó¡Ë33
(17)³ÑÅÄÍµµ£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë33
(18)¥¬¥¹¥ê¡¼¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë22
(19)¥Ü¥ë¥È¥ì¡¼¥È¡Ê¥¥Ã¥¯¥¶¥¦¥Ð¡¼¡Ë19
(20)¥³¥é¥Ô¥ó¥È¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë0
(21)¥É¥¥¡¼¥Ï¥ó¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë0